هالشتات: مكان أقرب إلى عالم الخيال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تقع قرية هالشتات النمساوية الصغيرة في مكان شاعري على بحيرة وتحيط بها الجبال وتبدو رائعة الجمال، لدرجة أنه تم نسخ مثلها في الصين. مراسلة يوروماكس استكشف القرية الأصلية.
حلل باحثون من إيطاليا والنمسا عينات من براز بشري قديم عمره 2700 عام، عثروا عليه بداخل أحد مناجم الملح شمال غرب النمسا. نتائج التحليل كشفت عن معلومات جديدة حول النظام الغذائي للبشر في عصور ما قبل التاريخ.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول