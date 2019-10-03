هامبورغ- القبض على رجل يطعن المارة في مؤخراتهم

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل يبدو أنه مريض نفسي بعدما قام ليلة الجمعة - السبت (12 أكتوبر/تشرين الأول) بمهاجمة مارة في مدينة هامبورغ وطعنهم في مؤخراتهم. وقالت الشرطة اليوم السبت إن عمق الطعنات يصل إلى نحو 8 سنتيمترات. وذكرت الشرطة أن الرجل أصاب في أوقات متفرقة ثلاثة أفراد، تلقوا الرعاية داخل سيارة إسعاف.
وبحسب ما توافر من معلومات، فإن الشاب نفذ أول هجوم له في الساعة الثالثة صباحاً تقريباً، ثم عاد في السادسة والنصف وواصل اعتداءاته. ومن الضحايا شاب يبلغ من العمر 27 عاماً ورجل يبلغ من العمر 61 عاماً، بحسب ما أفادت شبكة (ان دي آر).
وعقب الاعتداء الثالث، تمكنت السلطات من القبض على الرجل البالغ من العمر 23 عاماً. وأفادت الشرطة بأن الشاب منفذ الاعتداءات سيتم نقله إلى قسم الأمراض النفسية بإحدى المستشفيات.
ع.ح./هـ.د. (د.ب.أ)
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
مهرجان الرماة
يقام في مدينة هانوفر سنويا أكبر مهرجانات الرماة في العالم (Schützenfest) ، أو ما يعرف أيضا بـ"ماركسمان"، للاحتفال بنهاية مسابقات الرماية الملكية التقليدي. يجتمع حوالي مليون شخص لعشرة أيام في أرض المعرض، إلا أن الجميع ينتظر الحدث الأهم وهو العرض (في الصورة). وتصاحب المهرجان أنشطة وفعليات متنوعة.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
"أكتوبرفيست" بمدينة ميونخ
لكن يبقى المهرجان الأكبر في ألمانيا بلا منازع هو "أكتوبر- فيست" (Oktoberfest) أو مهرجان أكتوبر للجعة الذي يقام في ميونيخ بجنوب ألمانيا، حيث يأتي أكثر من ستة ملايين ضيف سنويا للاحتفال على الطريقة البافارية. يتوجه الغالبية مباشرة للخيم حيث توجد البيرة، بل أن البعض ينتظر في طوابير منذ الصباح للعثور على مكان فارغ. ويتم ارتداء الملابس البافارية التقليدية، الاحتفال بلا حدود حيث هناك فعاليات مختلفة.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
"كيرمس" على نهر الراين
في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا تقام العديد من المهرجانات، ومن أكبرها مهرجان "كيرمس" (Kirmes) الذي يُقام على نهر الراين في مدينة دوسيلدورف ويحضره حوالي أربعة ملايين زائر. يستمر المهرجان لمدة عشرة أيام بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو، ويمتلئ بألعاب الملاهي التي تشع نور وبهجة.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
"كرانغر كيرمس" في شمال الراين
تمتد أكشاك ثاني أكبر المهرجانات التي تستضيفها ولاية شمال الراين – وستفاليا على مساحة خمسة كيلومترات بمدينة هيرنه في منطقة رور. ويستقبل مهرجان "كرانغر كيرمس" (Cranger Kirmes) حوالي أربعة ملايين ضيف، ويمتد لعشرة أيام بداية من الأسبوع الأول من شهر أغسطس. ويتميز المهرجان بسوق وعرض الخيول الذ يقام في اليوم السابق لافتتاح المهرجان مباشرة.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
سوق بريمن الحرة
يعود "سوق بريمن الحرة" لقرون طويلة سابقة، حيث منح الإمبراطور كونراد الثاني ولاية بريمن حق تنظيم المعرض عام 1035، والسماح للمزارعين والتجار والحرفيين ببيع منتجاتهم في مركز المدينة بدون قيود خاصة. واليوم وبعد مرور ما يقرب من ألفية كاملة، ما يزال مهرجان (Bremer Freimarkt) يقام سنويا ولمدة 17 يوما في شهر أكتوبر.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
"هامبورغر دوم" في شمال ألمانيا
كذلك هو الحال بالنسبة لمهرجان "هامبورغر دوم" (Hamburger Doms) في مدينة هامبورغ، والذي يعود في الأصل إلى القرن الحادي عشر الميلادي عندما أسس التجار والحرفيون سوق داخل وخارج كاتدرائية هامبورغ. المبنى الأصلي لم يعد موجودا، ولكن التقليد استمر وتحول إلى مهرجان يجذب حوالي أربعة ملايين زائر. ويقام المهرجان ثلاث مرات في العام خلال فصول الربيع والصيف والشتاء.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
"كانستاتير فولكسفست"
مهرجان "كانستاتير فولكسفست" (Cannstatter Volksfest)، والذي يجتذب حوالي أربعة ملايين زائر سنويا من أواخر شهر سبتمبر وحتى بداية شهر أكتوبر. ويقام المهرجان في مدينة شتوتغارت بولاية بادين ـ فورتيمبيرغ على مساحة تصل إلى 35 هكتار. وكان الملك وليام الأول وزوجته الروسية كاثرينا هما من قاما بافتتاح المهرجان لأول مرة في عام 1818.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
"أسبوع كييل"
"أسبوع كييل" (Kieler Woche) في مدينة كييل الألمانية، هو حدث دولي للإبحار وواحد من أكبر مهرجانات ألمانيا. يتم تنظيمه في الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران بحضور حوالي 3.5 مليون شخص سنويا، حيث تقام الأكشاك وتُقَدم عروض حية وتتوفر الرحلات البحرية. أما ذروة هذا المهرجان فهي العرض البحري الذي تشارك فيه حوالي 100 سفينة تاريخية.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
"ليبوري" في مدينة بادربورن
يجتمع أكثر من مليون ونصف شخص سنويا للاحتفال بمهرجان ليبوري (Libori-Volksfest) في نهاية يوليو. المهرجان الذي يقام في مدينة بادربورن بولاية شمال الراين ـ وستفاليا، هو مزيج من الاحتفال الكنسي والثقافة والعروض وسوق متجول. ويعود الاحتفال بهذا المهرجان إلى عام 836 ميلادية.
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يحضرها الملايين ـ أكبر المهرجانات الشعبية في ألمانيا
أكبر مهرجان في ميناء في العالم
يُعد إحياء ذكرى تأسيس ميناء هامبورغ أكبر مهرجان بميناء في العالم، حيث يضم برنامج الاحتفال عروضا في البر والبحر والجو. في شهر مايو من كل عام، يتوجه حوالي مليون ونصف شخص إلى الواجهة المائية للاحتفال. ولعل أبرز ما في الاحتفال الألعاب النارية والعروض وإطلاق السفن الجديدة. ويبلغ عمر ميناء هامبورغ هذا العام 827 عاما.