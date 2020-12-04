هجوم ترير.. العثور على ذخيرة حية في سيارة المهاجم

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن منفذ هجوم الدهس في مدينة ترير أوقف سيارته ودخن سيجارة عقب الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقال نائب رئيس الشرطة في ترير فرانتس-ديتر أنكر في جلسة خاصة للجنة الشؤون الداخلية في برلمان بولاية راينلاند-بفالتس أن الشرطة عثرت على ذخيرة حية في سيارة منفذ الهجوم، لكنها لم تعثر لحد الآن عن أي سلاح يناسب الذخيرة التي تم العثور عليها.

ووجد ضباط الشرطة الرجل البالغ من العمر 51 عاما واقفا عند مؤخرة سيارته. وأضاف: "نظر إلى قوات الطوارئ بابتسام"، قبل أن تلقي عليه القبض وتحتجزه.

وكانت السلطات القضائية قررت إيداع المتهم سجن الاحتياطي، بعد أن كان خيار الإيداع في مصحة نفسية مفتوحا بسبب مؤشرات وجود مرض عقلي محتمل. وتم القبض على الرجل بتهمة القتل والشروع في القتل والإيذاء الجسدي الجسيم. ويقول مكتب المدعي العام إنه كان ينوي "قتل أو جرح أكبر عدد ممكن من الناس". ولا يزال الدافع غير معلوم حتى الآن. وتستبعد السلطات وجود دافع سياسي وراء الهجوم.

ع.ش/هـ. د (د ب أ)