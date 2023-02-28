 هجوم روسي على باخموت الأوكرانية.. اختبار جديد للدعم الغربي؟ | مسائية DW | DW | 28.02.2023

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مسائية DW

هجوم روسي على باخموت الأوكرانية.. اختبار جديد للدعم الغربي؟

معارك ضارية ووضع ميداني صعب في باخموت شرق أوكرانيا.. فهل تسقط المدينة في أيدي الروس؟ وما أهميتها الاستراتيجية؟

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Berlin, Deutschland 8. Februar 2023: 84. Sitzung des Deutschen Bundestags - 2023 RegierungserklÃ¤rung Im Bild: Bundeskanzler Olaf Scholz SPD Deutscher Bundestag Berlin *** Berlin, Germany 8 February 2023 84 Session of the German Bundestag 2023 Government Statement In the picture Chancellor Olaf Scholz SPD German Bundestag Berlin Copyright: xFotostandx/xReuhlx

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