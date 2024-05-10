هامبورغ تفرض "شروطا صارمة" على مظاهرة يعتزم إسلاميون تنظيمها

بعد المظاهرة التي نظمها إسلاميون في هامبورغ ورفعوا شعارات أثارت الكثير من الجدل، فرضت سلطات المدينة شروطا محددة على مظاهرة أخرى ينوي هؤلاء تنظيمها يوم السبت لتجنب ما حصل سابقا، كما ستنظم مظاهرة مضادة أيضا في نفس اليوم.

أعلنت السلطات الألمانية المعنية بتنظيم التجمهر في هامبورغ اليوم الجمعة (10 مايو/ أيار 2024)، فرض "شروط صارمة" على الشخص الذي أخطر بتنظيم مظاهرة إسلامية والمقررة غدا السبت.

وذكرت الشرطة أنه تم تحديد ربط تأكيد تنظيم المسيرة بتسعة شروط. وبحسب البيانات، لا يجوز إطلاق دعوات للكراهية والعنف، ولا يجوز إنكار حق إسرائيل في الوجود، ويحظر أيضا إتلاف أو حرق الأعلام الإسرائيلية، كما حدث في المظاهرة السابقة التي جرت في نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وكرد فعل على المظاهرة الماضية، تضمنت الشروط أيضا حظر الدعوة إلى الخلافة في ألمانيا بالقول أو عبر الصور أو الكتابة. وفي مظاهرة 27 نيسان/أبريل، رفعت لافتات كتب عليها"الخلافة هي الحل". كما دعت الخطب التي ألقيت خلال المظاهرة إلى إقامة الخلافة كحل للمشكلات الاجتماعية في الدول الإسلامية.

مظاهرة مضادة أيضا

وكما أفادت الشرطة، لن يسمح بالفصل بين الجنسين خلال المظاهرة. وعلى وجه الخصوص لن يسمح بإرسالالنساء إلى الجزء الخلفي من ساحة التظاهرة أو حرمانهن من الوصول إلى المنطقة الأمامية للفاعلية.

وتتعلق باقي الشروط الأخرى بالمسؤولين عن التنظيم وترديد الشعارات. وبحسب الشرطة، فإن المظاهرة ستقام كفعالية محددة المكان في منطقة كرويتسفيغ بحي سانت جورج.

وكانت المجموعة المنظمة للمظاهرة قد أعلنت في الأصل عن مسيرة، وتم تسجيل 1000 مشارك. وترفع المظاهرة شعار "ضد الرقابة وإملاء الرأي".

وبحسب الشرطة، تم الإعلان أيضا عن مظاهرة مضادة بمشاركة 100 شخص. كما أوضحت السلطات المعنية بتنظيم التجمهر للشخص الذي قام بالإخطار بالتظاهرة الإسلامية أن بعض الشعارات والرموز يعاقب عليها القانون، فضلا عن حظر الظهور بزي موحد في التجمعات.

ع.ج/ و.ب (د ب أ)