هجوم زولينغن

2024/8/29 ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤

بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، عاد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية لينشط بعنف في ألمانيا أيضا. هجوم يسبق انتخابات مصيرية في ثلاث ولايات يتقدم فيها اليمين المتطرف. فما تأثير الهجوم على مستقبل الديمقراطية وعلى وضع اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة