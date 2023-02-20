هجوم رانسوم وير: كيف يتسلل القراصنة إلى جهاز الكمبيوتر؟

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يحاول المتسللون سرقة كلمات المرور للوصول إلى شبكات الكمبيوتر. في حالة نجاحهم، يقومون بتشفير البيانات. ويطالبون بفدية لفك تشفير كلمة المرور مرة أخرى.
قامت السلطات الأمنية في ألمانيا بضربة قوية لشبكة عالمية من مجرمي العالم السيبراني. وبالتعاون مع جهات تحقيق أمريكية نجحت السلطات في ألمانيا في تفكيك شبكة القرصنة "هايف رانسوم وير"، التي تسببت في خسائر بالمليارات.
تعطلت عدة مواقع إلكترونية لمطارات أمريكية على إثر هجوم سيبراني تبنت مسؤوليته مجموعة قرصنة إلكترونية روسية. شنت المجموعة سابقاً عدة هجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة ضد أهداف غربية.
طالب ساسة ألمان بتشديد إجراءات حماية البنية التحتية في البلاد وذلك عقب عمل "تخريبي شرير ومتعمد" استهدف خطوط للسكك الحديدية في البلاد، مما تسبب قي تعطيل حركة القطارات في أجزاء كثيرة من ألمانيا.
بعد تقارير عن صلته بجمعية "مرتبطة" بأجهزة استخبارات روسية، وردت أنباء عن عزم الحكومة الألمانية إقالة رئيس جهاز أمن المعلومات آرنه شونبوم، وسط دعوات للتحقيق "بحزم" في القضية التي تثير استياء واسعًا.
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