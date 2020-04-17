هايكو ماس قلق من تصحيح الصين لأرقام وفيات جائحة كورونا

في رد فعل مبكر بشأن قيام الصين بتصحيح أرقام الوفيات في مدينة ووهان الصينية موطن ظهور وباء فيروس كورونا قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس اليوم (الجمعة 17 نيسان/ ابريل 2020) خلال لقاء مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذا أمر يثير القلق بطبيعة الحال".

وطالب ماس السلطات الصينية بتحري الشفافية فيما يتعلق بنشأة الوباء وانتشاره. وأضاف ماس قائلا: "هناك أسئلة لابد أن يجاب عليها في وقت ما"، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تقوم الصين بدور بناء في هذا الصدد.

وأبدى ماس قلقه بشأن فتح سوق الحيوانات والكائنات البحرية الحية في ووهان مرة ثانية، حيث يعتقد أن الفيروس نقل هناك إلى البشر لأول مرة، مبيناً بالقول: "لا يمكنني فهم شيء مثل هذا".

وكانت مدينة ووهان الصينية صححت أرقام الوفيات التي حدثت إثر جائحة كورونا لديها ورفعت الأعداد فجأة بنسبة حوالي 50 % عن السابق. وقالت السلطات الصينية اليوم الجمعة إن المدينة التي تقع في وسط الصين سجلت 1290 حالة وفاة أخرى على خلفية الإصابة بكوفيد19-، ما يعني ارتفاع العدد الكلي بها إلى 3896، وذكرت السلطات أسبابا عدة لهذا التصحيح، مثل وفاة مرضى في البداية داخل بيوتهم.

وأدى التحديث كذلك إلى ارتفاع أرقام الإصابات بحوالي 325، ليتجاوز مجموع الإصابات في مجموع أنحاء الصين 80 ألفاً. لكن الإحصائيات الصينية تتعرّض لتشكيك واسع عبر العالم، إذ اتهمتها أكثر من جهة بالتستر على الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات.

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وقال موظف لم يذكر هويته من مركز مواجهة أزمة كوفيد19- بالمدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة لوكالة الأنباء الصينية شينخوا إن قدرة السلطات الصحية على استيعاب المرضى ومعالجتهم لم تكن كافية. وأضاف قائلا: "هناك عدد من المؤسسات الصحية لم يلتزم في الوقت الصحيح بمنظومة الوقاية والسيطرة على المرض.

م.م/ ص.ش (د ب أ)