 هجوم بسكين في جامعة فرنسية و″لا دلائل″ على خلفية إرهابية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2022

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هجوم بسكين في جامعة فرنسية و"لا دلائل" على خلفية إرهابية

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأنه تم تعليق الدراسة في جامعة لومان بشمال غرب فرنسا، بعدما أصاب مسلح بسكين أربعة أشخاص. وذكرت الشرطة أن المهاجم كان يتمتم بعبارات غير متسقة. ويبدو أن الهجوم لا يرتبط بالإرهاب، حسب الشرطة.

صورة من الأرشيف من حادث هجوم بسكين في رامبولييه بجنوب غرب فرنسا (23//2021)

الشرطة الفرنسية تقول إن الهجوم لا يرتبط بالإرهاب على ما يبدو (صورة من الأرشيف).

 

قالت الشرطة الفرنسية إن طلابا جامعيين أصيبوا بجروح بعد أن هاجمهم رجل مسلح بسكين وهراوة في في جامعة مدينة لومان شمال غرب فرنسا اليوم الأربعاء (الثاني من مارس/ آذار 2022).

مختارات

تبنى تنظيم "داعش" عبر وكالة أعماق التابعة له الهجوم بالسكين في مدينة تراب قرب باريس والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أثنين آخرين بجراح خطرة، فيما أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل المهاجم.

وأوضحت الشرطة أن الرجل هاجم معلما وثلاثة طلاب بسكين وهراوة بعد ظهر اليوم وقد ألقت قوات الأمن القبض على الرجل وتم إخلاء الجامعة. وذكرت الشرطة أن الرجل كان يتمتم بعبارات غير متسقة مع بعضها البعض.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم تعليق الدراسة في الجامعة.

وذكرت الشرطة أن الهجوم ليس مرتبطا بالإرهاب فيما يبدو. وأفادت صحيفة أوست فرانس أن الهجوم وقع في كلية الأداب بالجامعة

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

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