هازارد يستعمل تكتيك رونالدو للانتقال إلى ريال مدريد!

نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن مدافع مانشستر يونايتد السابق ويس براون قوله، إن نجم تشيلسي إدين هازارد يستعمل نفس التكتيك، الذي اعتمد عليه كريستيانو رونالدو قبل 10 سنوات من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وقال ويس براون (39 عاماً) "إن هازارد يُوجد في نفس الوضعية، التي كان فيها رونالدو أثناء ارتدائه قميص مانشستر يونايتد"، وأضاف "في غرفة تبديل الملابس كنا نسأله (رونالدو) عن فريقه المُفضل، فكان يُجيب دائماً بأنه يود اللعب في ريال مدريد".
وتابع نفس المتحدث أن "هازارد لا يكذب (بشأن حلمه الانتقال إلى ريال مدريد). إنه يفعل ما في وسعه، والانتقال إلى ريال مدريد حلم لديه منذ أيام الصبا، مثل ما كان عليه حال كريستيانو رونالدو". وأردف براون "يمكن أن تسأل أي لاعب في مانشستر يونايتد أو الجمهور، إن كان رونالدو لم يحترم الفريق (حينما رحل)؟ سيقولون لك بالتأكيد لا، فاللعب لريال مدريد كان واحداً من أحلامه".
ونوه المدافع الصلب إلى أن رحيل هازارد عن تشيلسي صوب ريال مدريد سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الميركاتو الصيفي القادم يُعد خسارة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف أن النجم البلجيكي لاعب رائع تستمتع بمشاهدته فوق المستطيل الاخضر".
هذا وكان إدين هازارد (27 عاماً)، قد عبر علانية عن رغبته في الانتقال إلى "الميرنغي"، من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما أكدت عدة تقارير صحفية أن "الأبيض الملكي" سيضع كل ثقله من أجل الظفر بخدمات النجم البلجيكي المتألق.
ر.م/ ع.ج
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري