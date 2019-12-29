هجوم بساطور يستهدف يهوداً في منزل حاخام قرب نيويورك

في وقت متأخر من ليل السبت بالتوقيت المحلي تمكن مهاجم بساطور من طعن خمسة أشخاص على الأقل من الموجودين في منزل حاخام واقع في مونسي على مسافة 50 كلم إلى شمال نيويورك، حيث كان جمع من اليهود يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، قبل أن يلوذ بالفرار، وفق شبكة "سي بي إس" الأمريكية. ولاحقاً ذكرت وكالة رويترز أنه تم إلقاء القبض على المهاجم فيما يبدو.
وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر "ورد اتصال يفيد بوقوع عملية طعن جماعي" ضد "منزل حاخام حاسيدي". وأضافت المجلس "نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعناً إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون"، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حال حرجة.
وتؤوي مونسي مجموعة كبيرة من اليهود، وقال يوسي غيستيتنر أحد مؤسسي الجمعية في منطقة وادي هيودسن رداً على أسئلة صحيفة "نيويورك تايمز" إن بين الضحايا ابن الحاخام.
وقالت شرطة كلاركستاون إنهم وصلوا إلى مكان الحادث للمساعدة فيما وصفوه "بالجريمة المروعة".
ومن جهتها، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها "منزعجة جداً" من الوضع، مضيفة "ليس هناك أي تسامح مع أي نوع من أعمال الكراهية وسنواصل مراقبة هذا الوضع المروع".
وبدوره، كتب بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك على تويتر يقول "لا مكان للكراهية في مدينتنا"، مضيفاً أن الهجوم هو هجوم على كل سكان نيويورك.
ويمثل اليهود حوالي ثلث سكان مقاطعة روكلاند ومن بينهم عدد كبير من اليهود الأرثوذكس.
وشهدت الولايات المتحدة عدة هجمات معادية لليهود في السنوات الماضية. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم جرت عملية إطلاق نار في متجر يهودي في مدينة جيرزي بضاحية نيويورك أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، فضلاً عن قتل المهاجمين الاثنين. واعتبرت الشرطة الهجوم "عمل إرهاب داخلي نابع من معاداة السامية والأفكار المعادية لقوات الأمن".
م.م/ خ.س (أ ف ب، د ب ا، رويترز)
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
حانوكا كلمة عبرية وتعني بالعربية "تدشين". أما حانوكيا فهو اسم لشمعدان في المعبد ويفترض أن تبقى شموعه موقدة على الدوام. وبمناسبة عيد الأنوار اليهودي أنيرعند بوابة براندنبورغ في برلين الشمعدان الثماني التقليدي، كما يحدث كل عام. ويضيء هذا الشمعدان الميدان لمدة ثمانية أيام هي أيام الاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا).
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
وكذلك عند حائط المبكى في القدس، يضاء شمعدان ثماني، في إشارة إلى إعادة تدشين هيكل سليمان في المعبد الثاني بعد ترميمه في عام 164 قبل الميلاد، وتذكيراً بمعجزة تتعلق بالعقيدة اليهودية.
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
يحكى أنه كان في الهيكل مصباح صغير يفترض أن يكفي زيته ليضيء ليوم واحد فقط، لكنه استمر مضيئا لمدة ثمانية أيام. و بات يشار إلى تلك المعجزة بالشمعدان الثماني، ولذلك أيضا يستمر عيد الأنوار ثمانية أيام. حيث توقد في مساء أول أيامه شمعة وفي اليوم الثاني تضاء الشمعة الثانية وهكذا حتى تكتمل إضاءة الشموع الثمان.
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
خلال عيد الأنوار يتجمع المؤمنون اليهود في الجمعيات اليهودية، ويضيئون الشموع ويقرأون نصوصا دينية. ويرددون صلوات الشكر للإله ويكون هناك إنشاد لمزامير التسبيح. كما يجري في المعابد اليهودية تلاوة نصوص من التوراة.
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
عيد الأنوار (حانوكا) هو عيد للفرحة. إنه عيد احتفالات عامة ، وتجري على وجه الخصوص في محيط الأسرة وفي كثير من الأحيان مع بعض الأصدقاء. ويضاء الشمعدان الثماني مباشرة بعد حلول الظلام، وأثناء ذلك تتلى صلوات، وأناشيد تحكي معجزة الحانوكا.
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
ومن الشائع خلال الاحتفال بعيد الأنوار تناول أطعمة مقلية في الزيت مثل اللاتكس، وهو عبارة فطائر رقيقة مقلية من البطاطس والبيض، أو السوفغانيوت وهو عبارة عن كعك حلو مقلي. كما أن هناك ممارسات سائدة في الشتات، مثل توزيع الهدايا وغيرها أصبحت معتادة حاليا في إسرائيل ذاتها.
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
وإلى جانب المنتجات التقليدية والمأكولات والهدايا الخاصة بعيد الأنوار، باتت الأشياء الرخيصة والمصنوعات اليدوية الآن جزءا من هذا العيد. حيث توجد أشكال لمخطوطات توراتية من قماش القطيفة، أو شمعدان ثماني برسومات من عالم والت ديزني.
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حانوكا- شموع تضاء من جديد في عيد الأنوار اليهودي
عيد الأنوار هو عيد للأطفال أيضا، حيث يحصلون فيه على الهدايا، مثلما الحال هنا في شنغهاي، حيث الحلوى، والأضواء وأوقات للعب. وفي إسرائيل تبقى المدارس مغلقة خلال الأيام الثمانية للحانوكا، لكن العمل يستمر في المحلات التجارية والمكاتب، حيث تكون أبوابها مفتوحة.
الكاتب: سابينه بيشل/ كلاوس كريمر/ ص.ش