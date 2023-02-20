هجوم رانسوم وير: كيف يتسلل القراصنة إلى جهاز الكمبيوتر؟

ألمانيا تتعاون مع أمريكا في تفكيك شبكة "للفديات الإلكترونية"

قامت السلطات الأمنية في ألمانيا بضربة قوية لشبكة عالمية من مجرمي العالم السيبراني. وبالتعاون مع جهات تحقيق أمريكية نجحت السلطات في ألمانيا في تفكيك شبكة القرصنة "هايف رانسوم وير"، التي تسببت في خسائر بالمليارات.