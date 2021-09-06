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هتلر

شغل الدكتاتور النازي أدولف هتلر منصب مستشار ألمانيا خلال الفترة من 1933 ولغاية 1945. تسبب هتلر ومن وراءه حزبه النازي بكارثة الحرب العالمية الثانية التي كلفت البشرية 50 مليون نسمة عدا عن تدمير آلاف المدن والقرى.

ولد ادولف هتلر في عام 1889 وانتحر في عام 1945 إثر تقهقر القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية أمام زحف قوات الحلفاء التي اجتاحت ألمانيا وأنهت الحرب. في عام 1920 انضم هتلر الذي سُمي أيضا الفوهرر إلى الحزب النازي وأشرف على دعايته القومية والفاشية والعنصرية. بعد تعيينه مستشارا لألمانيا في عام 1933 انتهج سياسة عدائية وتوسعية هدفها تأمين ما أسماه "المجال الحيوي" لألمانيا النازية. وفي عام 1939 غزت قواته بولندا مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

epa03031568 A magazine cover depicting German Chancellor Angela Merkel with the phrase 'Poker Face' looms over a news stand in central Beijing, China, 12 December 2011. China's role in helping the European Union stabilise remains a hotly debated topic both in China and elsewhere. EPA/ADRIAN BRADSHAW ++ +++ dpa-Bildfunk +++

وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات 06.09.2021

توشك حقبة المستشارة أنغيلا ميركل أن تنتهي. خلالها تصدرت ميركل أغلفة المجلات في العالم مدحا بتشبيهها بأيقونة العمل الإنساني الأم تيريزا أو انتقادا بدعوى هيمنتها وتسلطها بمقارنتها بـ "هتلر". فما هي أبرز أغلفة تلك المجلات؟

Zwischen Backsteinen liegen in einer Wand Dokumente aus nationalsozialistischer Zeit. Das verheerende Hochwasser in NRW hat in einem Hagener Wohnhaus in der Wand versteckte Unterlagen aus der nationalsozialistischen Zeit freigespült. (zu dpa:««Seltener Fund»: Hochwasser spült Nazi-Unterlagen hinter Wand frei») +++ dpa-Bildfunk +++

انهيار جدار منزل بسبب الفيضان يكشف عن "كنوز" نازية 05.08.2021

اكتشاف يعود تاريخه لعقود طويلة في مدينة هاغن الألمانية التي تضررت بالفيضانات التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي. إذ أدى انهيار جدار أحد المنازل القديمة إثر الفيضان للكشف عن الكثير من " المواد" والوثائق التابعة للحزب النازي.
Vertriebene /Ostpreussen, um 1946. Nachkriegszeit/ Vertreibung aus den ehem. deutschen Ostgebieten (Ostpreussen, Schlesien, Pommern und Brandenburg). - Eine Gruppe Vertriebener zieht durch ein Dorf in Ostpreussen.- Foto (Al. Less), Fruehjahr 1946 (?)

متحف لتوثيق طرد ملايين الألمان عقب الحرب العالمية الثانية 19.06.2021

يروي متحف في برلين مصير حوالي 14 مليون من الأقليات الألمانية طردوا من أوروبا الوسطى والشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. ما قصتهم؟ ولماذا تأخر افتتاح هذا المركز التوثيقي كل هذه السنوات؟
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im September +++ARCHIV - Teilnehmer der Kundgebung «Steh auf! Nie wieder Judenhass!» des Zentralrats der Juden in Deutschland stehen am 14.09.2014 vor dem Brandenburger Tor in Berlin. (zu dpa Jüdischer Junge verlässt Schule nach antisemitischen Vorfällen am 02.04.2017) Foto: Maja Hitij/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مسؤولة يهودية: الشباب اليهودي يفكر في مغادرة ألمانيا 29.05.2021

صرحت الرئيسة السابقة للمجلس المركزي ليهود ألمانيا، شارلوته كنوبلاوخ، بأن اليهود الشباب باتوا في طليعة من يفكر في مغادرة ألمانيا بسبب العدد الكبير من الحوادث المعادية للسامية التي وقعت في البلاد مؤخرا.
Luger Pistole 08 Parabellum, mit dem gebohrten Loch im Lauf unbrauchbar gemacht. Die deutsche Pistole mit 9 mm wurde 1937 hergestellt

