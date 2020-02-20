هاري وميغان يتجهان نحو استقلال مالي عن العائلة الملكية

يرجع آخر ظهور للأمير هاري وزوجته ميغان مع العائلية الملكية في بريطانيا للأسبوع الماضي. ويتواجد دوق ودوقة ساسكس حاليا في كندا التي اختاراها كبلد إقامة لهما. ومع انتهاء مدة الحجر الطبي الاختياري بسبب فيروس كورونا تنتهي أيضا صفتهما الملكية ما يعني أيضا الاستقلال ماليا عن العائلة الملكية، والتفكير في مشاريع اقتصادية خاصة بهما.
وفي هذا السياق أفادت صحيفة تليغراف البريطانية أن هاري وميغان سيقومان بحل مؤسستهما "ساسك رويال" وبدلا من ذلك سيقومان بإنشاء مؤسسة غير ربحية جديدة في كندا وسيستقران في هذا البلد. وأعرب مستشارون في جامعة ستانفورد الأمريكية عن استعدادهم لتصميم المؤسسة الجديدة التي يفترض أن تكون داعمة للعمل الخيري العالمي، حسب ما جاء في صحيفة تلغراف ونقله عنها موقع T-Online الألماني.
ولم تصدر تصريحات رسمية من هاري وميغان حول هذا الأمر، لكن يتوقع أن يتم الإعلان عن هذا المشروع بداية شهر أبريل المقبل.
وكان متحدث باسم الأمير هاري قد أعلن أن هاري وزوجته ميغان سيبدأن رسميا حياتهما خارج الالتزامات الرسمية للعائلة الملكيةفي ال 31 مارس/ آذار وسيحتفظ هاري بألقابه العسكرية لكنه لن يحظى مع زوجته بمكاتب في قصر باكينغهام، حيث تقيم الملكة إليزابيث .
وبتخلي الأمير هاري وزوجته ميغان عن دورهما في العائلة المالكة تم سحب لقب السمو الملكي منهما أيضا.
هـ.د/ع.ج.م
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
حياة حرة
استراحتهما المؤقتة خلال فترة نهاية السنة التي تكون عادة مليئة بمواعيد القصر الرسمية شكلت في حد ذاتها أمرا غير اعتيادي. فسحة من الوقت للتفكير، ولقضاء حياة خاصة هادئة مع العائلة في كندا. قرار الانسحاب المدروس بعناية، على ما يبدو، أعلن على إنستغرام، في خطوة تتماشى مع "دورهما التقدمي" كما أعلن الثنائي.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
زفاف الأحلام
التقى الأمير هاري بميغان وهي ممثلة أمريكية لأول مرة في يوليو/ تموز 2016 وتعرفا على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين. وبعدها بسنة أصبح الأمر رسميا وأعلنا أنهما في علاقة حب. في 19 ماي أيار 2018 احتفلا بحفل زفافهما في دير وستمنستر في لندن. ويعتبر الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
مولود ذكر
في السادس من مايو 2019 حان الوقت أخيرا: ابن ميغان وهاري يرى النور. اسم آرتشي الذي اختير له بقي سريا في البداية، وكذلك صورته التي تم انتظار نشرها رسميا للعلن كما جرت عليه العادة عند ولادة عضو جديد من العائلة. يشار إلى أنه حسب القانون، لن يحظى هذا الطفل بلقب أمير ما لم تمنحه الملكة، استثناء، لقب النبيل.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
هاري الصغير
لم تكن حياة الأمير الشاب بالسهلة. في عام 1984 ولد هاري أمير ويلز والإبن الأصغر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. طغى على طفولته طلاق والديه والموت المبكر لوالدته الليدي ديانا. الصورة تظهر الأسرة الملكية وهي ماتزال متماسكة، خلال حضور مناسبة عامة في لندن في أغسطس 1995.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
وفاة الأم
توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997. لم يكن عمر هاري يتجاوز وقتها الثانية عشر من عمره بينما كان أخوه الأمير ويليام يبلغ الخامسة عشر. الصورة تظهر الأميرين الحزينين خلال تشييع جثمان والدتهما. هذا الحدث المأساوي أثر بشكل عميق على الأمير هاري كما صرح في وقت لاحق خلال مقابلة شخصية.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
حزن طويل
في بداية العام 2018، كشف الأمير هاري أيضا كيف كافح بقوة طيلة حياته للتغلب على هذه الصدمة القوية. وخلال دعمه لحملة تعنى بالصحة العقلية، صرح هاري في مقابلة مع الديلي تلغراف أنه كان قريبا جدا من الانهيار في عدة مناسبات.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
أمير الحفلات!
عندما كان أصغر سنا، نادرا ما غاب الأمير هاري عن الحفلات والسهرات، وهو ما كان يغذي فضائح العائلة الملكية. كان هاري يسعى للتقرب من النساء الجميلات، لدرجة أن الصحافة الصفراء دأبت على وصفه بـ "الشاب اللعوب" لفترة طويلة. سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
محبوب وواع بالواجبات
خدم الأمير هاري القوات البريطانية المسلحة لمدة عشر سنوات. وصرح فيما بعد أن خدمته العسكرية كانت "أفضل هروب له على الإطلاق". بعد مساره العسكري الذي قاده مرتين إلى أفغانستان، تحول هاري إلى واحد من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية ليس داخل بريطانيا وحدها وإنما في جميع أنحاء العالم.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
ميغان ماركل
قلة من البريطانيين فقط كانت تعرف من هي ميغان ماركل عندما بدأت تظهر على الصفحات الأولى للصحافة عام 2016. ولدت ماركل في لوس أنجليس عام 1981، وأصبحت معروفة بعد أدائها دور محامية في سلسلة “Suits” التلفزيونية الشهيرة. لم تفرش الصحافة البريطانية الورود للوافدة الجديدة على العائلة المالكة، ووصلت بعض التعليقات إلى حد العنصرية والتمييز الجنسي.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
التزام اجتماعي
كما هو الحال بالنسبة للأمير هاري، انخرطت ميغان في العمل لصالح منظمات اجتماعية مختلفة. ميغان هي أيضا سفيرة للجميعة الخيرية الكندية World Vision Canada التي تعنى بتعزيز فرص التعلم لأطفال البلدان النامية. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل الأمم المتحدة.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
بمباركة الملكة
"الملكة ودوق إدنبرة سعيدان للزوجين ويتمنيان لهما كل الخير"، هكذا أعلن قصر باكينغهام حفل زفاف هاري وميغان. عندما يدخل ورثة العرش القفص الذهبي، ينبغي أن تبارك الملكة زيجاتهم. يعتبر الزواج بشريك مطلق أمر لم يكن يمكن حتى تصوره في بريطانيا العظمى قديما. ومن غير المعروف كيف تنظر الملكة إليزابيث لخطط حفيدها هاري الجديدة.