 هجوم حاد على أول عضوة كونغرس محجبة | سياسة واقتصاد | DW | 05.03.2019

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سياسة واقتصاد

هجوم حاد على أول عضوة كونغرس محجبة

أول مسلمة محجبة بمجلس النواب الأمريكي تتعرض لانتقادات حادة بسبب تصريحات لها اعتبرها البعض معادية للسامية

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هجوم على نائبة مسلمة بالكونغرس لاتهامها بمعاداة السامية

  

مختارات

الكونغرس يعتزم تغيير قانونه الداخلي للسماح بارتداء الحجاب في مقره

يحظر الكونغرس الأمريكي داخل مقره ارتداء أغطية الرأس التي تعود لأسباب دينية. لكن بعد فوز محجبة في انتخابات التجديد النصفي يسعى أعضاء ديمقراطيون لتغيير هذا الوضع القائم منذ أكثر من 180 عاما. ولن يستفيد من ذلك المسلمون فقط! (20.11.2018)  

إلهان عمر..أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب

تم انتخاب امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي، الأولى من أصول فلسطينية والثانية من أصل صومالي، وستكون الأخيرة أول امرأة ترتدي الحجاب في الكونغرس. (07.11.2018)  

أمريكية من أصل صومالي فازت بعضوية مجلس نواب مينيسوتا

في مينيسوتا حيث شكل استيعاب عدد كبير من اللاجئين الصوماليين رهانا انتخابيا، فازت مسلمة من أصل صومالي بمقعد في مجلس نواب الولاية، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. (11.11.2016)  

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هجوم على نائبة مسلمة بالكونغرس لاتهامها بمعاداة السامية  

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Ilhan Omar

إلهان عمر..أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب 07.11.2018

تم انتخاب امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي، الأولى من أصول فلسطينية والثانية من أصل صومالي، وستكون الأخيرة أول امرأة ترتدي الحجاب في الكونغرس.

Deutschland - Jüdischer Schüler gemobbt

مطالب بمواجهة معاداة السامية بمزيد من الحزم في ألمانيا 15.07.2018

دعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية إلى اتباع نهج أكثر صرامة ضد العنف بدوافه سياسية. ويذكر أن ألمانيا تدرس إنشاء مراكز اتصال للإبلاغ عن وقائع معادية للسامية حتى لو كانت لا تدخل تحت طائلة القانون.

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