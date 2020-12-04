 هجوم ترير.. العثور على ذخيرة حية في سيارة المهاجم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2020

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هجوم ترير.. العثور على ذخيرة حية في سيارة المهاجم

عثرت شرطة مدينة ترير على ذخيرة حية في سيارة منفذ هجوم الدهس الذي شهده وسط المدينة الثلاثاء الماضي، كما ذكرت الشرطة أن المهاجم قبل أن يلقى عليه القبض كان يدخن سيجارة متكئاً على سيارته.

مكان وقوع حادث الدهس بوسط مدينة ترير

الشرطة عثرت على ذخيرة حية في سيارة منفذ هجوم ترير

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن منفذ هجوم الدهس في مدينة ترير أوقف سيارته ودخن سيجارة عقب الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقال نائب رئيس الشرطة في ترير فرانتس-ديتر أنكر في جلسة خاصة للجنة الشؤون الداخلية في برلمان بولاية راينلاند-بفالتس أن الشرطة عثرت على ذخيرة حية في سيارة منفذ الهجوم، لكنها لم تعثر لحد الآن عن أي سلاح يناسب الذخيرة التي تم العثور عليها.

مختارات

أكدت الشرطة الألمانية أن شخصين قُتلا بعد أن داهمت سيارة منطقة للمشاة في مدينة تريرغرب البلاد. خلفيات الحادث مازالت غير واضحة والشرطة تناشد سكان المدينة بتجنب مكان الحادث.

ووجد ضباط الشرطة الرجل البالغ من العمر 51 عاما واقفا عند مؤخرة سيارته. وأضاف: "نظر إلى قوات الطوارئ بابتسام"، قبل أن تلقي عليه القبض وتحتجزه.

وكانت السلطات القضائية قررت إيداع المتهم سجن الاحتياطي، بعد أن كان خيار الإيداع في مصحة نفسية مفتوحا بسبب مؤشرات وجود مرض عقلي محتمل. وتم القبض على الرجل بتهمة القتل والشروع في القتل والإيذاء الجسدي الجسيم. ويقول مكتب المدعي العام إنه كان ينوي "قتل أو جرح أكبر عدد ممكن من الناس". ولا يزال الدافع غير معلوم حتى الآن. وتستبعد السلطات وجود دافع سياسي وراء الهجوم.

ع.ش/هـ. د (د ب أ)

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