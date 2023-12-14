هجوم جديد للحوثيين.. ورابطة ملاك السفن الألمان تطلب الحماية

فيما تبنى الحوثيون في اليمن هجوما جديدا على سفينة شحن دانمركية، دعا أصحاب السفن الألمان سلطات بلادهم والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية ضد هجمات هذه الميليشيات على السفن في البحر.

قال مارتين كروجر المدير الإداري للرابطة الألمانية للشركات المالكة للسفن في هامبورغ اليوم الخميس (14 ديسمبر/كانون الأول 2023) إنه "يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن ينظرا في هذا الوضع ( الهجمات على السفن في البحر الأحمر ) بجدية بالغة".

ودعا إلى اتخاذ إجراء لضمان "عدم استدراج السفن التجارية المدنية ، وبخاصة البحارة على متن سفننا التجارية إلى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس ، والذي يشير إليه الحوثيون على أنه السبب لهذه الهجمات."

ويعد الأسطول التجاري الألماني سابع أكبر الأساطيل التجارية الكبرى في العالم حيث يضم أكثر من 1800 سفينة.

وفي وقت سابق اليوم قالت شركة الشحن البحري الدنماركية العملاقة "مايرسك" اليوم الخميس إن سفينة حاويات تابعة لها تعرّضت إلى "حادث" في البحر الأحمر بينما كانت متوجّهة من عُمان إلى السعودية مؤكدةً أن الطاقم لم يصب بأذى. وأفادت في بيان أن "الطاقم والسفينة في أمان، مضيفةً "في هذا الوقت، ما زلنا نعمل على التأكّد من وقائع الحادث".

وكان المتحدث العسكري باسم القوات الحوثية في اليمن قد أعلن عن "عملية عسكرية ضد سفينة حاويات مايرسك جبرلاتر"، زاعما ـ كما كل عملية هجوم ـ أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. واضف "وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة."

لكن مسؤولًا أمريكيًا أفاد في وقت سابق أن السفينة نجت من صاروخ أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فيما أكدت شركة الشحن الدنماركية المالكة سلامة الطاقم والسفينة التي كانت متوجّهة من عُمان إلى السعودية.

وبحسب شركة "أمبري" للأمن البحري، فإنّ سفينة الحاويات المملوكة لجزر مارشال وترفع علم هونغ كونغ، شهدت إصابة صاروخ المياه أثناء عبورها على مسافة 45 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة المخا اليمنية. وأكدت "أمبري" أن طاقم السفينة لم يصب بأذى.

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة عمليات ينفّذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات باتت مؤخرًا وتيرتها شبه يومية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى الدفع نحو تشكيل "أوسع تحالف بحري ممكن" لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال إشارة للحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات، وفق تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في تصريح لرويترز اليوم.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)