 هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات | DW الأخبار | DW | 15.01.2023

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DW الأخبار

هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات

الصورايخ الروسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا. فرق الإنقاذ تهرع للإنقاذ الناجين من حطام مبنى سكني في مدينة دنيبرو. زيلينسكي يقول إن الإرهاب الروسي لن يتوقف إلا بالحصول على أسلحة جديدة لصده.

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