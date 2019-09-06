 هالستنبرغ يكسر جمود ″المانشافت″ ليمهد الطريق ليورو 2020 | عالم الرياضة | DW | 10.09.2019

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عالم الرياضة

هالستنبرغ يكسر جمود "المانشافت" ليمهد الطريق ليورو 2020

بفوزه الثمين على منتخب ايرلندا الشمالية قام المنتخب الألماني لكرة القدم خطوة كبيرة صوب نهائيات كأس أوروبا 2020. لكنه مشواره الليلة الماضية بدأ جامدا طيلة الشوط الأول، ليكسره اللاعب هالستنبرغ بهدف مثير مطلع الشوط الثاني.

Euro 2020 Qualifikation - Nordirland vs Deutschland 0:1 (Reuters/J. Sibley)

أمسية تبقى خالدة في ذاكرة مارسيل هالستنبرغ، ليس فقط لأنه سجل هدف التقدم لفريقه أمام منتخب ايرلندا في ثاني مباراة دولية له وهدفه الأول في صفوف المنتخب، بل لأنه كسر بهدفه الجميل والمثير الجمود الذي شل بشكل ما نشاط المنتخب برمته طيلة الشوط الأول، حيث نجحت ألمانيا أخيرا في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر مدافع لايبزيغ مارسيل هالستنبرغ بتسديدة رائعة "على الطائر" بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس بايلي بيكوك-فاريل في الدقيقة الثامنة والأربعين. وقال هالستنبرغ "إن الهدف فتح العلبة قليلا".

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أحرز نيكو شولتس مدافع ألمانيا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لينتزع منتخب بلاده الفوز خارج ملعبه على هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 . وبذلك استعاد المانشافت بعضا من بريقه، الذي افتقده في الأونة الأخيرة. (24.03.2019)

وأثار "المانشافت" بقيادة المدرب يواخيم لوف الكثير من الأسئلة في الشوط الأول تتعلق بمستواه ومدى قدرته في الوصول إلى نهائيات يورو 2020، حيث ظهر الفريق عجيبا وكأنه غير قادر على مقاومة هجمات ومناورات خصمه في المباراة.

وبدا أن ألمانيا، التي افتقدت العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، تفتقر لخطة لعب واضحة في الشوط الأول وسط تمريرات عديدة لكن دون نجاح في اختراق دفاع ايرلندا الشمالية. ويبدو أن خسارة المنتخب الأخيرة أمام هولندا بهدفين مقابل اربعة أهداف قد زعزعت ثقة المنتخب بنفسه بشكل واضح. في هذا السياق قال مهاجم المنتخب ماركو رويس " كان علينا هضم الخسارة أمام هولندا". ويبدو أن عملية الهضم استغرقت طيلة شوط كامل من المباراة.

دفاع لا يذكر

وافتقر لاعبو المنتخب في لقائه أمام ايرلندا وفي كل عناصره إلى الثبات والاستقرار أمام لاعبين ايرلنديين مكافحين بحماس منقطع النظير ولكن تقنيا في مستوى متواضع، حيث كان من المفروض أن يأخذ التقدم التقني للمنتخب الألماني مداه ويظهر تأثيره على نتيجة المباراة. وكان مشهدا عجيبا أن ترى كيف يخسر المهاجم تيمو فيرنر وسيرج غنابري وحتى ماركو رويس الكرات الواحدة تلو الأخرى وبكل سهولة. كما كان خط الدفاع الذي كان يتكون من نيكلاس زوله وماتياس غينتر ولوكاس كلوسترمان ومارسيل هالستنبرغ يهتز بشكل مثير للقلق بين الحين والأخر.

