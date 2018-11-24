هاري وميغان .. "الزوجان الملكيان" في مملكة المغرب!

سيزور دوق ودوقة ساسكس المغرب ابتداءً من السبت 23 فبراير/ شباط حتى الاثنين 25 فبراير/ شباط 2019، حسب ما نشر قصر كينسينغتون على حسابه الرسمي على "تويتر".

وحسب ما جاء في تدوينة القصر، فإن هذه الزيارة تأتي بطلب من الحكومة البريطانية، في حين لم يتم الإعلان أي تفاصيل بخصوص هذه الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ورغم حملها، إلا أن ميغان وهاري سيقضيان ثلاثة أيام في المغرب. وكان قصر كينسينغتون قد قال إن موعد الولادة سيكون في الربيع القادم، أي في شهر أبريل/ نيسان.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل كانا قد تزوجا في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، بعد قصة حب توجت بزفاف ضخم تابعه الملايين حول العالم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يُفوتوا الفرصة للتعبير عن آرائهم المختلفة بخصوص الزيارة. ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالأمير هاري ودوقة ساسكس، لجأ آخرون إلى التذكير بالزيارات البريطانية السابقة للمغرب، وقالوا إن الأمير هاري يزور المغرب بعد آخر زيارة لجدته والتي كانت قبل أربعين عاماً.

م.م