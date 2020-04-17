 هايكو ماس قلق من تصحيح الصين لأرقام وفيات جائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.04.2020

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أخبار

هايكو ماس قلق من تصحيح الصين لأرقام وفيات جائحة كورونا

أعرب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن قلقه بشأن قيام الصين بتصحيح أرقام الوفيات لاحقا في مدينة ووهان موطن ظهور وباء فيروس كورونا، مطالباً السلطات الصينية بتحري الشفافية فيما يتعلق بنشأة الوباء وانتشاره.

وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في مؤتمر صحفي بالخارجية الألمانية صباح اليوم 17 نيسان/ ابريل 2020

أعرب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن قلقه بشأن قيام الصين بتصحيح أرقام الوفيات لاحقا في مدينة ووهان موطن ظهور وباء فيروس كورونا

في رد فعل مبكر بشأن قيام الصين بتصحيح أرقام الوفيات في مدينة ووهان الصينية موطن ظهور وباء فيروس كورونا قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس اليوم (الجمعة 17 نيسان/ ابريل 2020) خلال لقاء مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذا أمر يثير القلق بطبيعة الحال".  

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وطالب ماس السلطات الصينية بتحري الشفافية فيما يتعلق بنشأة الوباء وانتشاره. وأضاف ماس قائلا: "هناك أسئلة لابد أن يجاب عليها في وقت ما"، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تقوم الصين بدور بناء في هذا الصدد.  

وأبدى ماس قلقه بشأن فتح سوق الحيوانات والكائنات البحرية الحية في ووهان مرة ثانية، حيث يعتقد أن الفيروس نقل هناك إلى البشر لأول مرة، مبيناً بالقول: "لا يمكنني فهم شيء مثل هذا".  

وكانت مدينة ووهان الصينية صححت أرقام الوفيات التي حدثت إثر جائحة كورونا لديها ورفعت الأعداد فجأة بنسبة حوالي 50 % عن السابق.  وقالت السلطات الصينية اليوم الجمعة إن المدينة التي تقع في وسط الصين سجلت 1290 حالة وفاة أخرى على خلفية الإصابة بكوفيد19-، ما يعني ارتفاع العدد الكلي بها إلى 3896، وذكرت السلطات أسبابا عدة لهذا التصحيح، مثل وفاة مرضى في البداية داخل بيوتهم.  

وأدى التحديث كذلك إلى ارتفاع أرقام الإصابات بحوالي 325، ليتجاوز مجموع الإصابات في مجموع أنحاء الصين 80 ألفاً. لكن الإحصائيات الصينية تتعرّض لتشكيك واسع عبر العالم، إذ اتهمتها أكثر من جهة بالتستر على الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات.

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وقال موظف لم يذكر هويته من مركز مواجهة أزمة كوفيد19- بالمدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة لوكالة الأنباء الصينية شينخوا إن قدرة السلطات الصحية على استيعاب المرضى ومعالجتهم لم تكن كافية.  وأضاف قائلا: "هناك عدد من المؤسسات الصحية لم يلتزم في الوقت الصحيح بمنظومة الوقاية والسيطرة على المرض.

م.م/ ص.ش (د ب أ)

  • BG Wuhan Krankenhaus (Imago Images/Xinhua/C. Yang)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    عمل سبعة ايام

    قبل أسبوع كانت الأرض خالية، الآن يتم بناء مستشفيين يضمان حوالي 2300 سرير في ووهان – وذلك في أقل من أسبوعين. في المباني الجديدة سيتم علاج مرضى كورونا. العيادات العادية أصبحت مكتظة.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    الحفارات الملونة

    بدأ العمل قبل أسبوع فقط، البث المباشر من موقع العمل عبر الانترنت متاح. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هناك سوى صورة ثابتة من مسافة بعيدة إلا أن عدد الزوار عبر الواقع الافتراضي لمتابعة سير العمل يفوق التوقعات، ولقد أعطى المشاهدون بعضًا من ألقاب الآلات استنادًا إلى ألوانها.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP/H. Retamal )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    مباني مجهزة

    تتكون المستشفيات من مباني جاهزة الصنع، مما يجعل وقت البناء القصير هذا ممكنًا في المقام الأول. ومع ذلك، من المذهل كيف يمكن جلب الكثير من العمال والمعدات والمواد اللازمة إلى مدينة ووهان.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    العمل حتى الإنهاك

    يوجد أكثر من 3000 عامل في كل من موقعي البناء. كما ذكرت هيئة الإذاعة الصينية CGTN ، كان على العمال في البداية العمل اثنتي عشر ساعة في اليوم. بسبب العدد القليل للعمال. يتم العمل الآن في ثلاث نوبات في اليوم.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    تغطية الوجه والأقدام

    حتى أثناء الليل، وأثناء المطر فإن موقع البناء يشهد حركة دؤوبة، أقنعة الوجه إلزامية للعمال. كما يتم فحص درجة حرارة جسم العمال مرارًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعد أيام من انتشار المرض ،توفي 179 شخصًا بسبب الفيروس في الصين. رسميا، في حين أصيب أكثر من7800 بالمرض.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    في صف واحد

    بدون تنظيم جيد فإن العمل لن يكون ناجحا. الصين لديها بالفعل تجربة مع هذه العيادات السريعة. في عام 2003 ، تم بناء مستشفى يضم 1000 سرير في بكين في ستة أيام خلال وباء السارس. في ذلك الوقت، تم علاج كل مريض سارس صيني هناك، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الصينية. كان هذا العمل هو مصدر إلهام لإنجاز المبنيين الحاليين.

  • BG Wuhan Krankenhaus (picture-alliance/Xinhua News Agency/X. Yijiu)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    سرعة العمل

    لكن حتى مع مهارة وسرعة العمال الصينين إلا أنهم لا يستطيعون السحر أيضا.. ومع ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية خبرًا بأن المبنى الأول كان جاهزًا بعد 16 ساعة. وكدليل على ذلك استخدموا صورة منزل يبعد أكثر من 800 كيلومتر عن الموقع الأصلي. هنا تظهر أحدث صور حقيقية لموقع البناء، تُظهر أن العمل ما زال ساريا.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    ليست للأبد

    يعتقد الخبراء أن المستشفيات السريعة لن تظل قائمة إلى الأبد. بناؤها في وقت قياسي هو رد فعل على انتشار المرض، المرضى يجب عزلهم وعلاجهم بشكل أفضل. بيد أن المباني ليست مصممة لتكون دائمة. (اوتا شتاينفير/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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