لص يستخدم مسدسا للسرقة قيمته أكبر من قيمة المسروقات 22.04.2021

تعود لص كولومبي شاب على سرقة المارة في الشارع تحت التهديد بمسدس من الحربين العالميتين. ولم يكن يدرك أن قيمة السلاح أكبر بكثير مما يسرقه !.
1981 - Pronouncing of Judgement in the trial of Majdanek: On June 30th 1981 the judgements of the probable last great Nazi-trial, which lasted more than 5 1/2 years, was pronounced at the court of Dusseldorf/West Germany. The former warder of the concentration camp, Hermine Ryan - Braunsteiner (61) was the only defendant who got an arrest for life time. Hildegard Lachert (Hildegard Lachert, 61 our picture), generally known as Bloddy Brygida, was convicted to an imprisonment of 12 years. The former SS-leader of the protective costody camp, Hermann Hackmann, got an imprisonment of 10 years. The other defendants were convicted to imprisonments of some years, one of them was discharged. After the pronouncing of judgement there were protests and demonstrations of former prisoners of the concentration camp and also of many young people. In the opinion of many observers the punishments have been too mild |

دعم كبير في ألمانيا لخطط تطهير القوانين من الإرث النازي 22.01.2021

رغم مرور 75 عاماً على نهايته، لا تزال قوانين سارية المفعول في ألمانيا تعود للحقبة النازية، منها قانون يراه متتبعون بأنه معادي للسامية. ويريد مشرعون ألمان اجتثاتا نهائيا لكل قانون يذكر ألمانيا بالحقبة النازية.
U.S. President Donald Trump answers a question as Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden listens during the second and final presidential debate at the Curb Event Center at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. Morry Gash/Pool via REUTERS

مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة.. من فاز بالضربة القاضية؟ 23.10.2020

في المناظرة الأخيرة قبل الاستحقاق الانتخابي، تطرق مرشحا الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، إلى مواضيع أبرزها أزمة كورونا والعنصرية والسياسة الخارجية والهجرة واتهامات بالفساد.
Porträtfoto von Robert Capa im Alter von 40 Jahren (Imago/United Archives International)

في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا 08.09.2020

كان روبرت كابا أشهر مصوري الحرب العالمية الثانية، حيث وثّق بعدسته يوميات الجبهات المشتعلة والحياة في برلين المدمرة بُعيد سقوط نظام هتلر. معرض فني في برلين يعرض صور غير معروفة عن الحرب العالمية الثانية.
National Action court case. File photo dated 16/12/2019 of former Miss Hitler beauty pageant entrant Alice Cutter who along with her ex-partner Mark Jones have been jailed at Birmingham Crown Court for three years and five-and-a-half years respectively for being members of the far-right terrorist group National Action. Issue date: Tuesday June 9, 2020. See PA story COURTS FarRight. Photo credit should read: Jacob King/PA Wire URN:54076229 |

بريطانيا.. مُنافِسة سابقة على لقب "مس هتلر" وراء القضبان 10.06.2020

منظمة "عنصرية ومعادية للسامية والمثليين وتغذي الكراهية وتمجد العنف". هكذا وصفت الحكومة البريطانية منظمة "العمل الوطني" (National Action). ولكن ما قصة مسابقة ملكة الجمال المسماة "مس هتلر" التي نظمها النازيون الجدد؟
Das Sumpfkrokodil erreicht eine maximale Länge von etwa vier Metern. Die erwachsenen Tiere sind grau bis graubraun und meistens mit dunklen Zeichnungen versehen, die Jungtiere sind hellbraun bis braun und besitzen auf dem Schwanz und dem Körper eine dunkle Querbänderung.

عمَّر 84 عاماً.. نفوق تمساح أدولف هتلر بحديقة للحيوان في موسكو 23.05.2020

"زاتورن" تمساح عملاق كان يملكه أدولف هتلر، وعاش حياة عجيبة شهدت أحداثاً امتدت حتى العام 2020. رغم عدم وجود وثائق تؤكد عائدية التمساح لهتلر إلا أن زاتورن كان شاهداً على ما جرى في تلك الحقبة الصعبة ليفارق الحياة في موسكو.
06.05.2020 German Chancellor Angela Merkel attends a news conference after an online meeting with German state governors on the loosening of the restrictions to reduce the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Berlin, Germany May 6, 2020. Michael Sohn/Pool via REUTERS

