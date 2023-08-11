هاواي تحت وقع الصدمة بعد كارثة حريق الغابات المدمر ومساعدات فيدرالية لها

حصيلة ثقيلة.. ماذا نعرف عن الحرائق الكارثية في هاواي؟

حصيلة ثقيلة لضحايا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في هاواي منذ عقود. لقد كانت هاواي "مهيأة لأن تشتعل فيها النيران"، وهناك عوامل سهلت وقوع المأساة، علاوة على أنّ صفّارات الإنذار لم تعمل. فماذا نعرف عن حرائق هاواي؟