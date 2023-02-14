هايلي تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية وترامب يتصدر القائمة

قالت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها "أنا مرشحة رئاسية".

وقالت هايلي اليوم الأربعاء (14 فبراير/شبتط 2023) في مقطع الفيديو "حتى في أحلك أيامنا، نحن محظوظون إلى حد كبير لأننا نعيش في أمريكا". لكنها اعتبرت أن للرئيس الديموقراطي جو بايدن و"الإدارة" في واشنطن سجلًا "مروّعاً".

ووعدت هايلي مؤيديها "بإعلان خاص" في تشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها.

وطالبت السفيرة السابقة في رسالتها بـ "جيل جديد من القادة"، منتقدةً الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها دونالد ترامب (76 عامًا).

ولم يرد ترامب على الفور على إعلان هايلي.

و نيكي ايلي هي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود، نشأت في بلدة صغيرة في ساوث كارولاينا، قبل أن تصبح حاكمة لهذه الولاية.

الجدير بالذكر أنه كان متوقعا منذ أسابيع أن تعلن هايلي البالغة 51 عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي سياق متصل أفاد استطلاع للرأي العام أجرته رويترز/إبسوس بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت هايلي في المركز الرابع.

وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراؤه في الفترة بين السادس و13 فبراير شباط الجاري 43 بالمئة، بينما قال 31 بالمئة إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأربعة بالمئة فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك. وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضا الترشح، على سبعة بالمئة من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.

وشارك في استطلاع رويترز/إبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، دب أ)