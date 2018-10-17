هازارد يستعمل تكتيك رونالدو للانتقال إلى ريال مدريد!

نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن مدافع مانشستر يونايتد السابق ويس براون قوله، إن نجم تشيلسي إدين هازارد يستعمل نفس التكتيك، الذي اعتمد عليه كريستيانو رونالدو قبل 10 سنوات من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال ويس براون (39 عاماً) "إن هازارد يُوجد في نفس الوضعية، التي كان فيها رونالدو أثناء ارتدائه قميص مانشستر يونايتد"، وأضاف "في غرفة تبديل الملابس كنا نسأله (رونالدو) عن فريقه المُفضل، فكان يُجيب دائماً بأنه يود اللعب في ريال مدريد".

وتابع نفس المتحدث أن "هازارد لا يكذب (بشأن حلمه الانتقال إلى ريال مدريد). إنه يفعل ما في وسعه، والانتقال إلى ريال مدريد حلم لديه منذ أيام الصبا، مثل ما كان عليه حال كريستيانو رونالدو". وأردف براون "يمكن أن تسأل أي لاعب في مانشستر يونايتد أو الجمهور، إن كان رونالدو لم يحترم الفريق (حينما رحل)؟ سيقولون لك بالتأكيد لا، فاللعب لريال مدريد كان واحداً من أحلامه".

ونوه المدافع الصلب إلى أن رحيل هازارد عن تشيلسي صوب ريال مدريد سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الميركاتو الصيفي القادم يُعد خسارة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف أن النجم البلجيكي لاعب رائع تستمتع بمشاهدته فوق المستطيل الاخضر".

هذا وكان إدين هازارد (27 عاماً)، قد عبر علانية عن رغبته في الانتقال إلى "الميرنغي"، من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما أكدت عدة تقارير صحفية أن "الأبيض الملكي" سيضع كل ثقله من أجل الظفر بخدمات النجم البلجيكي المتألق.

ر.م/ ع.ج