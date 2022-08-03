هجوم أولمبياد ميونخ 1972

ولكن في الصباح الباكر من يوم 5 سبتمبر قام إرهابيون فلسطينيون باحتجاز 11 رياضيا من الفريق الإسرائيلي كرهائن.

يسلط هذا الفيلم الضوء على أحداث تلك المأساة وعواقبها. وتأتي في بؤرة الاهتمام أربع نساء؛ بينهن آنكي شبيتسر، أرملة مدرب المبارزة المقتول أندريه شبيتسر، وكذلك عميلة الموساد سيلفيا رافائيل.

تابع العالم عبر البث التلفزيوني المباشر كيف اقتحمت المجموعة الإرهابية الفلسطينية "أيلول الأسود" مقرّ إقامة الرياضيين الإسرائيليين أثناء دورة الألعاب الأولمبية 1972 في ميونيخ واحتجزت 11 شخصا منهم كرهائن، ثمّ قتلتهم لاحقا. أربع نساء: رياضية، وأرملة، وعميلتان سريتان، أصبحن شاهدات على تلك المأساة، التي غيّرت حياتهن إلى الأبد.





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DW عربية

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