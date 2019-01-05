هجوم بالسلاح الأبيض في مرسيليا والشرطة تقتل المهاجم

قال مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء (19 شباط/ فبراير 2019) إن أجهزة الأمن أطلقت النار وأصابت رجلا في وسط مرسيليا بعد أن هاجم أربعة أشخاص في المدينة الساحلية الجنوبية. وقال المصدر إن هذا الشخص حاول إخراج مسدس لإطلاق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا النار عليه.

وذكر موقع بروفونس المحلي، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن الرجل الذي أصاب المارة بسلاح أبيض قد توفي، بعد أن اصيب برصاص الشرطة. موضحة أن عمرة يبلغ 36 عاما.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ذكرت أن حياة المارة ليست في خطر، كما لم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)