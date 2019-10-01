هجوم إرهابي؟.. انفجار في ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية صباح اليوم الجمعة (11تشرين الأول/ أكتوبر 2019) لانفجار أصاب هيكلها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأوضحت الوكالة أن الخزانين الرئيسيين للناقلة، التي كانت على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء جدة السعودي، تعرضا لأضرار جراء الانفجار مما أدى إلى تسرب النفط إلى مياه البحر الأحمر. وقالت إن الخبراء الفنيين الموجودين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وأعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث ناجم عن "عمل إرهابي". بينما قال موقع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء "نور"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن جميع طاقم الناقلة بخير ولم يصب أي واحد منهم في الانفجار، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة.

ز.أ.ب/ ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)