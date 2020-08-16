هامبورغ.. مدينة شاهدة على ولادة صوت "البيتلز" الأسطوري!

في السابع عشر من أغسطس/ آب عام1960، قام خمسة موسيقيين غير معروفين من ليفربول بأداء عروضهم الموسيقية في مسرح نادي "إندرا" سيئ السمعة في هامبورغ - في وسط حي الأضواء الحمراء "سانت باولي".

لم تكن أغاني كل من جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، وستيوارت سوتكليف، وبيت بيست، أعضاء فرقة "البيتلز"، معروفة آنذاك. شجع العرض الأول للموسقيين الشباب القادمين من إنجلترا باللمدينة الساحلية الواقعة شمال ألمانيا، مالك النادي. لكن سرعان ما توالت العروض وهز الموسيقيون مسارح نواد ليلية أخرى مثل "كايزركيلر" و "توب تين" - ومن عام 1962 أيضاً في نادي " ستار كلوب". في البداية لم يقدم أعضاء الفرقة الموسيقية أغان خاصة بهم، لكنهم طوّروا أداءا أفضل على المسرح في وقت لاحق. وبدأوا في العمل على أغانٍ خاصة بهم، حققت لهما نجاحات كبيرة.

مواجهة الكثير من المتاعب!

يتذكر عازف الدرامز، بيت بيست، الذي سرعان ما حل محله، رينغو ستار، الذي يتمتع بأداء أفضل، "كانت هامبورغ واحدة من تلك الأماكن التي كانت فيها الأمور أكثر جموحاً في ذلك الوقت. كانت مواهبنا قادرة على التطور وكنا ناجحين".

عاش أعضاء الفرقة الخمسة في حانة صغيرة في الفناء الخلفي في ريبربان. تراكمت على لينون وشركاه ديون من الحانات وتم اعتقالهم بشكل مؤقت من قبل الشرطة للتسبب في إزعاج عام ومحاولة إشعال الحرائق. لكن الطريق كان لا يزال طويلاً أمام الشهرة والثروة، قال بول مكارتني في وقت لاحق: "في هامبورغ عشنا في سينما بامبي بجوار دورات المياه. هذا صحيح!".

ولادة صوت البيتلز الأسطوي

مقابل 30 مارك ألماني لكل منهم، كان يقف أعضاء فرقة البيتلز، سبع ساعات في الليلة الواحدة حتى الساعات الأولى من الصباح، و قد تطول هذه المدة إلى ساعات أخرى في عطل نهاية الأسبوعولم يجتازوا هذه الأيام والليالي المرهقة إلا بتناول مجموعة متنوعة من المنشطات.هذه التجربة نمت ذخيرتهم الموسيقية على خشبة المسرح، وكانت بمثابة تدريب لهم كما قال، بول مكارتني في أحد المرات، مازحاً على سنوات هامبورغ "800 ساعة في غرفة التدريب". من هنا ولد صوت البيتلز الأسطوري.

مشاهدة الفيديو 02:27 فيلم وثائقي يعرض تفاصيل جديدية عن حياة أعضاء فرقة البيتلز

بالنسبة للجيل الأكبر سنًا في زمن الحرب ، فإن ما يسمعه أطفالهم في موسيقى فرقة البيتلز ليس سوى ضوضاء. لكن بالنسبة للشباب ، مع الإيقاع يأتي التمرد - ضد العالم الذي يبدو مثاليًا ، خاصة في موسيقى البوب. موسيقى الروك أند رول الصاخبة ، والمجهزة بإيقاعات صاخبة وجيتار ، تحظى بشعبية خاصة هناك. "لقد لعبنا كل ما يمكن أن نفكر فيه" ، هكذا لخص جون لينون لاحقًا: "كنا فناني المسرح في قاعات الرقص في هامبورغ. لعبنا موسيقى الروك الرائعة والمُثلى!".

اللمسة الأخيرة للنجاح

أصبحت فرقة البيتلز أكثر وأكثر شعبية. وقد سجلوا أول أغنية لهم، وهي أغنية شعبية مغطاة بعناصر موسيقى الروك أند رول ، كما يقول بول مكارتني في وقت لاحق: "لقد سجلنا الرقم القياسي مع توني شيريدان، الذي كان نجمًا حقيقيًا في ذلك الوقت." أصبحت أغنية "My Bonnie" الأكثر شهرة، بل وصلت أيضاً إلى المرتبة الخامسة في سباق الأغاني الألماني.

تم إصدار أغنية "Love Me Do" المنفردة في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1962، مما مهد فيما بعد لإصدار أكثر من 1.3 مليار تسجيل تم بيعه لأغاني البيتلز حتى الآن. في ليلة رأس السنة الجديدة عام 1962 ، عزفت الفرقة للمرة الأخيرة في نادي هامبورغ ستار.أصبح للموسيقيين من ليفربول مسيرة مهنية ناجحة، شهدت ولادتها مدينة هامبورغ الساحلية.

لا تزال هناك العديد من الأساطير المحيطة حول أعضاء فرقة "البيتلز" الإنجليزية في نادي "إندرا". من بين الأسباب الأكثر ترجيحًا هو أن بول مكارتني اقتبس الرقم 64 من رقم منزل نادي "إندرا" وأطلقه على أغنيته، "عندما أبلغ 64". إندرا، هو المكان، حيث عزفت فرقة البيتلز أول مرة ويعد هذا هو شعار نادي الموسيقى في شارع Große Freiheit 64 حتى اليوم عند الدعاية للمكان.

ميشائيل ماريك/ إ.م