لكن القلق الكبير يثره محور خط الوسط بلاعبيه توني كروس ويوسواه كيميش. فالاثنان يعتبرهما المدرب لوف من الأساسيين و اعمدة ثابتة في خططه. ولكن، وكما ظهر ذلك واضحا أمام منتخب هولندا الأقوى، لم يقومان الاثنان بالنشاط المطلوب كلاعبي وسط اساسيين بالنسبة لطريقة لعب المنتخب الألماني، حيث ظهرا وكأنهما شاردا الذهن وغير دقيقين ودون مبادرات حيوية، وكأنهما لا يعرفان بالتحديد مهمة كل واحد منهما.

Euro 2020 Qualifikation - Nordirland vs Deutschland (Reuters/J. Sibley)

يوسواه كيميش لم يكن في المستوى المطلوب أمام ايرلندا

فقدان الكرة بشكل لافت

فقد حاول اللاعبان في كل مرة إعادة بناء اللعب من جديد وقيادة هجمة مناوئة، لكنهما كانا يخطئان كثيرا، خصوصا في التمريرات القصيرة، حيث كانا يقدمان للفريق المنافس فرصا ذهبية لمهاجمة مرمى نوير، وهذا ما حدث فعلا عندما أضاع توني كروس الكرة لصالح كونور واشنطن ليحصل الأخير على أكبر فرصة ذهبية للتهديف مجمل المباراة.

ولم ينجح ثنائي الوسط كيميش وتوني كروس في السيطرة على المباراة ووضع مجرياتها تحت تصرفهم، حيث كانت تمريراتهم إلى قمة الهجوم تنتهي بين اقدام لاعبي الفريق المنافس، بدلا من أن تصل إلى مهاجمي المنتخب. وبرزا الاثنان في حالات كثيرة في ظاهرة فقدان الكرة بشكل يثير العجب والقلق معا وكانا بذلك يضعان لاعبي خط الدفاع في وضع حرج وأمام صعوبات خطيرة.

نجاح الفريق في تحرير نفسه بعد الهدف الثاني الذي سجله اللاعب سيرج غنابي في الدقيقة ألأخيرة من الوقت بدل الضائع كان في متناول اليد وقال لوف بعد المباراة " لقد كنا تحت ضغط الخسارة أمام هولندا وكان علينا أن نتجاوز بعض الصعوبات"، لكنه اضاف " لكننا لم نكن نمسك الأرض بهيكلة تشكيلتنا". وكان يبتسم عند قوله الجملة الأخيرة، فالتعبير عن هذه المشاعر بالنسبة للوف كان صعبا. لوف سعيد بنتيجة الفوز في المباراة، لكن مجريات المباراة ستشكل مادة نقاش طويل تشغله لساعات كثيرة قادمة.

Euro 2020 Qualifikation - Nordirland vs Deutschland 0:2 (Reuters/J. Sibley)

سيرج غنابري يسجل الهدف الثاني للمانيا في الوقت بدل الضائع

تحديد الأدوار بشكل واضح

ربما يمكن القول إننا نطلب الكثير من هذه التشكيلة الشابة التي كان عليها خلال ثلاثة أيام تنتقل من شكل مباراة طغى عليها طابع الدفاع إلى أخرى ذات طابع هجومي يهيمن الفريق عليها. ولكن ورغم ذلك يجب على توني كروس ويوسواه كيميش أن يطبقا تكتيكات المدرب وتعليماته على العشب بشكل دقيق وتحويلها إلى البعد العملي. فحاليا قاما الاثنان أكثر من مرة بزعزعة الثقة لأفراد المنتخب برمته وبسبب عدم وضوح دور كل واحد منهما اثناء اللعب. وهنا يجب القول إنه يجب أن تكون الأدوار واضحة ومنفصلة عن بعضها البعض.

 مهما يكن من شيء، فإنه من الواجب القول إن تشكيلة المدرب لوف في الشوط الثاني قدم اداء جيدا افضل بكثير من الشوط الأول وتمكن رغم كل الظروف الصعبة أن يكسب النقاط الثلاث التي وضعت المنتخب الألماني في صدارة مجموعته في التصفيات الأوروبية. ولكن حصيلة هذه الأمسية الكروية ستكون بالنسبة للمدرب الاتحادي لوف أنه عليه مواصلة العمل على أساس هذه النتيجة وبكل هدوء إلى جانب تدقيق أسلوب صب المنتخب الشاب في بودقة واحدة يجيد لغة التفاهم في المباراة وينقل الأفكار الخلاقة إلى ارض الملعب دون صعوبات.

