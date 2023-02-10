"هجوم روسي مكثف" على أوكرانيا بعد جولة زيلينسكي الأوروبية

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت صباح الجمعة (10 شباط/فبراير 2023) "هجومًا كثيفًا" بصواريخ ومسيرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب فيها بأسلحة إضافية من حلفاء بلاده.



وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت "ستة صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"حوالي 35 صاروخًا موجهًا من طراز إس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا" واستخدمت "سبع مسيرات من نوع شاهد". وأضاف في بيان: "العدو ضرب مدنًا ومنشآت أساسية في أوكرانيا". وليس لدى الدفاعات الجوية الأوكرانية القدرة على إسقاط الصواريخ من طراز إس-300.



وانطلقت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم، فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحثوا السكان على الاحتماء. وقال مكسيم مارتشينكو حاكم منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد: "طيران العدو في الأجواء والسفن التي بوسعها حمل صواريخ كاليبر في البحر. أطلق العدو الصواريخ. سيطول دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية"، وأضاف: "من فضلكم لا تتجاهلوا صفارات الإنذار من الغارات الجوية واحتموا".

وسقطت 17 قذيفة في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، خلال نحو ساعة، وهو ما وصفه الحاكم الإقليمي أناتولي كورياف عبر قناته على تطبيق تليغرام بأنه "أكبر عدد منذ بداية الغزو" الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.



وفي الشمال، بالقرب من الحدود الروسية، أفاد الحاكم العسكري أوليه سينهوبوف عبر قناته على تطبيق تليغرام، اليوم الجمعة، بتسجيل عشر هجمات على المنطقة. وقال مسؤولون بالمنطقة إن البنية التحتية الحيوية هوجمت أيضًا في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ومنطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد.

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من جهتها قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الحكومية الأوكرانية إن عدة منشآت عالية الجهد في أنحاء البلاد تعرضت لهجمات صاروخية روسية صباح اليوم الجمعة. وقالت شركة أوكرينيرجو إن عدة منشآت في شرق وجنوب وغرب أوكرانيا تعرضت للقصف، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

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وجدد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني مطالبة الحلفاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، بعد موجة الهجمات الروسية اليوم، وكتب على تويتر "روسيا تضرب المدن الأوكرانية ليلا ونهارا. يكفى الكلام والتردد السياسي. فقط قرارات أساسية سريعة: صواريخ بعيدة المدى، طائرات مقاتلة، إمدادات عملياتية لوجستية لأوكرانيا".

ويأتي الهجوم الروسي المكثف بعد جولة أوروبية للرئيس الأوكراني. وحل زيلينسكي ضيفًا على قمة بروكسل، في ثاني رحلة له خارج بلاده منذ اندلاع الحرب. وناشد زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في لزيادة الأسلحة لبلاده، بما يشمل طائرات مقاتلة، وتسريع وتيرة توفيرها.

وطمأن قادة الاتحاد الأوروبي زيلينسكي بأن أوروبا سوف تواصل دعمها في الحرب ضد روسيا، ولكنهم أعلنوا عن قليل من الالتزامات الملموسة في بيان نشر عقب قمة أوروبية في بروكسل. وجاء في بيان تم تبنيه في الساعات الأولى من صباح اليوم : "الاتحاد الأوروبي سوف يؤازر أوكرانيا بدعم متواصل مادام تطلب الأمر ذلك".

وأفاد البيان بأن "الحرب الوحشية الروسية التي بدأت قبل نحو عام، تسببت في معاناة ودمار كبيرين لأوكرانيا وشعبها. ويجب على روسيا وقف هذه الحرب الوحشية على الفور". كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدرس زيادة "الضغط الجماعي" على روسيا، بالتنسيق والتعاون عن كثب مع الشركاء، وأيضًا تعزيز التدابير لمواجهة أي محاولة للتحايل.

وفيما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا، لكنه قال: "قطعا، لن تحدث (مثل هذه الخطوة) الأسابيع المقبلة". وذكر ماكرون أن الطائرات الحربية ليست هي ما تحتاجه أوكرانيا الآن في الحرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحصول على معدات مدفعية إضافية، على سبيل المثال، أمر أهم.

بيد أن المستشار الألماني أولاف شولتس قال إن إرسال طائرات حربية "ليس مسألة مطروحة للنقاش هنا".

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)