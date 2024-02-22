هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "مستمرة وتتجه إلى التصعيد"

زعيم الحوثيين في اليمن يؤكد بأنّ حركته لن تتراجع عن هجماتها في البحر الأحمر، متوعدا "بالاتجاه إلى التصعيد" عبر إدخال "سلاح الغواصات". ووكالتا أمن بحري بريطانيتان تعلنان عن استهداف سفينة شحن تبحر في خليج عدن بهجوم صاروخي.

أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان اليوم الخميس (22 فبراير/شباط 2024) بأن هجوماً صاروخياً استهدف سفينة شحن تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها. وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية الملكية إن "سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها"، مشيرة إلى أن "قوات التحالف تستجيب" للحادثة.

من جهتها، أشارت وكالة "أمبري" للأمن البحري إلى أنها تلقت بلاغاً عن "تعرّض سفينة شحن عامة مملوكة من بريطانيا وترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بصاروخين على بعد نحو 63 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن". ولفتت "أمبري" إلى أن السفينة "يبدو أنها كانت متجهة من ماب تا فوت في تايلاند، في اتجاه البحر الأحمر".

وفي وقت لاحق، أكدت "يو كاي أم تي أو" أن "السفينة تعرّضت لأضرار طفيفة" موضحةً أن "السفينة وطاقمها بخير".

زعيم الحوثيين: أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا

في غضون ذلك قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها ستصعد هجماتها على السفن في البحر الأحمر ومياه أخرى وأدخلت "سلاح الغواصات" في عملياتها.

وأضاف عبد الملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون "العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد". ولم يذكر تفاصيل عن سلاح الغواصات. بيد أنه اكتفى بالقول: "يتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب العسكرية وتم إدخال سلاح الغواصات وهو مقلق للعدو".

وفي محاولة ردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".

الحوثيون يحظرون مرور السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية

وقالت بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا.

وفي سياق متصل قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الخميس إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت لانخفاض عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 42% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة بالذروة خلال النصف الأول من العام الماضي، محذرة من أن العملاء لم يشعروا بعد بالتداعيات الكاملة للأزمة.

وأشارت المنظمة كمثال إلى أن عرقلة الحركة على الطريق الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تسبب في ارتفاع الأسعار الفورية الخاصة بالحاويات المتجهة من شنغهاي إلى أوروبا بنسبة 256% بين بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي ونهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

هـ.د/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)