هايكو ماس: لا فرصة أمام ترامب لإبطال فوز بايدن

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات لشبكة "إيه.آر.دي" الألمانية الإعلامية مساء أمس (الأحد الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) "ما سيأتي بعد ذلك هو عاقبة غير سارة. هذا لن يغير نتيجة الانتخابات.... سيكون جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة ونتطلع إلى التعاون معه".

يُذكر أن بايدن حقق أول أمس السبت عقب أربعة أيام من الانتخابات تقدما لا يمكن اللحاق به في فرز الأصوات. ومع ذلك، اتخذ الرئيس الحالي ترامب إجراءات قانونية في عدة ولايات ضد النتائج أو مواصلة الفرز للأصوات المدلى بها.

في سياق متصل، تعتزم المستشارة أنغيلا ميركل الإدلاء ببيان حول نتيجة الانتخابات الأمريكية في ديوان المستشارية ببرلين صباح اليوم الاثنين. وكانت ميركل قد هنأت بايدن بالفعل، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستقبلي بين البلدين.

مشاهدة الفيديو 00:47 شارك ردود فعل الشارع في ألمانيا على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3l1rR ردود فعل الشارع في ألمانيا على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية

وجاء في بيان لميركل نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أتمنى له (بايدن) التوفيق والنجاح من صميم قلبي وأهنئ أيضا كامالا هاريس، أول نائبة منتخبة لرئيس بلادها". ولم تعلق ميركل بعد على سلوك الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي لا يعترف بنتيجة الانتخابات ويريد الطعن بها في المحكمة.

ح.ز/ ع.أ ج (د.ب.أ)