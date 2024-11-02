هاريس وترامب.. تنافس حاد وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات

تبادل المرشحان ترامب وكامالا هاريس الاتهامات خلال المرحلة الأخيرة قبل انتخابات الثلاثاء التي يتابعها العالم خصوصا في أوروبا والشرق الأوسط. وهاجم ترامب مجددا كامالا فوصفها بـ"غير الكفؤة"، وردت هي بوصفه بـ"غير متزن".

واصل المرشحان للرئاسة الأمريكية حملتهما الانتخابية في جنوب البلاد السبت (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء. ويقدم كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس نفسيهما كمنقذ للولايات المتحدة في انتخابات لا تزال نتيجتها غير محسومة وتثير قلق العالم.

والأجواء التي تحوط بالانتخابات شديدة التوتر وسط جدل سياسي إعلامي دائم ومخاوف من العنف بعد يوم الاقتراع (الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، خصوصا إذا كانت النتيجة متقاربة للغاية كما تتوقع استطلاعات الرأي.

ويستمر التصعيد اللفظي بين نائبة الرئيس الديموقراطية، التي قد تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة، والملياردير الجمهوري، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض.

ترامب الذي يعتمد خطابا شعبويا يزداد تسلطا والمدان والمتهم في قضايا جنائية ومدنية، يعقد تجمعات انتخابية السبت في فيرجينيا وكارولاينا الشمالية. وفي تجمع حاشد في غاستونيا بكارولاينا الشمالية، حذر دونالد ترامب من أن سكان ضواحي المدن يتعرضون "لهجوم" على أيدي الجماعات الإجرامية، بينما قالت منافسته الديمقراطية إن الرئيس السابق أصبح غير متزن بصورة متزايدة.

وقال ترامبإنه سيرحّل ملايين المهاجرين حال انتخابه، محذرا من أن "كل مدينة في أمريكا ستتحول إلى مخيم لاجئين خطير وقذر" إذا فازت هاريس بالرئاسة.

كما هاجم مجددا كامالا هاريس واصفا إياها بـ"غير الكفؤة"، مشددا على أن "الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر سيكون أهم يوم في التاريخ الأمريكي".

أما هاريس فقالت خلال حملتها الانتخابية في أتلانتا إن ترامب سوف يسيء استخدام سلطته إذا عاد إلى البيت الأبيض. وأضافت: "هذا الشخص أصبح غير متزن بصورة متزايدة، إنه مهووس بالانتقام ويتملكه التذمر. رجل يسعى للحصول على سلطة لا حدود لها".

ومن المقرر أن تستأنف هاريس حملتها الانتخابية في وقت لاحق رفقة نجم الروك جون بون جوفي في شارلوت، أكبر مدينة في ولاية نورث كارولاينا.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تزور فيه هاريس وترامب الولاية ذاتها، ما يبرز الأهمية الكبيرة للولايات السبع المتأرجحة المرجح أن تحسم الانتخابات والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.

وذكر موقع (إلكشن لاب) الإلكتروني التابع لجامعة فلوريدا أن ما يزيد على 72 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بالفعل، وهو دون معدل قياسي للتصويت المبكر لعام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع مستوى إقبال الناخبين.

وانتقد ترامب استجابة الحكومة الاتحادية للإعصار هيلين وادعى مجددا أن المساعدات جرى تحويلها بعيدا عن الولاية لمساعدة المهاجرين على دخول البلاد. وشهدت حملة انتخابات العام 2024 التي يتابعها عن كثب العالم بأسره ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط، تطورات غير مسبوقة.

ففي غضون أسابيع قليلة انسحب الرئيس جو بايدن البالغ 81 عاما من السباق وحلت مكانه هاريس فيما تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال.

ومنذ ذلك الحين، يجتهد المرشحان لاستقطاب النساء والشباب والأمريكيين السود والعرب والمسلمين وذوي الأصول الأميركية اللاتينية.

وينتظر أن تكون المنافسة محمومة جدا في انتخابات الثلاثاء إلى حد قد لا تعرف فيه النتيجة النهائية قبل أيام عدة. وبدأت أوساط دونالد ترامب من الآن تغذية الشائعات عن وجود مشكلات لا بل "غش" خلال عمليات التصويت.



ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب)