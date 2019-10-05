 هجوم تركي مرتقب على شمال سوريا وأمريكا تسحب عناصرها من الحدود | أخبار | DW | 07.10.2019

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أخبار

هجوم تركي مرتقب على شمال سوريا وأمريكا تسحب عناصرها من الحدود

في خضم الصراع الأمريكي التركي بشأن شمال سوريا والموقف المتناقض من قضية الأكراد، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن القوات الأمريكية سحبت عناصرها من مناطق سورية متاخمة لتركيا بعد موافقة ترامب على عملية عسكرية في المنطقة.

Syrien Türkische Einheiten in der Nähe Manbidsch (Reuters/K. Ashawi)

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الإثنين (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) سحب القوات الأميركية لعناصرها من المناطق الحدودية مع تركيا، بعد ساعات من اعطاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لهجوم وشيك تخطط له أنقرة في شمال سوريا. وقالت قيادة قوات سوريا الديموقراطية في بيان "رغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا والمرونة التي أبديناها من أجل المضي قدماً لإنشاء آلية أمن الحدود (..)، إلا أن القوات الأميركية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد صباح اليوم الإثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا. وأضاف أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الولايات المتحدة بعدم الوفاء بوعودها، ما يمهد لدخول القوات التركية. وقالت "قسد" في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه "..القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، وتركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا".

كما حذرت قوات سوريا الديموقراطية من أن الهجوم الوشيك الذي تهدد تركيا بشنّه على مناطق سيطرتها سيقوض الجهود التي بذلتها للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وقالت في تغريدات على حسابها على تويتر إن "أي هجوم تركي سيقوض الجهود الناجحة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية"، وسيسمح "بعودة قادة التنظيم المتوارين في الصحراء".

وأكدت "قسد" عزمها الدفاع عن "أرضها بأي ثمن". وأضافت على صفحتها في تويتر: "نطالب شعوبنا الكردية والعربية والآشورية والسورية تقوية وحدتها وأن تقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في دفاعها عن أرضها".

ومن جانبه، قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين إن "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها في شمال سوريا تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية. وكتب المتحدث إبراهيم كالين هذا التعليق على تويتر بعد أن قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن تركيا ستمضي قدما قريبا في عمليتها بشمال سوريا وإن القوات المسلحة الأمريكية لن تدعمها أو تشاركها في ذلك.

مختارات

في وقت تستمر فيه تركيا بالتلويح بعمل عسكري آخر في سوريا شرقي نهر الفرات، تسعى أنقرة إلى زيادة نفوذها في المناطق التي يسيطر عليها حلفاؤها غرب الفرات، وأعلنت جامعة تركية عن افتتاح كليات لها في مدن بشمال غرب سوريا. (04.10.2019)

بعد انتهاء المهلة التي حددها لحليفه الأمريكي، أعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده ليس لديها خيار سوى العمل بمفردها حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا. وعلى الفور هبطت الليرة التركية صوب أسوأ أداء فيما يزيد على شهر. (01.10.2019)

وقبل مغادرته أنقرة في زيارة إلى صربيا أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر.

وتابع أردوغان للصحفيين أنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضاف أن الزعيمين سيناقشان خططا بشأن المنطقة الآمنة وأنه أيضا يأمل في تسوية نزاع بخصوص الطائرات المقاتلة إف-35 خلال الزيارة.

في غضون ذاك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده عازمة على "تطهير" سوريا من "الإرهابيين" الذين يهددون أمن تركيا، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عدم معارضتها لعملية تركية ضد القوات الكردية في شمال سوريا. وكتب تشاوش أوغلو على تويتر "منذ بدء الحرب في سوريا، دعمنا سلامة الأراضي السورية وسنواصل القيام بذلك. نحن عازمون على حماية (...) أمننا عبر تطهير هذه المنطقة من الإرهابيين".

وكان البيت الأبيض أعلن الأحد أن القوات الأميركية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا ولن تدعم عملية أنقرة "التي خططت لها طويلاً" في البلاد. وأفاد البيت الأبيض "قريبًا، ستمضي تركيا قدمًا في عمليتها التي خططت لها طويلاً في شمال سوريا. لن تدعم القوات المسلحة الأميركية العملية ولن تنخرط فيها. وكون قوات الولايات المتحدة هزمت "الخلافة" على الأرض التي أقامها تنظيم الدولة الإسلامية، فلن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة" عند الحدود مع تركيا.

