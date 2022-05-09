 هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل لمانشستر سيتي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.05.2022

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رياضة

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل لمانشستر سيتي

كعربون محبة لزملائه في فريق دورتموند، قام النجم النرويجي إرلينغ هالاند بتوزيع هدايا ثمينة على اللاعبين وطاقم النادي. وسيغادر هالاند بوروسيا دورتموند نحو مانشستر سيتي بعد قضائه عامين مع الفريق الأصفر والأسود.

سجل هالاند 85 هدفا  في 87 مباراة خاضها بقميص دورتموند منذ انضمامه إليه في 2020

سجل هالاند 85 هدفا  في 87 مباراة خاضها بقميص دورتموند منذ انضمامه إليه في 2020

قدم المهاجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي كهدايا وداع، قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون يورو (529 ألف دولار) قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (برمييرليغ).

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وقالت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار) إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33، وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة أيضا، تصل قيمة كل واحدة منها إلى سبعة آلاف يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى بطل إنجلتراضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

ويعود هالاند من خلال هذه الصفقة إلى جذوره، حيث ولد اللاعب في 21 تموز/ يوليو 2000 بمدينة ليدز الإنجليزية. ولعب والده لفريق مانشستر سيتي في الماضي وخاض معه 45 مباراة رسمية.

وكان هالاند قد انتقل إلى دورتموند في مطلع عام 2020 قادما من سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو. وبرهن هالاند على أنه مكسب كبير لدورتموند منذ اللحظة الأولى، حيث سجل 85 هدفا  في 87 مباراة خاضها مع الفريق حتى الآن ليصبح هدفا للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا رغم ارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2024 .

هـ.د (د ب أ)

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