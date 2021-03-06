هالاند يصعد بدورتموند لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه أشبيلية الإسباني 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء (التاسع من مارس/ آذار 2021) في إياب دور الستة عشر من البطولة.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 35 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل المغربي يوسف النصيريهدفين لأشبيلية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ووصل المهاجم النرويجي إلى هدفه رقم 20 في 14 مباراة في دوري الأبطالوالعاشر في المسابقة هذا الموسم. وأصبح هالاند (20 عاما) أكثر لاعبي النرويج تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة متفوقا بهدف واحد على أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وبلغ دورتموند دور الثمانية لأول مرة منذ 2017.

يوسف النصيري يسجل الهدف الأول لإشبيلية من ركلة جزاء



وكان دورتموند قد فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا 3 / 2 ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 /4.

يذكر أن دورتموند تأهل إلى دور الستة عشر من البطولة عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، فيما تأهل أشبيلية لنفس الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة أيضا.

هـ.د/ ص.ش (د ب أ)