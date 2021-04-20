هبوط "الأزرق الملكي" للدرجة الثانية يؤجج غضب جماهيره

ذكرت الشرطة أن لاعبى فريق شالكه، تعرضوا لاعتداءات ضخمة من مجموعة من الجماهير عقب هبوطهم من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مساء أمس الثلاثاء (20 أبريل/نيسان2021).

وقال متحدث رسمي بإسم الشرطة اليوم الأربعاء : "هناك لاعبون هربوا". وذكر أن لاعبين اثنين تم ركلهما بينما ألقت جماهير أخرى البيض وهتفت بألفاظ السباب. وخسر شالكه صفر / 1 أمام أرمينيا بيلفيد أمس الثلاثاء، وواجهته الجماهير أثناء الرجوع إلى غلسينكرشن المدينة التي ينتمي إليها نادي شالكه.

وذكر شالكه أنه كانت هناك مواجهة حيث " تجاوز أفراد مجهولون الحدود غير القابلة للنقاش ". وأضاف النادي "رغم تفهمنا للإحباط والغضب من هبوطنا .. لا يمكن للنادي أن يتقبل الخطر الجسدي على لاعبينا وجهازنا الفني".

وتأكد رسميا هبوط شالكه لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في 33 عاما بعد الخسارة 1-صفر أمام مضيفه أرمينيا بيليفيلد المتعثر مثله، ليبقى في المركز الأخير متأخرا بفارق 13 نقطة عن مركز ملحق تفادي الهبوط قبل أربع مباريات فقط على النهاية.

وسبق لشالكه، وهو من الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة في ألمانيا، أن هبط للدرجة الثانية ثلاث مرات في الثمانينات من القرن الماضي كان آخرها في 1988. لكنه استمتع بالمزيد من النجاح في العقود التالية وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي في 1997 وبلغ الدور قبل النهائي لدوري الأبطال في 2011.

ولم يفز شالكه، الحاصل على سبعة ألقاب في الدوري الألماني، باللقب منذ تأسيس دوري الأضواء في 1963 حيث يعود آخر لقب فاز به في الدوري الألماني إلى 1958.

هـ.د/ع.ج.م (رويترز/د ب أ)