هجوم بالسكين في بلدة باينه الألمانية: هل الجاني مريض نفسيا؟

بعد هجوم طعن في بلدة باينه الألمانية أسفر عن إصابة عدة أشخاص قالت الشرطة الألمانية إن دوافع المشتبه به غير واضحة بعد، مؤكدة على مؤشرات على أنه يعاني من مرض نفسي.

بعد هجوم طعن بسكين في بلدة باينه بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، والذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة، من المنتظر أن يتم البت فيما إذا كان سيتم إيداع المشتبه به في الحبس الاحتياطي.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) إن الرجل البالغ من العمر 32 عاما سيمثل أمام قاض تابع للمحكمة الابتدائية المختصة في مدينة براونشفايغ.

ولا توجد معلومات حتى الآن حول دافع الرجل أو خلفيات الحادث. وبحسب التحقيقات الأولية، هناك مؤشرات على أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي. وينحدر الرجل من منطقة باينه، وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليه دون مقاومة في مكان الحادث أمس السبت.

وكان المهاجم أصاب بسكين ثلاثة رجال تبلغ أعمارهم 18 و66 و73 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 48 عاما بجروح خطيرة على جانب الطريق في بلدة فالشتيت بعد ظهر اليوم السبت.

ووفقا لمعلومات من صحيفة "باينر ألغماينه تسايتونغ"، كان الضحايا يقومون بكنس الرصيف أو كانوا في حدائقهم الأمامية أو أفنية منازلهم عندما تعرضوا للهجوم.

ويتلقى الرجال المصابون العلاج في المستشفيات. وبحسب الشرطة، فإنهم خارج دائرة الخطر على حياتهم.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)