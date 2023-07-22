 "هجوم بـ"مسيرة معادية" يستهدف مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2023

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"هجوم بـ"مسيرة معادية" يستهدف مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم

أسفر انفجار بفعل "هجوم بطائرة مسيّرة معادية" في مستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، عن أضرار وعملية إجلاء وتعليق الحركة على جسر مضيق كيرتش، حسب حاكم المنطقة المعين من موسكو، الذي أتهم كييف بالهجوم.

صورة من الأرشيف لحريق بسبب انفجار سابق في شبه جزيرة القرم (19.07.2023)

صورة من الأرشيف لحريق بسبب انفجار سابق في شبه جزيرة القرم

أدى هجوم بطائرة مسيّرة  الى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن اليوم السبت (22 تموز/يوليو 2023)، حاكم شبه الجزيرة الذي عينته روسيا.

 

مختارات

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم، حسبما أفادت تقارير إعلامية روسية. وعلقت رحلات القطار التي تمر عبر الجسر موقتا فضلا عن رحلات العبارات والمراكب.

واصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها في تعاملات في ظل تزايد التهديدات التي تحيط بتجارة الحبوب العالمية، بعد أن حذرت كل من أوكرانيا وروسيا السفن المتجهة إلى موانئ كل دولة منهما من احتمال التعامل معها كأهداف حربية.

وقال سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الموقع.

وأضاف "تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم"، مؤكداً أنه "بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضاً بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".

واتهم أكسينوف أوكرانيا بشن الهجوم بطائرة مسيرة في حين لم تعلق كييف على الفور على الأمر.

ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى الى مقتل شخصين.

وأعلنت السلطات الموالية لموسكو السبت "استئناف" حركة الآليات على الجسر الذي يربط بين روسيا والقرم، بعد تعليقها موقتاً إثر الهجوم. وقالت عبر تلغرام إن "حركة السيارات عبر جسر القرم مغلقة بشكل موقت"، لتعلن بعد نحو عشر دقائق "استئنافها".

وزادت وتيرة الهجمات على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، تزامناً مع بدء كييف اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو، هجوماً مضاداً لاستعادة مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها القوات الروسية.

هجوم على الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر أسبن للأمن الجمعة، إن جسر القرم يجب أن يتمّ شلّ عمله. واعتبر أن الجسر يساهم في "تزويد شبه جزيرة القرم بالذخيرة".

ويعد الجسر ممراً حيوياً لنقل الامدادات الى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ بدء الغزو مطلع 2022. ويعرف هذا الجسر باسم جسر كيرتش، ويتألف من قسم طرقي وآخر للسكك الحديد. ودشّن الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2018 هذا الجسر الذي تم تشييده بكلفة باهظة. وتعتبر كييف الجسر منشأة "معادية" يخالف بناؤها القانون الدولي.

ورداً على سؤال عما اذا كانت أوكرانيا تعتزم استعادة القرم في هجومها المضاد، قال زيلينسكي "الهدف هو استعادة كل القرم لأنها (جزء من) دولتنا ذات السيادة، وأرضنا السيادية هي جزء لا يتجزأ من دولتنا".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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  • قمة السبع الصناعية الكبرى في بافاريا بألمانيا من 26 حتى 28 يونيو/ حزيران 2022

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    توالي العقوبات الغربية على روسيا

    اتخذ الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسار فرض عقوبات على روسيا، سواء في استيراد البضائع والطاقة منها أو تصدير التكنولوجيا إليها أو مصادرة أموال رجال أعمال مرتبطين بالكرملين. وفي قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا الألمانية (يونيو/حزيران 2022)، اتخذت المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، قرارات بتوسيع العقوبات على روسيا.

  • بولندا تستعرض دبابات ليوبارد 2 الألمانية التي سلمتها إلى أوكرانيا بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود

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  • مصنع آزوفستال في ماريوبول بأوكرانيا

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال

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  • لقطة من منطقة خرسون والقوات الأوكرانية داخلها في أكتوبر 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    يوم تاريخي في خيرسون

    في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

    في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.

  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    الاستعداد لهجوم مضاد

    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

  • جنود أوكرانيون يدافعون عن باخموت 29 مارس/ آذار 2023

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    قتال طيلة شهور في باخموت

    في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    تضارب بشأن سقوط باخموت

    وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).


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