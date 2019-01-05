هجوم بالسلاح الأبيض في مرسيليا والشرطة تقتل المهاجم

قالت مصادر بالشرطة الفرنسية إن رجال أمن قتلوا بالرصاص رجلا في وسط مرسيليا بعد أن طعن أربعة أشخاص في المدينة الساحلية الجنوبية، في هجوم لم يتضح بعد إن كان له دوافع إرهابية أم لا.
قال مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء (19 شباط/ فبراير 2019) إن أجهزة الأمن أطلقت النار وأصابت رجلا في وسط مرسيليا بعد أن هاجم أربعة أشخاص في المدينة الساحلية الجنوبية. وقال المصدر إن هذا الشخص حاول إخراج مسدس لإطلاق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا النار عليه.
وذكر موقع بروفونس المحلي، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن الرجل الذي أصاب المارة بسلاح أبيض قد توفي، بعد أن اصيب برصاص الشرطة. موضحة أن عمرة يبلغ 36 عاما.
وكانت الشرطة الفرنسية قد ذكرت أن حياة المارة ليست في خطر، كما لم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.
ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)
قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن الرجل الذي يشتبه في أنه نفذ عملية الطعن في مرسيليا الأحد معروف لدى السلطات بامتلاكه لسجل جنائي. (01.10.2017)