هجمات حوثية على "مناطق حساسة" في السعودية والتحالف يتصدى لها

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الخميس (15 نيسان/أبريل) استهداف مواقع مختلفة في جازان جنوب غرب السعودية بـ 11 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة.



وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي إن "القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) وسلاح الجو المسيّر نفذا عملية هجومية مشتركة بـ 11 صاروخاً وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافاً حساسة في جيزان (العاصمة الإدارية لمنطقة جازان)". وأشار إلى أن الصواريخ من طراز سعير وبدر "وكانت الإصابة دقيقة ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو"، وأضاف :"تم استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف تو كي وكانت الإصابة دقيقة".

وأوضح العميد سريع، أن هذا الاستهداف يأتي "رداً على تصعيد العدوان (عمليات التحالف الداعم للشرعية) واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة والتي كان آخرها جريمة الأمس بصعدة، شمالي البلاد". وتوعد المتحدث العسكري للحوثيين "النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على اليمن".

من جهته صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من محافظة صعده تجاه مدينة جازان.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتج عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر بالمدنيين".

وأضاف أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية" وأن "هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب". وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". ولم تؤكد السلطات السعودية أي هجمات على منشآت نفطية.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن منذ 2015 ضد المتمردين الحوثيين دعماً للحكومة اليمنية. وتعرضت الرياض لهجمات عديدة شنها المتمردون على منشآت أرامكو ومطاراتها وأهداف مدنية أخرى في الأشهر الأخيرة.



م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ ، رويترز)