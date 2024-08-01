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سياسةألمانيا

هجوم زولينغن

٢٩ أغسطس ٢٠٢٤

بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، عاد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية لينشط بعنف في ألمانيا أيضا. هجوم يسبق انتخابات مصيرية في ثلاث ولايات يتقدم فيها اليمين المتطرف. فما تأثير الهجوم على مستقبل الديمقراطية وعلى وضع اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة:
وليد الشيخ، صحفي ومحلل سياسي // 
راغدة بهنام، صحفية ومراسلة قناة العربية // 
جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات - مدينة بون

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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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