هامبورغ- القبض على رجل يطعن المارة في مؤخراتهم

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل يبدو أنه مريض نفسي بعدما قام ليلة الجمعة - السبت (12 أكتوبر/تشرين الأول) بمهاجمة مارة في مدينة هامبورغ وطعنهم في مؤخراتهم. وقالت الشرطة اليوم السبت إن عمق الطعنات يصل إلى نحو 8 سنتيمترات. وذكرت الشرطة أن الرجل أصاب في أوقات متفرقة ثلاثة أفراد، تلقوا الرعاية داخل سيارة إسعاف.

وبحسب ما توافر من معلومات، فإن الشاب نفذ أول هجوم له في الساعة الثالثة صباحاً تقريباً، ثم عاد في السادسة والنصف وواصل اعتداءاته. ومن الضحايا شاب يبلغ من العمر 27 عاماً ورجل يبلغ من العمر 61 عاماً، بحسب ما أفادت شبكة (ان دي آر).

وعقب الاعتداء الثالث، تمكنت السلطات من القبض على الرجل البالغ من العمر 23 عاماً. وأفادت الشرطة بأن الشاب منفذ الاعتداءات سيتم نقله إلى قسم الأمراض النفسية بإحدى المستشفيات.

ع.ح./هـ.د. (د.ب.أ)