هجوم روسي متواصل في شرق أوكرانيا وقصف للعاصمة كييف

اوكرانيا تستيقظ على مقبرة جماعية جديدة وتستعد لـ"معركة كبرى" في الشرق

أكدت أوكرانيا إن الجيش الروسي يواصل تكثيف تحركاته في إطار الاستعداد لعمليات هجومية شرقي البلاد عقب انسحابه من محيط العاصمة كييف. وكشف مسؤولون محليون أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين قرب كييف.