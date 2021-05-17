هايكو ماس: مكافحة التمييز ضد المثليين جزء من سياستنا لحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي، ورهاب ازدواجية الميل الجنسي اليوم الاثنين (17 مايو/ أيار 2021) "حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وتنطبق على الجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي. ولكن في جميع المجتمعات حول العالم لا يزال الأشخاص الذين لا يتناسبون مع الصورة التقليدية للجنس يتعرضون للتمييز أو حتى العنف. نتصدى لذلك من خلال سياستنا في مجال حقوق الإنسان... التزامنا بحقوق الإنسان ينطبق على الجميع، ولكنه ينطبق على وجه الخصوص على أولئك الذين حُرموا من حقوقهم. الحب ليس جريمة".
وأكد ماس أنه يُجرى من أجل ذلك استخدام أدوات الدبلوماسية والسياسة الخارجية على كافة المستويات، وقال "ندعو إلى احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم في المنتديات الدولية. ندعم عمل منظمات المجتمع المدني المنخرطة في ذلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ نحن نوفر مساحات للحوار ونشجع اللقاءات والدعم في المشروع والعمل الثقافي".
وأشار ماس إلى مفهوم الإدماج الذي تبنته الحكومة الألمانية في آذار/ مارس الماضي. ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية، فإن هذا ينص على "أن حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تؤخذ في الاعتبار باستمرار في السياسة الخارجية والتعاون الإنمائي". ويعود تاريخ اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا إلى 17 أيار/ مايو عام 1990، عندما قررت منظمة الصحة العالمية إزالة المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية.
ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
.تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