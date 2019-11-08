 هايكو ماس: على ألمانيا مسؤولية قيادية وأن تكون صوت العقل في العالم | أخبار | DW | 10.11.2019

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أخبار

هايكو ماس: على ألمانيا مسؤولية قيادية وأن تكون صوت العقل في العالم

في مقال له بـ"شبيغل أونلاين" رسم وزير خارجية ألمانيا ملامح دور ألمانيا في الأزمات من بينها أزمات بدول عربية. فيما اعترف الرئيس الألماني بفضل أمريكا في وحدة ألمانيا غير أنه انتقد "الأنانية القومية" لواشنطن في ظل ترامب.

Heiko Maas in Tunesien (Getty Images/AFP/F. Belaid)

قال هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا إن تاريخ العالم يسير وكأنه (شريط) يجري بسرعة، في تعليقه على انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا دون تشاور وثيق مع الحلفاء وتدخل تركيا في تلك المنطقة متجاهلة التحذيرات الأوروبية والأمريكية، مضيفا أن "كل ذلك وقع خلال أيام قليلة".

وكتب هايكو ماس مقالاً بعنوان "نحن نريد الناتو ونحتاجه" نُشر بموقع "شبيغل أونلاين" اليوم الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إن ما حدث "يثير أسئلة جوهرية حول موثوقية شركائنا وقوة تحالفاتنا وأمن بلدنا والطريق الصحيح نحو المستقبل".

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يريد الرئيس الأمريكي ترامب من الشركاء في حلف الناتو زيادة نفقاتهم العسكرية. ولا ترمي خطة الرئيس إلى قيام هؤلاء بدفع تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في بلدانهم وحسب، بل أيضا إلى دفع مبالغ فوقها. (14.03.2019)

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في ندوة نقاشية في مؤتمر "دافوس" على أهمية العلاقات بين ضفتي الأطلسي. بيد أنها شددت في المقابل على ضرورة تعزيز أوروبا عسكريا، كما دعت إلى موقف موحد حيال روسيا. (23.01.2019)

وأكد وزير خارجية ألمانيا أنه "بعد مرور ثلاثين عامًا على سقوط جدار برلين، لم تحدث نهاية للتاريخ؛ ويبدو المستقبل أكثر انفتاحًا، ولا يمكن التنبؤ به، وغير آمن أكثر من أي وقت مضى". وتابع "في هذه الأوقات الدراماتيكية، يجب أن نبقى في المسار الصحيح لأوروبا قوية- ليس كنموذج يخلف (الناتو)، ولكن كحركة لإعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي. ليس فقط كمشروع ألماني فرنسي، ولكن كجهد تعاوني لجميع الأوروبيين، عندها فقط سيكون هناك أمن حقيقي لأوروبا".

وأوضح هايكو ماس أن ألمانيا باعتبارها بلدا في وسط أوروبا يجب عليها أن "تلعب دورًا مركزيًا ووسيطًا ومتوازنًا في هذا الأمر (الأمن الأوروبي) - في أوروبا وفيما يتعلق بالولايات المتحدة"، وتابع: " إذا لم نأخذ هذه القيادة، فلن يقوم بها أحد. أن نكون هنا صوت العقل اليوم، فهذا هو أهم مسؤولياتنا الخارجية والأمنية".

ألمانيا وأزمات الشرق الأوسط

وقال وزير الخارجية الألماني إن بلاده تعمل لصالح هذا الأمر بشكل ملموس "على سبيل المثال في أزمة أوكرانيا، ومن خلال دعم العملية الدستورية في سوريا، وفي قضية البرنامج النووي الإيراني، وفي استقرار منطقة الساحل المصابة بالعنف، وفي مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا".

وبعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعاني "من موت دماغي"، أعلن البيت الأبيض السبت أن الأمين العام للناتو" ينس ستولتنبرغ سيزور واشنطن يوم الخميس وسيبحث مع الرئيس دونالد ترامب مدى التقدم الذي أحرزه حلفاء الناتو فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الدفاع "وضمان تقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافا".

