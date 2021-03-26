هافرتس.. انطلاقة جديدة بعد صعوبات البداية وإصابة كورونا

واجه كاي هافرتس لاعب تشيلسي صعوبات في سعيه للتأقلم مع متطلبات اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من باير ليفركوزن لكن لاعب الوسط الألماني الدولي نجح أخيرا في التكيف مع وضعه الجديد وهو الآن يري أن مستقبلا كبيرا ينتظره في ستامفورد بريدج.

وحسب إحصاءات الدوري الانجليزي الممتاز فإن هافرتس أحرز هدفا وحيدا وهيأ فرصتي تهديف في الدوري منذ تعاقده مع النادي الانجليزي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 71 مليون جنيه إسترليني (97.80 مليون دولار.)

وتأثر هافرتس (21 عاما) بإصابته بفيروس كورونا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وبعد ذلك شارك كبديل في معظم الأوقات قبل ان يتعرض لإصابة في الشهر الماضي.

وقال هافرتس بعد فوز منتخب ألمانيا على نظيره الروماني 1-صفر في تصفيات كأس العالم الأحد (28 مارس آذار 2021) "كان موسما صعبا.. وكنت أعرف أن الأمور لم تكن تسير بسلاسة". وأضاف اللاعب الألماني الشاب "لكنني أعتقد أنه أمر طبيعي عندما تلعب في الخارج. التكيف مع الوضع الجديد يحتاج لنصف عام أو أكثر".

وأردف قائلا "لكنني أعتقد أن الأمور تسير بصورة طيبة في الوقت الحالي ومن ثم فإنني لأريد التفكير في السلبيات التي واجهتها في الماضي. شعوري إيجابي وأتمنى أن تكون الأسابيع المقبلة جيدة تماما".

وإثر مباراة رائعة أداها هافرتس منذ اسبوعين ضد ايفرتون، كال له مواطنه المدرب توخيل المديح وقال توخيل لمحطة بي.تي سبورت "منحناه الثقة واعتاد ذلك منا وهو لاعب يملك القدرة على أن يكون عنصرا مهيمنا في الهجوم وتطور مستواه".

واحتفل هافرتس إثر المباراة على حسابه بتويتر أيضا مغردا:"أداء فريق رائع":

وبعد توليه تدريب الفريق دفع توخيل الثنائي الهجومي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتس إلى تقديم أفضل ما عندهما.

ويحتل تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل المركز الرابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون السبت المقبل بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.

م.س/ ع.ج.م ( رويترز)