 هازارد يضع شرطاً للبقاء مع تشيلسي | عالم الرياضة | DW | 21.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

هازارد يضع شرطاً للبقاء مع تشيلسي

بعدما ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي عرض على نجمه إدين هازارد تمديد عقده مع "البلوز"، فيما وضع النجم البلجيكي شرطاً لمواصلة رحلته الكروية مع تشيلسي.

Fußball-Spieler Eden Hazard (picture-alliance/firo)

صورة من الأرشيف.

أشار موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن تشيلسي يعتزم تحصين نجم الفريق الأول إدين هازارد، بعقد طويل الأمد من أجل سد الطريق عن من ريال مدريد ، الذي حاول الحصول على خدمات النجم البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية، لسد فراغ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

مختارات

أوضحت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يستعد للسفر إلى عاصمة الضباب لندن، من أجل اقناع نجم إنجليزي بالانضمام إلى القلعة المدريدية في فترة الانتقالات الصيفية. فمن هو هذا النجم؟ وهل ينجح بيريز في مساعيه؟ (30.07.2018)

بينما لا تزال بعض جماهير ريال مدريد تعض أصابع الندم على رحيل نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو، ذكرت تقارير صحفية أن مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي استقر أخيراً على خليفة أحسن لاعب في العالم خمس مرات. فمن هو؟ (02.08.2018)

وأوضح الموقع البريطاني، أن "البلوز" عرض على إدين هازارد (27 عاماً)، تمديد عقده لمدة خمس سنوات، مع راتب أسبوعي يصل إلى 300.000 جنيه استرليني في الأسبوع، من أجل اقناعه بالبقاء مع الفريق اللندني، وعدم الرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأكد موقع "ديلي ستار"، أن هازارد قد يُمدد عقده مع تشيلسي في حال نجح الفريق في العودة إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأضاف أن الفوز بالكأس "ذات الأذنين" من أهم أهداف النجم البلجيكي مع "البلوز"، وأردف أن هازارد يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا في أقرب وقت ممكن.

وفي نفس السياق، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن عقد هازارد مع تشيلسي يمتد حتى صيف سنة 2020، وأضاف الموقع البريطاني أن حتى في حال توقيع النجم البلجيكي لعقد جديد مع "البلوز"، فإن ذلك لا يضمن بقاء هازارد مع الفريق الإنجليزي.

الجدير ذكره أن، عدة تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدين هازارد، يقتحم أجندة فريقي برشلونة وريال مدريد، لاسيما بعد أداء هازارد القوي مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا الأخير، فيما تبلغ حاليا قيمة هازارد المالية تقريباً 120 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

FIFA WM 2018 Belgien gegen England

تشيلسي يصدم ريال مدريد في ميركاتو! 03.08.2018

أوضحت تقارير صحيفة أن فريق تشيلسي أوصد الأبواب في وجه ريال مدريد، الذي يسعى إلى الحصول على خدمات الحارس البلجيكي المتألق تيبو كورتوا في فترة الانتقالات الصيفية. فما الذي دفع "البلوز" إلى اتخاذ هذا القرار؟

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien - Warm-Up

ريال مدريد يُوافق على فتح خزائنه لضم هازارد 26.07.2018

ريال مدريد يُوافق على طلبات تشيلسي المالية من أجل الحصول على خدمات النجم البلجيكي إدين هازارد. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل رغبة "الميرنغي" البحث عن نجم بمواصفات كبيرة يحل مكان كريستيانو رونالدو.

Fußball Stars, deren Teams sich nicht für die WM qualifiziert haben | Modric Kroatien

تقارير: نجم برشلونة السابق بديلاً لمودريتش في ريال مدريد 04.08.2018

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع بديلاً يحل مكان متوسط ميدان "الميرنغي" الموهوب لوكا مودريتش. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية إسبانية. البديل المُحتمل سبق وحمل قميص برشلونة لعدة سنوات. فمن هو إذن؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

إنتر ميلان يحصن نجمه من أطماع ريال مدريد

هازارد يضع شرطاً للبقاء مع تشيلسي

كوفاسيتش يُلمح لمستقبله مع ريال مدريد!

رياح رونالدو تهب على أشرعة الدوري الإيطالي

أتلتيكو مدريد يملك مفتاح صفقة برشلونة القادمة!

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: كان عليَّ دعم أوزيل بشكل أكبر