 

ومن جانبه حض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الولايات المتحدة على إظهار "الاحترام" لحلفائها والتخلي عن "الأنانية القومية"، في إطار الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين. وركز شتاينماير على تدهور العلاقات بين ضفتي الأطلسي في الأعوام الأخيرة.

30. Jahrestag Mauerfall - Feier am Brandenburger Tor (AFP/M. Tantussi)

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عاما على انهيار جدار برلين

وأمام بوابة براندبورغ، التي رمزت حتى العام 1989 إلى "انقسام ألمانيا"، أشار شتاينماير في خطاب السبت إلى الدور الرئيسي للولايات المتحدة، "الذراع القوية للغرب"، في انهيار الستار الحديدي قبل ثلاثة عقود. وقال "نحن الألمان، ندين بالكثير لأميركا. لأميركا بوصفها شريكا في الاحترام المتبادل، بوصفها شريكا من أجل الديموقراطية والحرية، ضد الأنانية الوطنية. هذا ما آمله أيضا في المستقبل"، في إشارة إلى الإدارة الحالية في واشنطن برئاسة دونالد ترامب.

كذلك، وجه الرئيس الألماني رسائل إلى الأمة الألمانية، مبديا أسفه لـ"بناء جدران جديدة في كل أنحاء البلاد: جدران من الاحباط وجدران من الغضب والكراهية".

ص.ش/م.س (ا ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Berlin l 30. Jahrestag Mauerfall - Aufbau Visions in Motion (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    تعتبر بوابة براندنبورغ في التاريخ الحديث مسرح أحداث حقيقية لسقوط جدار برلين في عام 1989. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار، قام الفنان الأمريكي باتريك شيرن بإنشاء تركيب فني ملون خفيف مثل الريشة. ويجمع هذا التركيب الفني بين 30000 من الأمنيات والذكريات والرسائل من أناس في جميع أنحاء العالم، ويمنحك الفرصة للتأمل مجددا في مسألة الحدود.

  • brandenburger tor mit regenbogen als blendenfleck (picture-alliance/chromorange/SPA)

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    رمز ضخم للوحدة

    كان لمدينة برلين في القرن التاسع عشر 18 بوابة لعبور سور الجمارك للمدينة. وباعتبارها البوابة الوحيدة المتبقية، صمدت بوابة براندنبورغ أمام تاريخ المدينة المليء بالاضطرابات لتصبح معلماً لا لبس فيه للعاصمة الألمانية. قد لا يكون البناء الذي يبلغ ارتفاعه 26 مترًا والمشيد من الحجر الرملي مثيرًا للإعجاب مثل المعالم الأثرية المماثلة الأخرى، لكنه بالتأكيد معلم رمزي له ثقله.

  • Das alte Brandenburger Tor (1764)

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    "أثينا" على نهر شبريه

    تُظهر هذه الصورة بوابة المدينة السابقة في عام 1764. تم افتتاح بوابة براندنبورغ بتكليف من فريدريش فيلهلم الثاني في السادس من أغسطس 1791. واستُوحى المهندس المعماري كارل غوتهارد لانغهانز فكرة هذا النصب الكلاسيكي الحديث من بوابة الأكروبول (الأكروبوليس) في أثينا. حيث كانت برلين وقتها تحظى بشهرة كمركز ثقافي في القرن الثامن عشر. ما دفع أحد الشعراء إلى أن يطلق عليها اسم مدينة "أثينا على نهر شبريه".

  • Deutschland Quadriga Berlin, Copyright: picture-alliance/dpa/P. Zinken

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    بوابة السلام

    في عام 1793 تمت إضافة منحوتة من قبل النحات يوهان غوتفريد شادو إلى التصميم. هذا الجزء الذي تمت إضافته عبارة عن تمثال لعربة حربية تجرها أربعة من الخيول، أو ما يطلق عليه "كوادريغا"، وتقودها إيرين، إلهة السلام اليونانية. وبينما كانت قيم الثورة الفرنسية تشق طريقها نحو بروسيا تم إطلاق اسم "بوابة السلام" على البوابة المشيدة على الطريق المؤدي إلى براندنبورغ.

