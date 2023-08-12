 هاواي الأمريكية .. كارثة حريق هاواي المدمر | DW الأخبار | DW | 16.08.2023

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هاواي الأمريكية .. كارثة حريق هاواي المدمر

حريق هاواي يتسبب في مقتل نحو مئة شخص فيما لا يزال هناك حوالي ألف شخص في عداد الممفقودين.

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هاواي تعيش وقع الصدمة ومصرع ما لا يقل عن ثمانية وفقدان العشرات. صدمة كبيرة فيها.

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09.08.2023+++ August 9, 2023, Kohala Ranch, Hawaii, USA: Drought and high winds from Hurricane Dora are causing fires across Hawaii and are prompting evacuations across the state. A wildfire burns near Kohala Ranch at the 6-7 mile marker of Akoni Pule Highway on the Big Island in this image posted by on Facebook on August 8, 2023. Kohala Ranch USA - ZUMA 20230809_new_z03_033 Copyright: xSenatorxTimxRichardsx

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11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

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07.08.2023+++ Black smoke from tires burning is seen as people demonstrate during a protest against insecurity, on August 7, 2023, near the Prime Minister's official house in Port-au-Prince, Haiti. Some 300 women and minors were kidnapped in Haiti by criminal gangs in the first half of this year, UNICEF said Monday, warning of a disturbing rise in abductions that leave deep physical and psychological scars. The surge in abductions threatens both the people of Haiti and those who have come to help. (Photo by Richard PIERRIN / AFP) (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

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11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

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11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

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LEPE, SPAIN - APRIL 13: A migrant woman from morocco is picking strawberries at the beginning of the season it in Lepe, Spain on April 13, 2022. Every year hundreds of migrants, move to this area of ÄãÄãSpain to work in the strawberry harvest and many of them are forced to live in shacks in conditions that violate the most basic human rights. Adri Salido / Anadolu Agency

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