فالحقيقة تكمن في أن المنتخب الألماني لكرة القدم  لايزال بعيدا كل البعد من تصورات لوف لمنتخب ناجح وقادر على المنافسة أوروبيا وعالميا، وهذا ما بدا ظاهرا على وجه لوف في هذه الأمسية في أواخر صيف ساخن في بلفاست.

يورغ شتروشاين/حسن ع. حسين

  • Sepp Maier (picture-alliance/dpa)

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    زيب ماير

    زيب ماير لُقّب أيضا "بالقطة" بفضل مرونته في الحركة. ويحمل ماير من خلال مشاركته في 95 مباراة رقما قياسيا كحارس مرمى للمنتخب الألماني لكرة القدم. أحرز في عام 1972 لقب البطولة الأوروبية إضافة إلى لقب بطولة العالم في 1974.

  • Paul Breitner (r.) kämpft mit dem italienischen Stürmer Sandro Mazzola (l.) um den Ball (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    باول برايتنر

    لاعب الوسط المدافع باول برايتنر كان بمثابة لاعب استراتيجي ثوري محنك فوق عشب الملاعب. وفي 1974 أحرز لقب بطولة العالم وقبلها بعامين تُوج بطلا أوروبيا مع المنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Franz Beckenbauer reckt den WM-Pokal in die Höhe. (picture-alliance/empics/N. Simpson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فرانتس بكنباور

    نجاحات فرانتس بكنباور الكبرى كانت لقب بطولة العالم كلاعب في 1974 وفي 1990 كمدرب الفريق. واعتُبر لوقت طويل شخصية لامعة في كرة القدم الألمانية وغيّر بخفته وتقنيته العالية دور لاعب الوسط أكثر من أي لاعب في العالم. وهو يُعتبر أيضا قائدا شرفيا للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Andreas Brehme bejubelt seinen Treffer gegen Italien zum 1:0 (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

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    أندرياس بريمه

    المدافع أندرياس بريمه سطر التاريخ في عالم المستديرة من خلال إبداعة في قذف الكرة، اللاعب المولود في هامبورغ سجل في نهائي البطولة العالمية ضد إيطاليا في 1990 ركلة جزاء ليفوز المنتخب الألماني بواحد مقابل صفر. وظل بريمه طوال سنوات مدافعا مرموقا وكان يجيد بنفس المستوى قذف الكرة بالرجلين ـ ما شكل تطورا جديدا في كرة القدم الدولية.

  • Fritz Walter im jahr 1954 mit dem WM-Pokal in Berner Wankdorf-Stadion in der Hand. (picture-alliance/dpa)

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    فريتس فالتر

    فريتس فالتر يُعد من بين الشخصيات المتميزة في عالم كرة القدم الألمانية. وخلال الفوز ببطولة العالم عام 1954 لم يكن فقط قائدا للفريق، بل أيضا اليد الممتدة للمدرب زيب هيربيرغر في الملعب. وتم تتويج فالتر كأول قائد شرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Fußball WM 90 Nationalmannschaft Deutschland Lothar Matthäus (picture-alliance/dpa/F. Kleefeldt)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    لوتار ماتيوس

    كان لوتار ماتيوس الشخصية المتميزة خلال بطولة العالم 1990 في إيطاليا. وبفضل سيطرته على اللعب انتزع المنتخب الألماني لقب البطولة في النهاية. شارك في 75 مباراة كقائد لمنتخب بلاده، كما شارك في 150 مباراة دولية ليصبح في حوزته رقم قياسي على هذه الصعيد. شارك ماتيوس في خمس بطولات عالمية وهو واحد من بين ستة قادة شرف المنتخب الألماني.

