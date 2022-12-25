 هالشتات: مكان أقرب إلى عالم الخيال | يوروماكس | DW | 25.12.2022

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يوروماكس

هالشتات: مكان أقرب إلى عالم الخيال

تقع قرية هالشتات النمساوية الصغيرة في مكان شاعري على بحيرة وتحيط بها الجبال وتبدو رائعة الجمال، لدرجة أنه تم نسخ مثلها في الصين. مراسلة يوروماكس استكشف القرية الأصلية.

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