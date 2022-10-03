هجوم روسي على مباني سكنية في زاباروجيا يخلف العديد من القتلى

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روسيا تهاجم مدينة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً مدنياً وإصابة العشرات بجروح.
أعلنت مصادر رسمية أوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في قصف على مدينة زابوريجيا خلال الليل، فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أن قواته تخوض قواته قتالا عنيفا حول بلدة ياخموت ذات الأهمية الاستراتيجية.
في أعقاب سلسلة من النكسات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا. ياتي ذلك فيما تم الإعلان عن إعادة فتح جسر القرم جزئياً بعد تعرضه لهجوم.
مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2022 لكل من الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني، لجهودهم في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
استعادة أوكرانيا أراض كانت روسيا قد احتلتها في بداية الحرب والتقارير عن بداية تشققات داخل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترسمان علامتي استفهام حول مصير مغامرة بوتين في أوكرانيا.
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