  • Bildergalerie Fußballspiele Deutschland vs Spanien (Bongarts/Getty Images/Lutz Bongarts)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    ماتياس زامير

    كان محفزا واستراتيجيا ورائدا، لعب ماتياس زامير 23 مرة في صفوف منتخب ألمانيا الديمقراطية سابقا، وبعد الوحدة الألمانية لصالح منتخب ألمانيا. سجّل ثمانية أهداف في 51 مباراة ضمن صفوف المنتخب الألماني. أما نجاحاته الكبرى فكانت الفوز في البطولة الأوروبية بإنكلترا عام 1996 والحصول على لقب وصيف البطولة الأوروبية بالسويد عام 1992.

  • Deutschland Fußball Günter Netzer wird 70 Fußball-WM 1974 Günter Netzer im Training (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غونتر نيتسر

    كان يُعتبر الروح الرقيقة والرجل الأول لكرة القدم الألمانية، وأحد أفضل لاعبي الوسط لجميع الأوقات. غونتر نيتسير اشتهر بتمريراته الدقيقة. وفي 1972 أحرز مع المنتخب الألماني لقب البطولة الأوروبية، وفي البطولة العالمية عام 1974 شارك في مباراة واحدة، ولم يشعر بأنه بطل عالمي. وكان لاعبا في المنتخب الوطني لمدة أكثر من عشر سنوات.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1958 (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    هلموت ران

    الآن يتوجب على ران قذف الكرة، ران يصيب الهدف، هذا ما دوّى به في عام 1954 صوت المذيع هربيرت تسيمرمان عبر الراديو. لاعب الجناح الأيمن هلموت ران أحرز الهدف الحاسم 3:2 ضد المجر في نهائي بطولة العالم لتهلل الأمة برمتها. وشارك "الزعيم" وهو لقب ران بفضل شخصيته القيادية في 40 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM gegen Niederlande Vorlage Tor 1974 (picture-alliance/dpa/P.Robinson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غيرد مولر

    غيرد مولر كان قناص أهداف نادر الوجود. سجل في مبارياته الدولية الـ 62 ما يعادل 68 هدفا. وكان مولر يسجل الأهداف عندما يكون الأمر ملحا، ففي نهائي بطولة العالم في 1974 سجل الهدف الحاسم 2:1 ضد هولندا. وفي 1972 أحرز "مفجّر الأمة" لقب البطولة الأوروبية. مولر كان يسجل الأهداف من كل زاوية وفي كل فرصة.

  • Uwe Seeler geht nach dem WM-Finale 1966 enttäuscht vom Platz (picture-alliance/dpa/K. Schnoerrer)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أوفيه زيلر

    أوفيه زيلر هو قائد الشرف الوحيد من المنتخب الألماني الذي لم يحرز لقب بطولة العالم. وفي زمنه كان زيلر مهذبا للغاية ويُعد أفضل مهاجم في العالم. وكقائد للمنتخب الوطني أصبح في 1966 وصيف بطل العالم واحتل في البطولة العالمية 1970 المرتبة الثالثة. وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع المنتخب الألماني.

  • Sepp Herberger Bundestrainer Deutschland (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب هيربيرغر

    المدرب زيب هيربيرغر يُعتبر الرأس المدبر وراء "أعجوبة بيرن". فتح بأسلوبه المتميز الطريق أمام لقب البطولة العالمية في 1954. هيربيرغر كان بمثابة الأب للاعبين وكان يهتم بربط علاقة إنسانية جيدة معهم. ومن 1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964 قاد مصير المنتخب الوطني الألماني.


مختارات

أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

منذ عقود يلعب في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم لاعبون متميزون. لجنة تحكيم شكّلت أفضل فريق في تاريخ المستديرة الألمانية. اللاعبون الأسطورة يمكن التعرّف عليهم في متحف كرة القدم الألماني في دورتموند داخل "قاعة المشاهير". (26.04.2019)  

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