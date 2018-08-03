هازارد يضع شرطاً للبقاء مع تشيلسي

أشار موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن تشيلسي يعتزم تحصين نجم الفريق الأول إدين هازارد، بعقد طويل الأمد من أجل سد الطريق عن من ريال مدريد ، الذي حاول الحصول على خدمات النجم البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية، لسد فراغ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.
وأوضح الموقع البريطاني، أن "البلوز" عرض على إدين هازارد (27 عاماً)، تمديد عقده لمدة خمس سنوات، مع راتب أسبوعي يصل إلى 300.000 جنيه استرليني في الأسبوع، من أجل اقناعه بالبقاء مع الفريق اللندني، وعدم الرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.
وأكد موقع "ديلي ستار"، أن هازارد قد يُمدد عقده مع تشيلسي في حال نجح الفريق في العودة إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأضاف أن الفوز بالكأس "ذات الأذنين" من أهم أهداف النجم البلجيكي مع "البلوز"، وأردف أن هازارد يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا في أقرب وقت ممكن.
وفي نفس السياق، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن عقد هازارد مع تشيلسي يمتد حتى صيف سنة 2020، وأضاف الموقع البريطاني أن حتى في حال توقيع النجم البلجيكي لعقد جديد مع "البلوز"، فإن ذلك لا يضمن بقاء هازارد مع الفريق الإنجليزي.
الجدير ذكره أن، عدة تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدين هازارد، يقتحم أجندة فريقي برشلونة وريال مدريد، لاسيما بعد أداء هازارد القوي مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا الأخير، فيما تبلغ حاليا قيمة هازارد المالية تقريباً 120 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري