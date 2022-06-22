هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على بايرن بغياب ماني

استهل المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مشاركاته في أولى المباريات مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل قوي وسجل هدفا ليقود الفريق إلى الفوز 1 / صفر على بايرن ميونيخ الألماني مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش) في ختام جولة الفريقين الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وأحرز هالاند الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 12 ليفتتح سجله التهديفي مع الفريق من خلال هذه المباراة الودية التي أقيمت على استاد "لامبيو فيلد" في غرين باي بالولايات المتحدة. ويعود الفريقان بعد هذه المباراة إلى بلديهما استعدادا لبدء الموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول يوم السبت المقبل في مباراة الدرع الخيرية، كما يلتقي بايرن ميونيخ فريق لايبزيغ في اليوم نفسه على لقب كأس السوبر الألماني.

وتأخرت بداية المباراة في غرين باي لمدة نحو ربع ساعة بسبب ظروف الطقس غير المتوقعة، كما توقفت المباراة لفترة أطول خلال الشوط الأول لنفس السبب. ولكن هالاند احتاج 12 دقيقة فقط بعد بداية اللقاء ليفتتح سجل أهدافه مع مانشستر سيتي ويقود الفريق لفوز ودي مهم على بايرن، أمام 78 ألف و128 مشجعا احتشدوا في المدرجات.

وكان هالاند انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني. وكان بايرن فاز في مباراته الأولى بهذه الجولة الأمريكية على دي سي يونايتد الأمريكي 6 / 2 حيث شهدت المباراة مشاركة نجم هجومه الجديد السنغالي ساديو ماني.

ولكن ماني ، الذي سافر بعد المباراة مباشرة إلى المغرب لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، لم يخض المباراة أمام مانشستر سيتي.

وتوج ماني خلال الحفل بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022 ، ولكنه لم يعد بعدها إلى الولايات المتحدة وسيلتقي زملاءه في بايرن مباشرة بمدينة ميونيخ.

ع.خ/ م.س (د ب أ)