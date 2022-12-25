هالشتات: مكان أقرب إلى عالم الخيال

نتائج تحليل بُراز: الجعة والجبنة على موائد البشر منذ 2700 عام

حلل باحثون من إيطاليا والنمسا عينات من براز بشري قديم عمره 2700 عام، عثروا عليه بداخل أحد مناجم الملح شمال غرب النمسا. نتائج التحليل كشفت عن معلومات جديدة حول النظام الغذائي للبشر في عصور ما قبل التاريخ.