هجوم حاد على أول عضوة كونغرس محجبة

إلهان عمر..أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب

تم انتخاب امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي، الأولى من أصول فلسطينية والثانية من أصل صومالي، وستكون الأخيرة أول امرأة ترتدي الحجاب في الكونغرس. (07.11.2018)