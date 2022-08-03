 هجوم أولمبياد ميونخ 1972 | تقارير جديدة | DW | 03.08.2022

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تقارير جديدة

هجوم أولمبياد ميونخ 1972

ميونخ عام 1972: المدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية، والقرية الأولمبية هي مكان للسلام والتعارف.

Bildergalerie Einkleidung für Rio

Olympia Attentat von München 1972

ولكن في الصباح الباكر من يوم 5 سبتمبر قام إرهابيون فلسطينيون باحتجاز 11 رياضيا من الفريق الإسرائيلي كرهائن.

يسلط هذا الفيلم الضوء على أحداث تلك المأساة وعواقبها. وتأتي في بؤرة الاهتمام أربع نساء؛ بينهن آنكي شبيتسر، أرملة مدرب المبارزة المقتول أندريه شبيتسر، وكذلك عميلة الموساد سيلفيا رافائيل.  

Deutschland München - Attentat Olympia '72: Der Ort der Geisel-Festsetzung

تابع العالم عبر البث التلفزيوني المباشر كيف اقتحمت المجموعة الإرهابية الفلسطينية "أيلول الأسود" مقرّ إقامة الرياضيين الإسرائيليين أثناء دورة الألعاب الأولمبية 1972 في ميونيخ واحتجزت 11 شخصا منهم كرهائن، ثمّ قتلتهم لاحقا. أربع نساء: رياضية، وأرملة، وعميلتان سريتان، أصبحن شاهدات على تلك المأساة، التي غيّرت حياتهن إلى الأبد. 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 05 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 05 سبتمبر/أيلول 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 05 سبتمبر/أيلول 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 06 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 07 سبتمبر/أيلول 2022 – 01:00 UTC
الخميس 08 سبتمبر/أيلول 2022 – 11:00 UTC
الخميس 08 سبتمبر/أيلول 2022 – 15:00 UTC
السبت 10 سبتمبر/أيلول 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

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