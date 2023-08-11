هاري كين في ألمانيا لإتمام انتقاله إلى بايرن ميونيخ

وصل النجم الإنجليزي هاري كين (30 عاما)، الهداف التاريخي لفريق توتنهام، إلى ألمانيا مساء الجمعة (11 أغسطس/ آب 2023) من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، تمهيداً للتوقيع مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، في صفقة قد تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (152 مليون دولار).

وقال موقع صحيفة بيلد الألمانية مساء الجمعة إن كين حصل على عقد حتى عام 2027.

وقال موقع صحيفة "TZ" في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن من المحتمل أن يكون كين على وشك إكمال الجزء الثاني من الفحص الطبي. ومن غير الواضح ما إذا كانت العقود ستوقع اليوم.

وأضاف الموقع "من المحتمل جدًا أن ينتظر بايرن ميونيخ حتى يوم غد، وعندها فقط يعلن عن الانتقال. لكن يبدو أن هناك شيئًا واحدًا واضحًا: هاري كين سيتنتقل إلى بايرن ميونيخ!"

وحطت الطائرة التي تقل قائد المنتخب الإنجليزي في مطار أوبربفافينهوفن، غربي ميونيخ، قرابة الساعة 7.10 مساءً، ثم وصل اللاعب قرابة الساعة 7.50 إلى وسط العاصمة البافارية من أجل الخضوع لفحصه الطبي في إحدى العيادات. وكان متوقعاً أن يصل كين إلى ميونيخ صباحاً، لكن الرحلة تأخرت لعدة ساعات.

وكان آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن هاري كين انتقل إلى أبطال الدوري الألماني وذلك بعد تطورات كبيرة في المفاوضات بين الناديين حيث تم التوصل إلى اتفاق أول أمس الأربعاء.

وذكرت تقارير صباح اليوم الجمعة أن توتنهام رفض السماح لكين بالسفر إلى ألمانيا، قبل أن يتغير الموقف ويتجه كين إلى ميونيخ في طائرة خاصة من لندن.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)