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تركيا تبدأ بترحيل اللاجئين السوريين إلى "المنطقة الآمنة"

ح.ع.ح/ص.ش (أ.ف.ب/رويترز)

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    موقع استراتيجي

    تقع مدينة عفرين ضمن منطقة جبلية شمال غرب سوريا. وتبعد عن مركز مدينة حلب بنحو ستين كيلومترا في الجهة الشمالية الغربية، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هاتاي التركية. تشكل 2% من مساحة سوريا، ويصل ارتفاعها إلى 1296مترا، يعتبر بجبل كرية مازن (الجبل الكبير) أعلى قممها.

  • Kurden und die Syrien-Krise (David Meseguer)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    جغرافيا متنوعة وسكان متزايدون

    أرض الزيتون في سوريا، حبتها الطبيعة سهولا وجبالا ونهرا؛ نهر عفرين الذي يمتد في سوريا مما يقارب 85 كم ويسقي مناطقها الزراعية. بلغ عدد سكانها، قبل الثورة السورية، نصف مليون نسمة تقريبا. لكنه صار أكبر بعد توافد نحو نصف مليون نازح آخر من المدن القريبة، بعد الثورة.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/abaca/Depo Photos)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    الطبيعة عصب الاقتصاد

    تضم عفرين منشآت ومعامل ومصالح تجارية مهمة، كما تتميز الصناعة فيها، باللمسات التراثية والحس الحداثي أيضا. أما بالنسبة للجانب الزراعي، فتعتمد المنطقة على الزيتون وشجر الرمان، إضافة إلى محاصيل العنب والكرز والبطيخ والخيار.

  • Türkei Panzer vor syrischer Grenze bei Afrin (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    تاريخ المدينة

    عـام 1922، تـمّ ترسيم الحدود السورية التركية وقـُسِّـمت منطقـة (كـرد داغ) إلـى قسمين: قسـم تركـي، وآخر سـوري. وبقي القسـم السـوري دون مركـز إداري يأخذ محـلّ مدينة (كِلِّـس)، وصـارت الحاجـة ماسّـة إلـى مركـز إداري للقضاء، فوقع الاختيار علـى موقـع مدينة عفرين.

  • Türkei Grenze Syrien Artilleriebeschuß Operation Olivenzweig (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    عفرين وأنقرة

    تشن تركيا عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية". تعتبر تركيا وحدات الشعب الكردي فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور، والمتمرد على الحكومة في أنقرة منذ 1984. في حين يقول المسلحون الأكراد إن الحملة أسقطت قتلى وجرحى بين المدنيين

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/AA/E. Bozkurt)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    قبل الهجوم

    قبل الهجوم بأيام، تبادلت القوات التركية نيران المدفعية مع ميليشيا وحدات حماية الشعب بالقرب من عفرين. وتوقعًا لأي هجوم تركي على مواقع الوحدات في عفرين، انسحب المراقبون العسكريون الروس من منطقة عفرين منذ 19 كانون الثاني /يناير 2018.

  • Syrien FSA Kämpfer Angriff auf Afrin Operation Olivenzweig (picture-alliance/abaca/B. El Halebi)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    هجوم عفرين(غصن الزيتون)

    العملية العسكرية التي تشنها تركيا والجيش الوطني السوري على مواقع قوات سوريا الديمقراطية. وقالت الخارجية التركية أنها أبلغت السلطات السورية في دمشق عن تفاصيل عملية "غصن الزيتون" في بيان لها. في حين اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية تهديد تركيا مفاجئ وغير مبرر، وأن هذا الرد يغامر بعودة تنظيم داعش.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (Reuters/O. Orsal)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    ردود فعل دولية

    قال راينر بريول، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن حماية الحدود الجنوبية لتركيا أمر مشروع ومهم بالنسبة لأنقرة. وترى المملكة المُتحدة أن لتركيا مصلحة مشروعة في ضمان أمن حدودها. في حين رفضت مصر العمليات العسكرية التركية في عفرين واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. فرنسا عبرت عن قلقها تجاه ما يحدث في سوريا، ودعت إلى وقف المعارك والسماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى المنطقة. مريم مرغيش


مختارات

عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

تستمر العمليات العسكرية التركية بمنطقة عفرين بشمال سوريا والتي تعتبر المنطقة الأقرب إلى تركيا. فمنذ متى وعفرين نقطة وصل وفصل بين البلدين؟ (22.01.2018)  

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