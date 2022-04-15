هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات

ضربات روسية مكثفة على كييف.. وزيلينسكي: "لن نغفر لكم"

في الساعات الأخيرة من عام 2022 شنت روسيا هجمات بعشرات الصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، فيما أكد زيلينسكي في خطاب له أن بلاده "لن تغفر" لروسيا غزوها وقصفها.