  • Charles Meynier - Napoleon in Berlin

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    الكوادريغا تنتقل إلى باريس

    على الرغم من هذه المُثُل النبيلة، فإن بوابة السلام سرعان ما تأثرت بويلات الحرب. وفي عام 1806 عبر جنود نابليون المنتصرون من خلالها واستولوا على الكوادريغا كاملة، وأعادوها إلى باريس كشعار للنصر. وعلى الرغم من أن الخطة كانت عرض القطعة النحتية في معرض، إلا أنها ظلت معبأة في صناديق بالعاصمة الفرنسية.

  • Viktoria! – Die Rückkehr der Quadriga 1814 von Rudolf Eichstaedt

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    عودة بعد الانتصار

    بعد هزيمة نابليون، عادت "الكوادريغا" إلى برلين في عام 1814 بفضل الجنرال إرنست فون بفويل. ومنذ ذلك الحين، سمح لأسرته باستخدام الممر المركزي للبوابة، والذي كان مخصصًا للأسرة المالكة، بينما سمح للمواطنين العاديين (العامة) باستخدام الممرات الخارجية فقط. أعيد تصميم التمثال بواسطة كارل فريدريش شينكل ليمثل فيكتوريا، إلهة النصر وهي تحمل صليبًا ونسرًا بروسياً.

  • Machtergreifung NSDAP Adolf Hitler Reichskanzler Fackelzug, Copyright: picture-alliance/AP Images

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    الدعاية النازية

    في يناير/ كانون الثاني عام 1933، احتفل النازيون بوصول هتلر للسلطة عن طريق موكب حمل المشاركون فيه مصابيح اليد عابرين من خلال بوابة براندنبورغ. وكان مخططا للبوابة أن تكون جزءا من إنشاء محور شرقي غربي في العاصمة العالمية جيرمانيا التي كان مخططا انشاؤها، وهي النسخة الطموحة للتجديد المعماري للعاصمة الألمانية بعد الانتصار، الذي كان مخططا له في الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor Kriegszerstörungen, Copyright: picture-alliance/akg-image

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    بعد الحرب العالمية الثانية

    تعرضت البوابة لأضرار بالغة خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها ظلت قائمة. ولأنها كانت تقع في القطاع الذي احتله السوفييت فقد وضع علم الاتحاد السوفيتي على البوابة من عام 1945 حتى عام 1957، عندما تم استبداله بعلم ألمانيا الشرقية. أما الـ"كوادريغا" (عربة حربية يجرها أربعة خيول) فلم يتبق منها سوى القليل، ورأس الحصان التي نجت من الدمار معروضة الآن بمتحف "ميركيشس موزيوم" الذي يستعرض تاريخ برلين.

  • Die Rückkehr der Quadriga 1957

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    ترميم البوابة عام 1957

    لحسن الحظ، تم إعداد قالب من الجبس لـ"كوادريغا" عام 1942، مما سمح بعمل نسخة جديدة منها. وعلى الرغم من النقاشات الطويلة نجحت سلطات شرق وغرب برلين في الاتفاق على ضرورة ترميم البوابة. أُعيدت عربة "كوادريغا" إلى أعلى البوابة في عام 1957. وبعد ذلك بقليل أزالت حكومة برلين الشرقية الصليب الحديدي والنسر البروسي من التمثال.

  • Brandenburger Tor Warnschild 'Achtung ! Sie verlassen jetzt West Berlin', copyright: picture-alliance/akg-images/Pansegrau

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    منطقة محرمة

    عندما تم بناء جدار برلين في 13 أغسطس/ آب 1961، منع الوصول إلى بوابة براندنبورغ من ناحية برلين الغربية، فقد حجبها الجدار عن الغرب. كما تم بناء جدار أصغر على الجانب الشرقي، مما جعل البوابة خارج حدود برلين الشرقية أيضًا. هذه اليافطة في الصورة على الجانب الغربي من الجدار مكتوب عليها بالألمانية: "احترس! أنت الآن تغادر برلين الغربية".

