هجوم دهوك.. العراق يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت (23 يوليو/تموز 2022) أن العراق وجه شكوى إلى مجلس الأمن الدوليبشأن هجوم صاروخي نُسب إلى تركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك الأسبوع الماضي.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان صحفي إن "وزارة الخارجيَّة وجهت شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ لعقد جلسة طارئة حول الإعتداء التركيّ في محافظة دهوك" .

وعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة لمناقشة تداعيات القصف الذي تتهم العراق تركيا بتنفيذه وطال منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص بينهم طفلة بعمر عام وإصابة 29 آخرين.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحضور وزراء الخارجية والدفاع وقادة عسكريين، لمناقشة تداعيات القصف التركي والعمليات المسلحة في مناطق إقليم كردستان.

ونفت تركيا ضلوعها في القصف واتهمت حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف القصف الصاروخي. لكن وزارة الخارجية العراقية قالت يوم الخميس أن إنكار تركيا المسؤولية عن الاعتداء "مزحة سوداء".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)