 هجمات عنصرية في مدن شرق ألمانيا...هل تدفع لاجئين للفرار منها؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 05.09.2022

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ثقافة ومجتمع

هجمات عنصرية في مدن شرق ألمانيا...هل تدفع لاجئين للفرار منها؟

في السنوات الأخيرة، يواجه العديد من طالبي اللجوء والمهاجرين مواقف عنصرية قد تنعكس في الحياة اليومية، كالهجوم الذي وقع على مركز إيواء للاجئين في مدينة لايبزيغ في ولاية ساكسونيا قبل أيام. فما سبب تصاعد كراهية الأجانب هناك؟

العنصرية قاتلة كتب على اللافتة التي تحملها متظاهرة ضد العنف العنصري

"العنصرية قاتلة" كتب على اللافتة التي تحملها متظاهرة ضد العنف العنصري

"انتبه أنت في الولاية الأكثر عنصرية في ألمانيا"، هذه واحدة من عبارات التحذير التي سمعها محمد وهو طالب سوري يعيش في لايبزيغ الواقعة في ولاية سكسونيا الألمانية. وغالباً ما تصنف ولاية ساكسونيا، التي تقع في أقصى شرق ألمانيا وعلى الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، على أنها من أعلى الولايات الألمانية في نسبة جرائم العنف ضد المهاجرين في السنوات الأخيرة، حتى أن عاصمتها دريسدن شهدت حادثة شهيرة هزت العالم، وهي مقتل صيدلانية مصرية، على يد مواطن ألماني، بـ 18 طعنة داخل قاعة المحكمة في عام 2009.

قبل أيام، شهدت مدينة لايبزيغ، والتي تعتبر من أكبر مدن ولاية ساكسونيا، اعتداءات عنصرية   حيث ألقى مجهولون عبوات حارقة على مأوى للاجئين ليلة الجمعة/السبت (26/27 آب/أغسطس 2022). وذكر المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية ساكسونيا بشرق البلاد أن قوات الأمن تمكنت من إخماد الحريق سريعا، ولم تقع سوى أضرار طفيفة، دون أن يصاب أحد. وفر الجناة عقب ارتكاب الجريمة، ولا تستبعد الشرطة وجود دوافع سياسية وراء الهجوم. ويذكر أن المأوى الذي يقع في حي لاوزن-غروناو يضم 225 مكانا للاجئين.

كما تناولت بعض الصحف الألمانية المحلية مؤخرا حادثة عنصرية وقعت في مدينة لايبزيغ أيضا، حيث تم رفض طلب رجل يدعى (ميشال بيدا) مع زوجته وابنته لاستئجار حديقة في (إلينبرورغ) شمال شرق لايبزيغ من قبل مجلس إدارة نادي حديقة "Grüner Fink"، والسبب أن الرجل ليس لديه جواز سفر ألماني. الأمر الذي تسبب بغضب الابنة ودفعها لنشر القصة التي وصفتها بـ "تصريح عنصري" وتصرف تعسفي ضد والدها، على صفحتها في فيسبوك مشيرة إلى أن والدها يعيش منذ 10 سنوات في ألمانيا ويتحدث خمس لغات كما أنه يتمتع بسجل نظيف. بحسب ما نشرته صحيفة (لايبزيغر فولكس تسايتونغ LVZ).

تمييزعنصري في شرق ألمانيا

وقد كشفت نتائج دراسة نشرت في أيار/ مايو 2022 أن قرابة 45 في المائة تعرضوا لحادثة عنصرية مرة واحدة على الأقل في حياتهم، بينما قال 22 في المائة من المشاركين في الدراسة إنهم يتعرضون للعنصرية بشكل مباشر.

واعتمدت الدراسة التي أجراها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة "DeZIM" في برلين على استطلاع آراء خمسة آلاف شخص، قال 65 في المائة منهم إنهم "يعتقدون أن مشكلة تمييز عنصري تنبع من سلطات الدولة في ألمانيا".

وفي السياق، كشفت الدراسة أن المسلمين واليهود والمنحدرين من أصل إفريقي أو آسيوي ومهاجري أوروبا الشرقية والغجر هم "المجتمعات التي غالباً ما تعاني من التمييز العنصري في ألمانيا". بحسب ما نشره موقع صحيفة "تسايت" الألمانية.

سيارات الشرطة الالمانية تقف أمام مطعم أجنبي تعرض لهجوم عنصري في هاناو

سيارات الشرطة الالمانية تقف أمام مطعم أجنبي تعرض لهجوم عنصري في هاناو

هذه الدراسة وغيرها تؤكد على وجود ظاهرة العنصرية في ألمانيا وخاصة الولايات الشرقية ولذلك أسباب حسبما يوضح رشدي شياح وهو صحفي متابع للشأن الألماني، في حواره مع مهاجر نيوز. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها ألمانيا بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها، إلا أن الأمر مازال يشكل تحديا كبيرا يستدعي جهدا أكبر لمحاربة ظاهرة العنصرية التي تهدد المجتمع، وتبث الخوف خاصة في شرق المانيا أو بما يسمى محليا لدى الألمان بالمقاطعات الجديدة. وهي المقاطعات التي كانت تشكل جمهورية ألمانيا الشرقية سابقا.

و قال شياح: " كانت نتائج استطلاعات لدراسة قامت بها جامعة لايبزيغ في شهرأيار / مايو 2020 قد  أظهرت ان العنصرية في غرب ألمانيا سجلت تراجعا في نسبة الأشخاص الذين لديهم نظرة يمينية متطرفة من 5.2 في المائة إلى 3 في المائة، إلا أنها ارتفعت في الشرق من 8.5 في المائة إلى 9.5 في المائة". وتابع: "قد يكون تاريخ شرق ألمانيا لاعبا أساسيا في تشكل النظرة العامة حول الأجانب، حيث لازال سكان الشرق الألماني يشعرون بأنهم مهمشون مقارنة بنظرائهم بغرب ألمانيا وأن كل وافد جديد هو تهديد لمناصب عملهم ما يعني تهديدا اقتصاديا وتهديدا لثقافتهم المحافظة".

