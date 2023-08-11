هاواي تحت وقع الصدمة بعد كارثة حريق الغابات المدمر ومساعدات فيدرالية لها

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منطقة هاواي تحصي خسائرها. مصرع ما لا يقل عن ثمانين شخصا. أكبر كارثة تحل بهذه الولاية في تاريخها. الرئيس بايدن يعلنها منطقة كوراث لتخصيص الأموال الاتحادية لها.
حصيلة ثقيلة لضحايا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في هاواي منذ عقود. لقد كانت هاواي "مهيأة لأن تشتعل فيها النيران"، وهناك عوامل سهلت وقوع المأساة، علاوة على أنّ صفّارات الإنذار لم تعمل. فماذا نعرف عن حرائق هاواي؟
بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 80 قتيلاً على الأقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكاً منذ أن أصبحت ولاية أمريكية.
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