 هامبورغ.. مدينة شاهدة على ولادة صوت ″البيتلز″ الأسطوري! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.04.2022

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منوعات

هامبورغ.. مدينة شاهدة على ولادة صوت "البيتلز" الأسطوري!

شهد مدينة هامبورغ قبل ستين عاماً، ولادة صوت البيتلز الأسطوري.خمسة موسيقيين ولدوا في ليفربول، وصدحت أصواتهم في مدينة هامبورغ الساحلية، التي لازالت شاهدة على هذه الملحمة الفنية.

Flash-Galerie Beatles 50 Jahre Hamburg Konzert Jubiläum

فرقة "البيتلز" تألقت على مسارح هامبروغ الألمانية

في السابع عشر من أغسطس/  آب عام1960، قام خمسة موسيقيين غير معروفين من ليفربول بأداء عروضهم الموسيقية في مسرح نادي "إندرا" سيئ السمعة في هامبورغ - في وسط حي الأضواء الحمراء "سانت باولي".

لم تكن أغاني كل من جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، وستيوارت سوتكليف، وبيت بيست، أعضاء فرقة "البيتلز"، معروفة آنذاك. شجع العرض الأول للموسقيين الشباب القادمين من إنجلترا باللمدينة الساحلية الواقعة شمال ألمانيا، مالك النادي.  لكن سرعان ما توالت العروض وهز الموسيقيون مسارح نواد ليلية أخرى مثل "كايزركيلر" و "توب تين" - ومن عام 1962 أيضاً في نادي " ستار كلوب".  في البداية لم يقدم أعضاء الفرقة الموسيقية أغان خاصة بهم، لكنهم طوّروا أداءا أفضل على المسرح في وقت لاحق. وبدأوا في العمل على أغانٍ خاصة بهم، حققت لهما نجاحات كبيرة.

مواجهة الكثير من المتاعب!

يتذكر عازف الدرامز، بيت بيست، الذي سرعان ما حل محله، رينغو ستار، الذي يتمتع بأداء أفضل، "كانت هامبورغ واحدة من تلك الأماكن التي كانت فيها الأمور أكثر جموحاً في ذلك الوقت. كانت مواهبنا قادرة على التطور وكنا ناجحين".

عاش أعضاء الفرقة الخمسة في حانة صغيرة في الفناء الخلفي في ريبربان. تراكمت على لينون وشركاه ديون من الحانات وتم اعتقالهم  بشكل مؤقت من قبل الشرطة للتسبب في إزعاج عام ومحاولة إشعال الحرائق. لكن الطريق كان لا يزال طويلاً أمام الشهرة والثروة، قال بول مكارتني في وقت لاحق: "في هامبورغ عشنا في سينما بامبي بجوار دورات المياه. هذا صحيح!".

ولادة صوت البيتلز الأسطوي

مقابل 30 مارك ألماني لكل منهم، كان يقف أعضاء فرقة البيتلز، سبع ساعات في الليلة الواحدة حتى الساعات الأولى من الصباح، و قد تطول هذه المدة إلى ساعات أخرى في عطل نهاية الأسبوعولم يجتازوا هذه الأيام والليالي المرهقة إلا بتناول مجموعة متنوعة من المنشطات.هذه التجربة نمت ذخيرتهم الموسيقية على خشبة المسرح، وكانت بمثابة تدريب لهم كما قال، بول مكارتني في أحد المرات، مازحاً على سنوات هامبورغ "800 ساعة في غرفة التدريب". من هنا ولد صوت البيتلز الأسطوري.

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فيلم وثائقي يعرض تفاصيل جديدية عن حياة أعضاء فرقة البيتلز

بالنسبة للجيل الأكبر سنًا في زمن الحرب ، فإن ما يسمعه أطفالهم في موسيقى فرقة البيتلز ليس سوى ضوضاء. لكن بالنسبة للشباب ، مع الإيقاع يأتي التمرد - ضد العالم الذي يبدو مثاليًا ، خاصة في موسيقى البوب. موسيقى الروك أند رول الصاخبة ، والمجهزة بإيقاعات صاخبة وجيتار ، تحظى بشعبية خاصة هناك. "لقد لعبنا كل ما يمكن أن نفكر فيه" ، هكذا لخص جون لينون لاحقًا: "كنا فناني المسرح في قاعات الرقص في هامبورغ. لعبنا موسيقى الروك الرائعة والمُثلى!".

اللمسة الأخيرة للنجاح

أصبحت فرقة البيتلز أكثر وأكثر شعبية. وقد سجلوا أول أغنية لهم، وهي أغنية شعبية مغطاة بعناصر موسيقى الروك أند رول ، كما يقول بول مكارتني في وقت لاحق: "لقد سجلنا الرقم القياسي مع توني شيريدان، الذي كان نجمًا حقيقيًا في ذلك الوقت." أصبحت أغنية "My Bonnie" الأكثر شهرة، بل وصلت أيضاً إلى المرتبة الخامسة في سباق الأغاني الألماني.

