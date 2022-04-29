 هجوم روسي متواصل في شرق أوكرانيا وقصف للعاصمة كييف | DW الأخبار | DW | 29.04.2022

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هجوم روسي متواصل في شرق أوكرانيا وقصف للعاصمة كييف

قصف يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش وشرق أوكرانيا وجنوبها تحت الضربات الصاروخية الروسية. وروسيا تستهدف المدنيين في عمليات القصف.

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