 هافرتس.. انطلاقة جديدة بعد صعوبات البداية وإصابة كورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.03.2021

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رياضة

هافرتس.. انطلاقة جديدة بعد صعوبات البداية وإصابة كورونا

يبدو أن النجم الألماني الشاب كاي هافرتس يستعيد تألقه بعد سلسلة من المصاعب بدءا برحلة التأقلم مع ناديه الانجليزي تشيلسي ووصولا إلى إصاباته بما فيها بكورونا.

كاي هافرتس صانع هدف الفوز الألماني الوحيد على المنتخب الروماني

كاي هافرتس صانع هدف الفوز الألماني الوحيد على المنتخب الروماني

واجه كاي هافرتس لاعب تشيلسي صعوبات في سعيه للتأقلم مع متطلبات اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من باير ليفركوزن لكن لاعب الوسط الألماني الدولي نجح أخيرا في التكيف مع وضعه الجديد وهو الآن يري أن مستقبلا كبيرا ينتظره في ستامفورد بريدج.

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بعد أن كان محط اهتمام سبعة أندية كبرى، انضم نجم ليفركوزن كاي هافرتس إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في ثاني أغلى صفقة انتقال من البوندسليغا، ليصبح "أغلى لاعب ألماني في التاريخ"، فمن هو صاحب أغلى صفقة انتقال من البوندسليغا؟

رغم سيطرته على مجريات المباراة، لم يتمكن المنتخب الألماني إلا من تسجيل هدف وحيد في مرمى المنتخب الروماني. وبهذا الفوز حقق "المانشافت" العلامة الكاملة في المباراتين اللتين خاضهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم نهجه الجديد في غض الطرف عن معاقبة الرسائل السياسية القادمة من الملاعب. فبعد المنتخب السويدي يبعث المنتخب الألماني رسالة لقطر يحثه فيها على ضمان حقوق الإنسان.

وحسب إحصاءات الدوري الانجليزي الممتاز فإن هافرتس أحرز هدفا وحيدا وهيأ فرصتي تهديف في الدوري منذ تعاقده مع النادي الانجليزي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 71 مليون جنيه إسترليني (97.80 مليون دولار.)

وتأثر هافرتس (21 عاما) بإصابته بفيروس كورونا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وبعد ذلك شارك كبديل في معظم الأوقات قبل ان يتعرض لإصابة في الشهر الماضي.

وقال هافرتس بعد فوز منتخب ألمانيا على نظيره الروماني 1-صفر في تصفيات كأس العالم  الأحد (28 مارس آذار 2021) "كان موسما صعبا.. وكنت أعرف أن الأمور لم تكن تسير بسلاسة". وأضاف اللاعب الألماني الشاب "لكنني أعتقد أنه أمر طبيعي عندما تلعب في الخارج. التكيف مع الوضع الجديد يحتاج لنصف عام أو أكثر".

وأردف قائلا "لكنني أعتقد أن الأمور تسير بصورة طيبة في الوقت الحالي ومن ثم فإنني لأريد التفكير في السلبيات التي واجهتها في الماضي. شعوري إيجابي وأتمنى أن تكون الأسابيع المقبلة جيدة تماما".

وإثر مباراة رائعة أداها هافرتس منذ اسبوعين ضد ايفرتون، كال له مواطنه المدرب توخيل المديح وقال توخيل لمحطة بي.تي سبورت "منحناه الثقة واعتاد ذلك منا وهو لاعب يملك القدرة على أن يكون عنصرا مهيمنا في الهجوم وتطور مستواه".

واحتفل هافرتس إثر المباراة على حسابه بتويتر أيضا مغردا:"أداء فريق رائع":

وبعد توليه تدريب الفريق دفع توخيل الثنائي الهجومي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتس إلى تقديم أفضل ما عندهما.

ويحتل تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل المركز الرابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون السبت المقبل بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.

م.س/ ع.ج.م ( رويترز)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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