كما أشار إلى أن  الشرق الألماني يعتبر المعقل الأهم للأحزاب اليمينيةعلى غرار حزب البديل الذي يقدِّم نفسه على أنه الحزب الذي يمثل مصالح ألمانيا الشرقية والتي حقق  بها فعلا نتائج كبيرة بسبب استثماره في الخوف واستغلاله قضايا الرأي العام مثل الهجرة والتنوع الاجتماعي والبيئي.

مكافحة العنصرية!

أما محمد الذي تلقى الكثير من التحذيرات من العيش في لايبتزيغ شرق ألمانيا فكانت تجربته مختلفة. فالطالب السوري يعمل بدوام جزئي في أحد المطاعم المعروفة في المدينة. يصف محمد المدينة بقوله "مدينة هادئة وجميلة.. لا أفكر بالانتقال منها". وتابع في حواره مع مهاجر نيوز أنه عند وصوله في بداية الأمر إلى ألمانيا تقدم بطلب اللجوء في لايبزيغ بمحض الصدفة، وأنها لم تكن اختياره. حتى أن خطته الأساسية بعد أن يحصل على الإقامة، كانت مغادرة لايبزيغ والانتقال إلى الولايات الغربية بناء على ما سمعه من معارفه في تلك المناطق ومن التحذيرات الي يتلقاها بسبب وجوده في لايبزيغ "إنها مدينة فقيرة وعنصرية ستعاني الأمرين يجب أن تتنقل منها بسرعة".

غير أن محمد يثول إنه رأى وضعا معاكسا بعد مضي ما يقارب 3  سنوات من إقامته في المدينة، قائلاً إنه لم يتعرض لموقف عنصري "مصيري" في لايبزيغ أبدا، "ألقى معاملة لطيفة غالبا حتى خلال متابعتي للمعاملات الرسمية التي يشتكي منها كثير من اللاجئين.. وحتى وسط العمل.. الناس لطفاء". واستدرك: "بالطبع قد واجهت بعض المواقف السلبية ولكن أعتقد أنها فردية ولا تختلف عما قد نتعرض له في بلدنا الأم".

ويرى شياحي، أن الحكومة  تبذل جهوداً كبيرة على مستوى الولايات الاتحادية وعلى المستوى المحلي، من أجل تقديم تربية مكثفة تواجه العنصرية وتدعم قيم التسامح و التعايش. وقال لمهاجر نيوز: " يلاحظ ذلك حتى في المدارس الحكومية التي تخصص تظاهرات لمكافخة العنصرية".  مؤكدا على أن جهود المجتمع المدني بدعم من الدوائر الرسمية وغير الرسمية لا يمكن تجاهلها في محاربة العنصرية، وهناك بألمانيا مؤسسات عديدة تعمل في مواجهة العنصرية والتطرف اليميني، "دون أن ننسى الدستور الألماني الذي يحمي كرامة الانسان التي تشكل أساسا مهما للعيش المشترك".

مهاجر نيوز 2022

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Anastasia M. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آنستاسيا م. من ماينهايم

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة تسعى إلى إظهار أن كل من طفل ولد في ألمانيا من أصول أجنبية، أو كبر فيها، فهو ألماني حتى ولو كان لون بشرته أو لغته أو إسمه مغايرا عما هو مألوف . آنستاسيا تقول: "إسمي أجنبي لكنني ألمانية".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Ati und Markus aus Nürnberg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آتي وماركوس من نورنبيرغ

    منذ نيسان / أبريل والحملة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض كل مشترك فيها صورة له يحمل لوحة يكتب عليها خبرته الشخصية ومدى تقبل المجتمع له في حياته اليومية. في الصورة كتب ماركوس وآتي" لا لم نتعرف على بعضنا في العطلة"، في إشارة إلى أنه لم يتعرف على زوجته خارج البلاد، وإنما هي مواطنة ألمانية كغيرها من الألمان.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Farah A. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فرح من مانهايم

    الفكرة جاءت من حملة مشابهة من جامعة هارفارد "I too am Harvard" هدفها محاربة العنصرية خاصة ضد الطلبة السود.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Kübra Y. aus Friedrichshafen - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    كوبرا من فريدريشهافن

    كثير ممن يعيشون في ألمانيا من ذوي أصول أجنبية يشعرون بعدم "الإعتراف" بهم كألمان، سواء بسبب لونهم أو لغتهم أو أسمائهم أو أصولهم، يقول نارود غازاي، منسق الحملة. أما كويرا فكتبت "لا لن أُجبر على الزواج"، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك لكي تستطيع البقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Zuher J. aus Marburg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    زهير من ماربورغ

    يشدد كازاي (على الصورة) "نريد أن نطرح مسالة العنصرية والشعور بالانتماء كألماني على الرأي العام".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Sarah A. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    ساره من برلين

    الحملة لا تشمل الطلبة فقط، بل كل من يشعر أنه ألماني. وكتبت ساره أن البعض يسألها:"تذهبين في العطلة إلى وطنك؟"، فتجيب ساره: "هذا هو بلدي".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Victoria C. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فيكتوريا من برلين

    أما فيكتوريا فتقول، "إنها دائما تسأل حين تقول إن والدها من أروغواي، لماذا بشرتها ليست سوداء؟".

    الكاتب: أيفيتا اوندردفسكا/ عباس الخشالي


 

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