هجوم حاد على أول عضوة كونغرس محجبة

أول مسلمة محجبة بمجلس النواب الأمريكي تتعرض لانتقادات حادة بسبب تصريحات لها اعتبرها البعض معادية للسامية
يحظر الكونغرس الأمريكي داخل مقره ارتداء أغطية الرأس التي تعود لأسباب دينية. لكن بعد فوز محجبة في انتخابات التجديد النصفي يسعى أعضاء ديمقراطيون لتغيير هذا الوضع القائم منذ أكثر من 180 عاما. ولن يستفيد من ذلك المسلمون فقط! (20.11.2018)
تم انتخاب امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي، الأولى من أصول فلسطينية والثانية من أصل صومالي، وستكون الأخيرة أول امرأة ترتدي الحجاب في الكونغرس. (07.11.2018)