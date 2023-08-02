هبة سعدية تدخل التاريخ كأول حكمة محجبة تشارك في كأس العالم

أصبحت هبة سعدية أول حكمة محجبة تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وكانت سعدية حكما مساعدا في مباراة إنكلترا والصين في ختام منافسات المجموعة الرابعة للمونديال.

كما اختار الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم الحكمة الفلسطينية سعدية للمشاركة في إدارة مباريات بطولة "موريس ريفيلو" للرجال تحت سن 21 عاماً، واستضافتها فرنسا خلال الفترة من 29 مايو/أيار وحتى 13 يونيو 2022، بمشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس” (تويتر سابقا): صنعت هبة سعدية التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة فلسطينية على الإطلاق ضمن فريق تحكيم مباراة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات

الحكمة الفلسطينية سرقت الأضواء في مباراة إنجلترا والصين في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة للمونديال النسوي.

وفي نهاية عام 2022، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختياره هبة سعدية للمشاركة في إدارة مباريات مونديال أستراليا ونيوزيلندا.

وتمكن المنتخب الإنكليزي من الفوز 6-1 على الصين وتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الرابعة ليواجه نيجيريا على مقعد في دور الثمانية.

ع.أ.ج / ف.ي