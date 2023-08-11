 هاواي تحت وقع الصدمة بعد كارثة حريق الغابات المدمر ومساعدات فيدرالية لها | DW الأخبار | DW | 12.08.2023

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هاواي تحت وقع الصدمة بعد كارثة حريق الغابات المدمر ومساعدات فيدرالية لها

منطقة هاواي تحصي خسائرها. مصرع ما لا يقل عن ثمانين شخصا. أكبر كارثة تحل بهذه الولاية في تاريخها. الرئيس بايدن يعلنها منطقة كوراث لتخصيص الأموال الاتحادية لها.

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09.08.2023+++ August 9, 2023, Kohala Ranch, Hawaii, USA: Drought and high winds from Hurricane Dora are causing fires across Hawaii and are prompting evacuations across the state. A wildfire burns near Kohala Ranch at the 6-7 mile marker of Akoni Pule Highway on the Big Island in this image posted by on Facebook on August 8, 2023. Kohala Ranch USA - ZUMA 20230809_new_z03_033 Copyright: xSenatorxTimxRichardsx

هاواي تواجه عاصفة نارية بسبب التغير المناخي والإعصار 10.08.2023

A view shows a heavily damaged residential building hit by a Russian missile, amid Russia's attack on Ukraine, in Uman, Cherkasy region, Ukraine April 28, 2023. Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

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