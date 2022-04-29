هجوم روسي متواصل في شرق أوكرانيا وقصف للعاصمة كييف

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قصف يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش وشرق أوكرانيا وجنوبها تحت الضربات الصاروخية الروسية. وروسيا تستهدف المدنيين في عمليات القصف.
أكدت أوكرانيا إن الجيش الروسي يواصل تكثيف تحركاته في إطار الاستعداد لعمليات هجومية شرقي البلاد عقب انسحابه من محيط العاصمة كييف. وكشف مسؤولون محليون أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين قرب كييف.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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