بعد تشبيهه ميركل بهتلر.. سفير مالطا يستقيل وبلده يعتذر 11.05.2020

قدّم سفير مالطا في فنلندا استقالته إثر تعرضه لانتقادات بعدما شبه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بزعيم النازية أدولف هتلر. الحكومة المالطية أكدت أنها ستعتذر لألمانيا، مشيرة إلى "الاحترام المتبادل" بين البلدين.
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سخرية وجدل حول حذاء رياضي جديد بسبب صورة تخيلية لهتلر! 12.03.2020

تصميم جديد لحذاء رياضي ذكر البعض بالزعيم النازي هتلر، لتبدأ على مواقع التواصل حالة من الجدل والسخرية وتفتح الباب أمام المزيد من "التحليل" لشكل الحذاء الذي رأى فيه مغردون "رسائل أخرى خفية".
2020-02-06 00:00:00 ROTTERDAM - Moorheads auf dem Regal bei HEMA. Die Einzelhandelskette verbietet das Wort Moorkop. Ab Montag, 30. März, wird das Gebäck Schokoladenkuchen genannt, aber das Produkt bleibt das gleiche. ANP PIETER STAM DER JUNGE |

حلوى ومشروبات بـ"نكهة عنصرية" 12.02.2020

شاع استخدام مصطلح "الصواب السياسي" لوصف اللغة التي تهدف إلى تجنب الإساءة لأي طرف. مبدأ لا يمكن الحفاظ عليه في سوق الطعام، فعلى أرفف المتاجر الإيطالية يلتقي هتلر مع ستالين، وفي الولايات المتحدة يثير "آيس كريم" الجدل.

Israeli President Reuven Rivlin (R) shakes hands with Lebanese-Swiss businessman Abdallah Chatila, who purchased items belonging to Adolf Hitler at a public auction in Germany to ensure that they do not get into neo-Nazi hands, prior to their meeting at the presidential compound in Jerusalem on December 8, 2019 . - Chatila, who is of Lebanese origin, donated Hitler's top hat and other objects linked to the Nazi leader to the Keren Hayesod-UIA (United Israel Appeal)foundation, which works in partnership with the golbal Jewish Community, in order to keep the items out of the hands of neo-fascists and to transfer them to the Yad Vasehm Holocaust museum in Jerusalem. (Photo by GALI TIBBON / AFP) (Photo by GALI TIBBON/AFP via Getty Images)

لبناني يشتري مقتنيات لهتلر بـ600 ألف يورو ويهديها لإسرائيل 09.12.2019

قرر رجل أعمال لبناني دفع مئات الألاف من اليوروهات لشراء عدد من مقتنيات الزعيم النازي هتلر وإهدائها لاحقا إلى منظمة يهودية. فما هو الهدف الذي يسعى رجل الأعمال لتحقيقه؟ وكيف كان رد فعل المنظمات اليهودية وإسرائيل تجاهه؟
02.12.2019, Berlin: Eine Säule, in die Asche von Auschwitzopfern eingegossen worden sein soll, steht vor dem Reichstag. Das Objekt ist Teil eines Kunstwerkes der Künstlergruppe Zentrum für Politische Schönheit. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

نصب تذكاري جديد في برلين للتحذير من الدكتاتورية 02.12.2019

أقام فنانو "مركز الجمال السياسي" الألماني نصباً تذكارياً لضحايا النازيين أمام البرلمان الألماني، وهو عبارة عن عمود فولاذي يحتوي على رماد اليهود المقتولين في محارق هتلر للتذكير ببداية الحكم النازي.
HANDOUT - 15.11.2019, Bayern, München: Das Foto zeigt einen Zylinder von Adolf Hitler. Der Zylinder für 12 500 Euro, ein Cocktail-Kleid von Eva Braun oder eine «Luxusausgabe» von «Mein Kampf» für 75 000 Euro: In einem Münchner Auktionshaus kommen am Mittwoch zahlreiche Nazi-Devotionalien unter den Hammer. Bei der Online-Auktion werden insgesamt 842 Gegenstände versteigert, darunter viele persönliche Besitztümer ehemaliger Nazi-Größen. Foto: -/Hermann Historica/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits |

ليقطع الطريق على اليمين المتطرف.. لبناني يشتري مقتنيات لهتلر 26.11.2019

قام رجل أعمال لبناني مقيم في سويسرا بشراء مقتنيات للزعيم النازي أدولف هتلر مقابل نحو 600 ألف يورو بمزاد في ميونيخ "حتى لا يتم استخدامها لأغراض الدعاية للنازيين الجدد".

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