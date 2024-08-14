هاري كين يكشف عن هدفه الأبرز مع بايرن ميونيخ

قبيل عودة عجلة الدوري الألماني "بوندسليغا" للدوران من جديد، كشف هاري كين نجم بايرن ميونيخ عن هدفه الأبرز مع البافاري هذا الموسم. فيما يأمل كومباني المدرب الجديد قيادة بايرن مجددا لمنصات التتويج بعد موسم صفري.

يبدو أن هاري كين نجم فريق بايرن ميونيخ متحمس بشدة للموسم الجديد، الذي سينطلق بعد أيام قليلة. هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي عازم على كسر لعنة الفوز بالألقاب الجماعية، التي تطارده منذ سنوات.

ففي تصريحات خص بها مجلة "شبورت بيلد" الألمانية قال هاري كين: "أريد الاستمرار في تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق. لكن هناك شيء واحد واضح: الهدف الرئيسي هو الفوز بالألقاب. علينا أن نجعل بايرن ميونيخ يفوز بالألقاب مرة أخرى".

وتابع الدولي الإنجليزي كلامه قائلا: "لن يكون الأمر سهلا. لكن لدينا مدرب عظيم (فينسنت كومباني). لدينا الكثير من الطاقة الجديدة. كما أن التداريب مكثفة جدا". وأضاف: "سنرى كيف ستجري الأمور. أنا متحمس حقا لرؤية كيف سينتهي بنا (المطاف نهاية الموسم)".

وأردف صاحب الـ 31 عاما: "أنا متحمس للغاية لرؤية الطريقة، التي سنلعب بها. سنستحوذ على الكرة كثيرا وسنحصل على الكثير من الفرص". وتابع: "هذه هي الطريق المثالية للعب بالنسبة لي. أتمنى أن أحصل على الكثير من الفرص".

هاري كين يأمل في تجاوز خيبة الموسم الماضي، صورة من الأرشيف. صورة من: HMB Media/picture alliance

وتُوج هاري كين هدافا (36 هدفا) للدوري الألماني لكرة القدم في الموسم الماضي. كما نال جائزة الهداف في الدوري الإنجليزي مع فريقه السابق توتنهام في أكثر من مرة.

وحاز المهاجم الهداف على عدة ألقاب فردية بينها أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. بيد أنه لم يفز بأي لقب جماعي سواء مع توتنهام أوبايرن ميونيخ أو مع المنتخب الإنجليزي.

وانتقل هاري كين إلى بايرن ميونيخ في الموسم الماضي قادما من فريق توتنهام الإنجليزي في صفقة ضخمة. وقدم كين أداء رائعا طيلة الموسم، بيد أن الفريق البافاري خرج خاوي الوفاض نهاية الموسم.

وانفصلت إدارة بايرن ميونيخ عن المدرب السابق توماس توخيل، وتعاقدت مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني. ويرغب المدرب الشاب في إعادة الفريق الألماني العملاق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وبدأ كومباني عملية تغيير كبيرة في تشكيلة بايرن ميونيخ، حيث استغنى عن خدمات أكثر من لاعب بينهم المغربي نصير مزراوي والهولندي ماتياس دي ليخت. وتعاقد بايرن ميونيخ مع البرتغالي جواو بالينيا نجم فولهام، وهيروكي إيتو من شتوتغارت وغيرهم.

وخاض بايرن ميونيخ عدة مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد. وكان من أبرز تلك المباريات، مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام التي انتهت بتفوق بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال كومباني في تصريحات خص بها موقع بايرن ميونيخ: "نحن في حالة جيدة ذهنيا وبدنيا وخططيا.. نملك فريقا يضم العديد من اللاعبين الجيدين. إننا متحفزون جدا".

يشار إلى أن بايرن ميونيخ سيستهل مباريات الدوري الألماني بلقاء قوي أمام فولفسبورغ العنيد في الأسبوع القادم، حسب ما أورده موقع مجلة "كيكر" الألمانية.