  • US-Präsident Ronald Reagan in West-Berlin 1987, Copyright: picture alliance/dpa/Ronald Reagan Presidential Library

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    "اهدم هذا الجدار!"

    ظهرت بوابة براندنبورغ كخلفية لخطاب رونالد ريغان الشهير في برلين الغربية 12 يونيو/ حزيران 1987، حيث وجه كلامه للرئيس الروسي قائلا: "سيد غورباتشوف، اهدم هذا الجدار". مكبرات الصوت جعلت تلك الكلمات مسموعة أيضا على الجانب الشرقي. كما استخدم رئيس ألمانيا الغربية ريشارد فون فايتسكر لفظة البوابة كاستعارة في عبارته البليغة: "القضية الألمانية مفتوحة مادامت بوابة براندنبورغ مغلقة".

  • Deutschland Mauerfall Grenzöffnung Berlin Mauer, Copyright: picture- alliance/dpa

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    رمز لإعادة توحيد ألمانيا

    عندما سقط جدار برلين في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، حضر آلاف الأشخاص للاحتفال عند بوابة براندنبورغ ، والتي كانت بمثابة رمز للحرية والوحدة. كان الممر بمثابة معبر حدودي اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 1989، إلى أن تم إعادة توحيد ألمانيا رسميًا في أكتوبر/ تشرين الأول 1990. وقد تم تجديد النصب بالكامل في عام 2000.

  • Deutschland Berlin Mahnwache Berlin for Orlando, Copyright: picture-alliance/dpa/J. Carstensen

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    مؤثرات ضوئية بقصص درامية

    كل عام تقدم بوابة براندنبورغ خلفية رائعة لتأثيرات الإضاءة خلال مهرجان الأنوار في أكتوبر/ تشرين الأول. وبعد وقوع هجمات إرهابية مختلفة، تضاء البوابة أيضا بالأنوار تضامنا مع الضحايا، مثلما هو الحال هنا عند وقوع هجمات على ناد للمثليين في أورلاندو الأمريكية عام 2016.

  • UEFA EURO 2016 Public Viewing in Berlin Deutschland vs. Italien Fans, Copyright: Imago/Leber

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    نقطة تلاق شهيرة

    اليوم يذهب جميع السياح إلى "ساحة باريس" ليلتقطوا صورا لأنفسهم عند النصب البرليني الشهير. إنه أيضًا موقع للعديد من الأحداث الكبيرة، سواء للاحتجاجات أو الاحتفالات، مثل ليلة رأس السنة. وخلال بطولات كأس العالم لكرة القدم، يجتمع عشرات الآلاف من الأشخاص في "ساحة الجماهير" لمشاهدة المباريات والاحتفال سويا.

  • Berlin Feierlichkeiten 25 Jahre Mauerfall, Copyright: picture-alliance/dpa/Rainer Jensen

    بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

    مكان للذكرى ورمز للأمل

    لقد عايشت بوابة براندنبورغ أكثر الفترات رعبا في تاريخ أوروبا خلال الـ 200 عام الأخيرة، وتغلبت عليها وكانت شاهدة أيضا على أسعد اللحظات. وستظل البوابة الشهيرة رمزًا للأمل في القرون القادمة. إعداد إليزابيث غرنير/ صلاح شرارة


مختارات

بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث

بوابة براندنبورغ هي الرمز الشهير للوحدة الألمانية. منذ الانتهاء من بنائها عام 1791 وهي تعتبر المعلم الأكثر دراماتيكية في التاريخ الأوروبي. وهي اليوم المنصة الرئيسية للاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين. (08.11.2019)  

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