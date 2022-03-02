هجوم بسكين في جامعة فرنسية و"لا دلائل" على خلفية إرهابية

قالت الشرطة الفرنسية إن طلابا جامعيين أصيبوا بجروح بعد أن هاجمهم رجل مسلح بسكين وهراوة في في جامعة مدينة لومان شمال غرب فرنسا اليوم الأربعاء (الثاني من مارس/ آذار 2022).

وأوضحت الشرطة أن الرجل هاجم معلما وثلاثة طلاب بسكين وهراوة بعد ظهر اليوم وقد ألقت قوات الأمن القبض على الرجل وتم إخلاء الجامعة. وذكرت الشرطة أن الرجل كان يتمتم بعبارات غير متسقة مع بعضها البعض.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم تعليق الدراسة في الجامعة.

وذكرت الشرطة أن الهجوم ليس مرتبطا بالإرهاب فيما يبدو. وأفادت صحيفة أوست فرانس أن الهجوم وقع في كلية الأداب بالجامعة

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)