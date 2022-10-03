 هجوم روسي على مباني سكنية في زاباروجيا يخلف العديد من القتلى | DW الأخبار | DW | 09.10.2022

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هجوم روسي على مباني سكنية في زاباروجيا يخلف العديد من القتلى

روسيا تهاجم مدينة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً مدنياً وإصابة العشرات بجروح.

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تجدد برلين وباستمرار رغبتها في تحقيق استقلالية كاملة عن الغاز الروسي. ولتحقيق ذلك زار مستشار ألمانيا الخليج.

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مظاهرات إيران مستمرة، ومظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع المتظاهرين في إيران، مثل بريطانيا وإيطاليا وتشيلي.

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مشجع كرة سعودي يتجه غلى قطر سيرا على الأقدام لحضور مباريات منتخب بلاده في المونديال.

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TOPSHOT - Ukrainian firefighters push out a fire after a strike in Zaporizhzhia on October 6, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Russian strikes battered the central Ukraine city of Zaporizhzhia on October 6, authorities said, in fatal attacks that tore through high-rise buildings and left a toddler injured. Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba slammed the strikes, saying that Russians keep deliberately striking civilians to sow fear. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

أوكرانيا.. عشرات القتلى والجرحى في قصف ليلي على مدينة زابوريجيا 09.10.2022

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في قصف على مدينة زابوريجيا خلال الليل، فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أن قواته تخوض قواته قتالا عنيفا حول بلدة ياخموت ذات الأهمية الاستراتيجية.

December 28, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin and Russian Aerospace Forces Commander Col. Gen. Sergey Surovikin (left) at a ceremony to present state awards to the Russian service personnel who took part in the counter-terrorism operation in the Syrian Arab Republic. The ceremony took place at St. George's Hall of the Grand Kremlin Palace.

عقب نكسات وانتقادات.. روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا 08.10.2022

في أعقاب سلسلة من النكسات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا. ياتي ذلك فيما تم الإعلان عن إعادة فتح جسر القرم جزئياً بعد تعرضه لهجوم.

A prominent human rights activist in Belarus Ales Bialiatski is seen during the the Forum 2000 conference Democracy and Its Discontents, A Quarter-Century After the Iron Curtain and Tiananmen in Prague, Czech Republic, October 13, 2014. Forum 2000 Foundation pursues the legacy of Vaclav Havel by supporting the values of democracy and respect for human rights. (CTK Photo/Vit Simanek)

نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من أوكرانيا وروسيا 07.10.2022

مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2022 لكل من الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني، لجهودهم في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

Russian President Vladimir Putin gestures during a meeting with the winners and finalists of the School Teacher of the Year national contest via videoconference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 5, 2022. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

"دب جريح"... أي "مخرج" ممكن لبوتين أمام المأزق في أوكرانيا؟ 08.10.2022

استعادة أوكرانيا أراض كانت روسيا قد احتلتها في بداية الحرب والتقارير عن بداية تشققات داخل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترسمان علامتي استفهام حول مصير مغامرة بوتين في أوكرانيا.