تم إصدار أغنية "Love Me Do" المنفردة في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1962، مما مهد فيما بعد لإصدار أكثر من 1.3 مليار تسجيل تم بيعه لأغاني البيتلز حتى الآن. في ليلة رأس السنة الجديدة عام 1962 ، عزفت الفرقة للمرة الأخيرة في نادي هامبورغ ستار.أصبح للموسيقيين من ليفربول مسيرة مهنية ناجحة، شهدت ولادتها مدينة هامبورغ الساحلية.

لا تزال هناك العديد من الأساطير المحيطة حول أعضاء فرقة "البيتلز" الإنجليزية في نادي "إندرا". من بين الأسباب الأكثر ترجيحًا هو أن بول مكارتني اقتبس الرقم 64 من رقم  منزل نادي "إندرا"  وأطلقه على أغنيته، "عندما أبلغ 64". إندرا، هو المكان، حيث عزفت فرقة البيتلز أول مرة ويعد هذا هو شعار نادي الموسيقى في شارع Große Freiheit 64 حتى اليوم عند الدعاية للمكان.

ميشائيل ماريك/  إ.م

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    الصورة الأشهر لبيتهوفن

    تعتبر الصورة الأشهر لبيتهوفن ما قام جوزيف ستايلر برسمها عام 1819 أثناء إعداد بيتهوفن رائعته "Missa Soleminis" . وتوجد اللوحة الأصلية المرسومة بالزيت في المعرض، والذي سيحمل أسم "بيتهوفن. العالم. المواطنون. الموسيقى" والذي سييُقام في صالة العرض الوطنية للفن بمدينة بون.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    "إلى العشيقة الحبيبة"

    ويضم المعرض نسخة رائعة من النوتة الأصلية لمقطوعته "إلى العشيقة البعيدة". ولايزال الجدال محتدما بين النقاد حول هوية العشيقة اللغز.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    بيتهوفن وغوته

    وعقب لقاء جمعه بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته في عام 1812، كتب الأخير "لم أختبر أبدا من قبل فنان أكثر تركيزا وحيوية وحماسا". في المقابل بدا بيتهوفن أقل تؤثرا معتبرا أن "غوته يشعر براحة أكبر في الأوساط الاجتماعية عن الفنية".

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Wien Museum)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    شهرة واسعة

    لعل هذا الكوب الزجاجي الذي تمت استعاراته من النمسا على خلفية المعرض الخاص بالموسيقار الكبير، دليلا على الشهرة التي بلغها بيتهوفن في حياته. فقد صنع هذا الكوب في ذات الفترة، حاملا للجزء الأخير من سيمفونيته التاسعة. لكن قرائته ستكون بالطبع أسهل إذا كان الكوب فارغا!

  • Beethoven Haus Allgemeine Bilder (David Ertl)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    ترميم منزل الموسيقار

    بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل وبتكلفة بلغت 3.8 مليون يورو، تمّ صيانة وتجديد المنزل الذي ولد فيه بيتهوفن، ليصبح متحفا لعرض قطع متعلقة بالموسيقار وحياته بشكل تاريخي مبتكر. وتعد هذه واحدة من القطع التي احتفظ بها بيتهوفن قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    البيانو الأخير لبيتهوفن

    وتم تخصيص كل غرفة بالمنزل الذي ولد فيه بيتهوفن لتيمة معينة. وتكشف واحدة من الغرف الموجودة في الطابق العلوي بالمنزل معاناته من أجل فنه وأعماله، كما تضم الغرفة كذلك أخر بيانو امتلكه.

  • Beethoven Haus Allgemeine Bilder (David Ertl)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    موسيقاه أهم ما يعرض

    بعد الانتهاء من مشاهدة كل العروض البصرية، يُتيح المنزل كذلك لزواره التعرف على الموسيقار العالمي من خلال أكثر ما يميزه، وهي بالطبع موسيقاه.

  • Beethoven Haus Allgemeine Bilder (David Ertl)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    الحياة اليومية لبيتهوفن

    أما هذه الغرفة فهي تعطي فكرة عن شكل الحياة اليومية المتواضعة للموسيقار الكبير، حيث انتقل من بون إلى فيينا وهو في الـ 22 من عمره. وبالرغم من تنقله بين عدة منازل في فيينا، حافظ بيتهوفن على نفس نمط الحياة الذي اتسم كثيرا بالوحدة.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    اختراعات من أجله

    قديما كان البوق يُستخدم كأداة لتكبير الصوت، وهذا البوق الموجود بالصورة تم تصميمه خصيصا من اجل بيتهوفن عام 1813. والمصمم هو نيبوموك مالتسيل، مخترع أداة ضبط الإيقاع.


 

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