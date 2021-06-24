 هايتي.. مجموعة مسلحة تغتال الرئيس وتصيب زوجته بجراح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2021

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أخبار

هايتي.. مجموعة مسلحة تغتال الرئيس وتصيب زوجته بجراح

أعلن رئيس وزراء هايتي الانتقالي اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجنبية، فيما أصيبت زوجة الرئيس الراحل بجراح نقلت على إثرها للمستشفى.

رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويز

كان مويز قد تولى رئاسة هايتي، أفقر دول الأمريكتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018

اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز الأربعاء (7 يوليو/تموز 2021) في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجنبية، حسبما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف الذي قال إنه يتولى الآن مهام قيادة البلاد. 

مختارات

تكاتفت الجهود الإنسانية لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب هايتي وراح ضحيته مئات الآلاف، فتدفقت المساعدات من كل حدب وصوب، وسارع المسلمون في أنحاء العالم للمساهمة في التخفيف عن هؤلاء الضحايا الذين فقدوا أحباءهم ومنازلهم.

قتل الإعصار ماتيو أكثر من 300 شخص في هايتي بعد أن ضرب جزر الباهاما فيما نزح ملايين الأميركيين من المدن الواقعة على ساحل فلوريدا بعد اتجاه الإعصار صوب الولاية قادما من الأطلسي.

وأصيبت زوجة الرئيس في الهجوم ونقلت إلى المستشفى، بحسب جوزيف الذي دعا المواطنين إلى الهدوء، مؤكداً أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

وقال جوزيف: "اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الانكليزية والإسبانية".

وكان مويز قد تولى رئاسة هايتي، أفقر دول الأمريكتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات من بينها فترة انتهاء ولايته.

وواجه الرئيس معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية. وخلال عهده توالى سبعة رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب.

إضافة إلى الأزمة السياسية، تزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية. وتغرق هايتي أيضاً في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.

إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء دستورياً في أيلول/سبتمبر بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كوفيد.

ونص التعديل الدستوري المدعوم من مويز والهادف إلى تقوية السلطة التنفيذية، رفضته المعارضة بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع المدني.

ووضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن "أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسمياً".

وقال المنتقدون أيضاً إنه لم يكن من الممكن تنظيم استفتاء نظراً لانعدام الأمن عموماً في البلاد.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)

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    الكاتب: ريم نجمي


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