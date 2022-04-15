هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات

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الصورايخ الروسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا. فرق الإنقاذ تهرع للإنقاذ الناجين من حطام مبنى سكني في مدينة دنيبرو. زيلينسكي يقول إن الإرهاب الروسي لن يتوقف إلا بالحصول على أسلحة جديدة لصده.
فيما شهدت أوكرانيا انقطاعا واسعا للكهرباء، أعلنت بريطانيا أنها سترسل دبابات ثقيلة من نوع "تشالنجر 2" إلى كييف بناء على طلبها. الرئيس الأوكراني أكد أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا.
في الساعات الأخيرة من عام 2022 شنت روسيا هجمات بعشرات الصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، فيما أكد زيلينسكي في خطاب له أن بلاده "لن تغفر" لروسيا غزوها وقصفها.
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
هدد الرئيس الروسي بشن مزيد من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا وذلك بعد يوم من اتهامه للقوات الأوكرانية بتنفيذ تفجير ألحق أضراراً بجسر مهم يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. القصف الروسي قوبل بتنديد أمريكي ودولي شديد.
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