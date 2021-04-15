هالاند يقود دورتموند للفوز على بريمن ويحيي الآمال بدوري الأبطال

عاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند لممارسة هوايته في هز الشباك، وقاد فريقه بوروسيا دورتموند إلى فوز ثمين وكبير على فيردر بريمن اليوم الأحد (18 نيسان/أبريل) في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقلب دورتموند تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4/1 على بريمن ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس، بفارق أربع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع قبل خمس جولات من النهاية. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مباشرة. وتجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وتقدم بريمن بهدف مبكر سجله ميلوت راشيكا في الدقيقة 14، ورد دورتموند بثلاثية في الشوط الأول سجلها جيوفاني ريينا في الدقيقة 29 وهالاند في الدقيقتين 34 من ضربة جزاء و38. وفي الشوط الثاني ، سجل ماتس هوملز الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 87 .

ورفع هالاند رصيده إلى 23 هدفاً في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم ليقتسم مع أندريه سيلفا مهاجم إنتراخت فرانكفورت المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة التي يتصدرها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 35 هدفاً.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)