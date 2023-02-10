 "هجوم روسي مكثف" على أوكرانيا بعد جولة زيلينسكي الأوروبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.02.2023

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أخبار

"هجوم روسي مكثف" على أوكرانيا بعد جولة زيلينسكي الأوروبية

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، حسب مسؤولين أوكرانيين. وكييف تجدد مطالبتها الحلفاء بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة، غداة جولة أوروبية لزيلينسكي طلبا لمزيد من الدعم.

هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف (31.12.2022)

أوكرانيا قالت إن روسيا شنت هجومًا مكثفًا بصواريخ ومسيرات على مناطق مختلفة، منها العاصمة كييف (أرشيف)

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا  شنت صباح الجمعة (10 شباط/فبراير 2023) "هجومًا كثيفًا" بصواريخ ومسيرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب فيها بأسلحة إضافية من حلفاء بلاده.

مختارات

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت "ستة صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"حوالي 35 صاروخًا موجهًا من طراز إس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا" واستخدمت "سبع مسيرات من نوع شاهد". وأضاف في بيان: "العدو ضرب مدنًا ومنشآت أساسية في أوكرانيا". وليس لدى الدفاعات الجوية الأوكرانية القدرة على إسقاط الصواريخ من طراز إس-300.

وانطلقت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم، فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحثوا السكان على الاحتماء. وقال مكسيم مارتشينكو حاكم منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد: "طيران العدو في الأجواء والسفن التي بوسعها حمل صواريخ كاليبر في البحر. أطلق العدو الصواريخ. سيطول دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية"، وأضاف: "من فضلكم لا تتجاهلوا صفارات الإنذار من الغارات الجوية واحتموا".

وسقطت 17 قذيفة في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، خلال نحو ساعة، وهو ما وصفه الحاكم الإقليمي أناتولي كورياف عبر قناته على تطبيق تليغرام بأنه "أكبر عدد منذ بداية الغزو" الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

وفي الشمال، بالقرب من الحدود الروسية، أفاد الحاكم العسكري أوليه سينهوبوف عبر قناته على تطبيق تليغرام، اليوم الجمعة، بتسجيل عشر هجمات على المنطقة. وقال مسؤولون بالمنطقة إن البنية التحتية الحيوية هوجمت أيضًا في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ومنطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد.

أوكرانيا تستخدم وسائل قديمة في مكافحة الطائرات المسيرة

من جهتها قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الحكومية الأوكرانية إن عدة منشآت عالية الجهد في أنحاء البلاد تعرضت لهجمات صاروخية روسية صباح اليوم الجمعة. وقالت شركة أوكرينيرجو إن عدة منشآت في شرق وجنوب وغرب أوكرانيا تعرضت للقصف، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

بروكسل تؤكد دعم كييف لكن ليس بمقاتلات


 وجدد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني مطالبة الحلفاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، بعد موجة الهجمات الروسية اليوم، وكتب على تويتر "روسيا تضرب المدن الأوكرانية ليلا ونهارا. يكفى الكلام والتردد السياسي. فقط قرارات أساسية سريعة: صواريخ بعيدة المدى، طائرات مقاتلة، إمدادات عملياتية لوجستية لأوكرانيا".
ويأتي الهجوم الروسي المكثف بعد جولة أوروبية للرئيس الأوكراني. وحل زيلينسكي ضيفًا على قمة بروكسل، في ثاني رحلة له خارج بلاده منذ اندلاع الحرب. وناشد زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في لزيادة الأسلحة لبلاده، بما يشمل طائرات مقاتلة، وتسريع وتيرة توفيرها.

وطمأن قادة الاتحاد الأوروبي زيلينسكي بأن أوروبا سوف تواصل دعمها في الحرب ضد روسيا، ولكنهم أعلنوا عن قليل من الالتزامات الملموسة في بيان نشر عقب قمة أوروبية في بروكسل. وجاء في بيان تم تبنيه في الساعات الأولى من صباح اليوم : "الاتحاد الأوروبي سوف يؤازر أوكرانيا بدعم متواصل مادام تطلب الأمر ذلك".

وأفاد البيان بأن "الحرب الوحشية الروسية التي بدأت قبل نحو عام، تسببت في معاناة ودمار كبيرين لأوكرانيا وشعبها. ويجب على روسيا وقف هذه الحرب الوحشية على الفور". كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدرس زيادة "الضغط الجماعي" على روسيا، بالتنسيق والتعاون عن كثب مع الشركاء، وأيضًا تعزيز التدابير لمواجهة أي محاولة للتحايل.

وفيما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا، لكنه قال: "قطعا، لن تحدث (مثل هذه الخطوة) الأسابيع المقبلة". وذكر ماكرون أن الطائرات الحربية ليست هي ما تحتاجه أوكرانيا الآن في الحرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحصول على معدات مدفعية إضافية، على سبيل المثال، أمر أهم.
بيد أن المستشار الألماني أولاف شولتس قال إن إرسال طائرات حربية "ليس مسألة مطروحة للنقاش هنا".

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو